IPL 2026 LSG vs GT: ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਜਿੱਤ, ਲਖਨਊ ਨੂੰ 7 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ

IPL 2026 LSG vs GT: ਲਖਨਊ ਸੁਪਰ ਜਾਇੰਟਸ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਲਈ 165 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਦਿੱਤਾ।

IPL 2026 LSG vs GT
IPL ਮੈਚ 'ਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਜਿੱਤ (IANS)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : April 12, 2026 at 8:18 PM IST

IPL 2026 LSG vs GT: ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਜ਼ ਨੇ ਆਈਪੀਐਲ-19 ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜਾ ਮੈਚ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਟੀਮ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਲਖਨਊ ਸੁਪਰ ਜਾਇੰਟਸ ਨੂੰ 7 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਲਖਨਊ ਦੇ ਏਕਾਨਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ, ਗੁਜਰਾਤ ਨੇ 18.4 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ 165 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ। ਟਾਸ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਲਖਨਊ ਨੇ 20 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 8 ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ ਕੁੱਲ 164 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਪ੍ਰਸਿਧ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਪਲੇਅਰ ਆਫ਼ ਦ ਮੈਚ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ।

ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ 2026 ਦੇ 19ਵੇਂ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਲਖਨਊ ਸੁਪਰ ਜਾਇੰਟਸ ਨੇ ਟਾਸ ਹਾਰ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 20 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 8 ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ 164 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਜ਼ ਲਈ 165 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ। ਲਖਨਊ ਲਈ ਏਡੇਨ ਮਾਰਕਰਮ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 30 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ 20 ਦੌੜਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਿਆ। ਗੁਜਰਾਤ ਲਈ ਪ੍ਰਸਿਧ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨੇ 4 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 28 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ 4 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ।

ਪੰਤ ਅਤੇ ਮਾਰਸ਼ ਸਸਤੇ 'ਚ ਹੋਏ ਆਊਟ

ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, LSG ਨੇ ਪਾਵਰਪਲੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਿਕਟਾਂ ਗੁਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 60/2 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਮਿਸ਼ੇਲ ਮਾਰਸ਼ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 11 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਰੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ, ਪਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕਾਗਿਸੋ ਰਬਾਡਾ ਦੁਆਰਾ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ ਨੇ 11 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 18 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਰੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੱਕਾ ਅਤੇ ਦੋ ਚੌਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ), ਪਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਿਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ।

ਸਲਾਮੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਏਡੇਨ ਮਾਰਕਰਮ ਨੇ ਫਿਰ ਪਾਰੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲੀ, 21 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ 30 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਉਸਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੌਕੇ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪਾਰੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸਿਧ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਸਟੀਕ ਸ਼ਾਰਟ ਗੇਂਦ ਨਾਲ ਮਾਰਕਰਮ ਨੂੰ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਉਭਰਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ।

ਵਿਕਟਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ

ਐਲਐਸਜੀ ਦੀ ਗਤੀ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਅਤੇ ਵਿਕਟਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਿੱਗ ਪਈਆਂ। ਆਯੁਸ਼ ਬਡੋਨੀ (9) ਅਤੇ ਨਿਕੋਲਸ ਪੂਰਨ (21 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 19) ਆਪਣੀ ਸਕੋਰਿੰਗ ਗਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੂਰਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਦੋ ਛੱਕੇ ਲਗਾਏ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿਧ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੁਆਰਾ ਕੈਚ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਬਦੁਲ ਸਮਦ (22 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 18) ਵੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਨੇ ਹੌਲੀ ਅਤੇ 'ਹਾਰਡ ਲੈਂਥ' ਗੇਂਦਾਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤੀ।

ਇੱਕ ਸਮੇਂ, LSG ਦਾ ਸਕੋਰ 17ਵੇਂ ਓਵਰ ਵਿੱਚ 120/6 ਸੀ, ਅਤੇ ਟੀਮ ਬਰਾਬਰੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦੇ ਸਕੋਰ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੁਕੁਲ ਚੌਧਰੀ, ਜਾਰਜ ਲਿੰਡੇ ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਮੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਹੇਠਲੇ ਕ੍ਰਮ ਦੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਮੁਕੁਲ ਨੇ 14 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 18 ਦੌੜਾਂ (ਇੱਕ ਛੱਕੇ ਸਮੇਤ) ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਿੰਡੇ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਨੇ 10 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 16 ਦੌੜਾਂ (ਤਿੰਨ ਚੌਕਿਆਂ ਸਮੇਤ) ਨੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ।

ਆਖਰੀ ਓਵਰ ਕਾਫ਼ੀ ਫਲਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 18 ਦੌੜਾਂ ਬਣੀਆਂ। ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਮੀ ਨੇ ਪਾਰੀ ਦਾ ਅੰਤ ਇੱਕ ਛੱਕਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੌਕਾ ਲਗਾ ਕੇ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਵੇਸ਼ ਖਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਚੌਕਾ ਲਗਾ ਕੇ ਕੁੱਲ ਸਕੋਰ 160 ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੇਂਦਬਾਜ਼

ਪ੍ਰਸਿਧ ਟਾਈਟਨਜ਼ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ 28 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ 4 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਗਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਰਟ-ਬਾਲ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਭਿੰਨਤਾ ਨਾਲ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ। ਰਬਾਡਾ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹਿੰਗਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਚਾਰ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 54 ਦੌੜਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਵਿਕਟ ਲਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸਿਰਾਜ (1/19) ਅਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਸ਼ਰਮਾ (2/32) ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਿਕਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਟੀਮ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ।

