IPL 2026: ਰੋਮਾਂਚਕ ਮੈਚ ਵਿੱਚ LSG ਨੇ RCB ਨੂੰ 9 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ, ਮਾਰਸ਼ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੈਂਕੜਾ

LSG vs RCB IPL 2026: ਲਖਨਊ ਸੁਪਰ ਜਾਇੰਟਸ ਨੇ 209 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ RCB ਨੂੰ 203 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ।

ਐਲਐਸਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਰੋਮਾਂਚਕ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਆਰਸੀਬੀ ਨੂੰ 9 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ
By ETV Bharat Sports Team

Published : May 8, 2026 at 7:35 AM IST

ਲਖਨਊ: ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ 2026 ਦੇ 50ਵੇਂ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਲਖਨਊ ਸੁਪਰ ਜਾਇੰਟਸ ਨੇ ਰਾਇਲ ਚੈਲੇਂਜਰਜ਼ ਬੰਗਲੌਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਮੈਦਾਨ ਏਕਾਨਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ 9 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮੈਚ 19-19 ਓਵਰਾਂ ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ LSG ਨੇ ਮਾਰਸ਼ ਦੇ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਸੈਂਕੜੇ ਅਤੇ ਪੰਤ ਅਤੇ ਨਿਕੋਲਸ ਪੂਰਨ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਾਰੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ 19 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 209/3 ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਕੋਰ ਬਣਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ DLS ਦੇ ਕਾਰਨ RCB ਨੂੰ 19 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 213 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ 19 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 6 ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ ਸਿਰਫ 203 ਦੌੜਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕੇ।

RCB ਨੂੰ ਪਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਝਟਕਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਮੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਜੈਕਬ ਬੈਥਲ ਨੂੰ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਿੰਸ ਯਾਦਵ ਨੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੇਂਦ ਨਾਲ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਬੋਲਡ ਕੀਤਾ, ਕੋਹਲੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਗੇਂਦਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਹਿਮਾਨ ਟੀਮ ਦਾ ਸਕੋਰ 9/2 ਹੋ ਗਿਆ।

ਦੇਵਦੱਤ ਪਡਿੱਕਲ ਅਤੇ ਕਪਤਾਨ ਰਜਤ ਪਾਟੀਦਾਰ ਨੇ ਪਾਰੀ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਪਡਿੱਕਲ ਨੇ 25 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 34 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰਤਾ ਅਤੇ ਹਮਲਾਵਰਤਾ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਤੁਲਨ ਦਿਖਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਡਿੱਕਲ ਦੇ ਗਿਣੇ-ਚੁਣੇ ਅਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹਮਲੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਪਿਨ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਰਸੀਬੀ ਨੂੰ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ।

ਪਡਿੱਕਲ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 29 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਰਧ-ਸੈਂਕੜਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਦੋਵਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਰਸੀਬੀ ਨੂੰ 10ਵੇਂ ਓਵਰ ਵਿੱਚ 100 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਐਲਐਸਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ।

ਪ੍ਰਿੰਸ ਨੇ ਪਡਿੱਕਲ ਨੂੰ ਆਊਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸਦਾ ਕੈਚ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸੇ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਜਿਤੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆਊਟ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਪਡਿੱਕਲ ਨੂੰ ਲੌਂਗ-ਆਫ 'ਤੇ ਕੈਚ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਟੀਦਾਰ ਨੇ 31 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 61 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਚੌਕੇ ਅਤੇ ਛੇ ਛੱਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਰਨ ਰੇਟ ਵਧਦਾ ਗਿਆ, ਟਿਮ ਡੇਵਿਡ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਨੇ ਮਯੰਕ ਯਾਦਵ ਦੇ ਗੇਂਦ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਛੱਕੇ ਮਾਰੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਦੇ ਗੇਂਦ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਸ਼ਾਟ ਮਾਰ ਕੇ ਆਰਸੀਬੀ ਨੂੰ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ। 17 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 40 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰੀ ਨੇ ਮੈਚ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਰਸੀਬੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਦਿਗਵੇਸ਼ ਰਾਠੀ ਨੇ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਦੇ ਗੇਂਦ 'ਤੇ ਬੈਕਵਰਡ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੈਚ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਊਟ ਕੀਤਾ।

ਰੋਮਾਰੀਓ ਸ਼ੈਫਰਡ ਅਤੇ ਕਰੁਣਾਲ ਪੰਡਯਾ ਨੇ ਆਖਰੀ ਓਵਰ ਤੱਕ ਆਰਸੀਬੀ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ; ਉਸਨੇ ਸ਼ਮੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਯਾਦਵ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੌਕੇ ਅਤੇ ਛੱਕੇ ਮਾਰੇ। ਪਰ ਆਖਰੀ ਓਵਰ ਵਿੱਚ 28 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਨਾਲ, ਦਿਗਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਰਾਠੀ ਨੇ ਇੱਕ ਚੌਕਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਈਡ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ, ਅਤੇ ਐਲਐਸਜੀ ਨੇ ਰੋਮਾਂਚਕ ਮੈਚ 9 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਲਿਆ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਸ ਹਾਰਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਲਐਸਜੀ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਮਿਸ਼ੇਲ ਮਾਰਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਮਲਾਵਰ ਪਾਰੀ ਨਾਲ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੀਡ ਦਿਵਾਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਤ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਫਾਰਮ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪਾਵਰ-ਪਲੇ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ ਸ਼ਾਟ ਖੇਡੇ, ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਪਿਨਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਟੱਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਮਾਰਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹਿੱਟਿੰਗ ਨੇ ਟੀਮ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ, ਅਤੇ ਪੰਤ ਨੇ ਫਿਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਕੋਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ - ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੌਕੇ ਮਾਰੇ ਅਤੇ ਸਕੋਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਨੂੰ ਘੁੰਮਾਇਆ। ਮਾਰਸ਼ ਨੇ 56 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 111 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਚੌਕੇ ਅਤੇ ਨੌਂ ਛੱਕੇ ਲੱਗੇ।

ਫਿਰ ਨਿਕੋਲਸ ਪੂਰਨ ਨੇ ਟੀਮ ਦੇ ਸਕੋਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਪਰ ਤੇਜ਼ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ LSG ਨੇ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮੈਚ ਵਿੱਚ 200 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੂਰਨ ਨੇ 23 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 38 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਅਤੇ ਪੰਤ ਨੇ 10 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 32 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ।

ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ-ਅਨੁਕੂਲ ਪਿੱਚ 'ਤੇ RCB ਦੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੇਂਦ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ; ਐਲਐਸਜੀ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਅਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਆਰਸੀਬੀ ਕੁਝ ਹੀ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਕਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ।

