IPL 2026: ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ 29 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇਕੇਆਰ ਨੇ ਪਲੇਆਫ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ
KKR vs GT: ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰਜ਼ ਨੇ 247 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਸ ਨੂੰ 218 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ।
Published : May 17, 2026 at 6:38 AM IST
KKR vs GT IPL 2026: ਕਪਤਾਨ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ 85 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਪਾਰੀ ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰਜ਼ ਨੇ 29 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਪੰਜ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਈਡਨ ਗਾਰਡਨ ਵਿਖੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ 2026 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਪਲੇਆਫ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ।
ਟਾਸ ਹਾਰ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫਿਨ ਐਲਨ ਦੀ ਧਮਾਕੇਦਾਰ 93 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਪਾਰੀ ਨੇ ਕੇਕੇਆਰ ਲਈ ਮਾਹੌਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਅੰਗਕ੍ਰਿਸ਼ ਰਘੂਵੰਸ਼ੀ ਨੇ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸਰਵੋਤਮ ਅਜੇਤੂ 82 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਅਤੇ ਕੈਮਰਨ ਗ੍ਰੀਨ ਨੇ ਵੀ ਅਜੇਤੂ 52 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਟੀਮ ਨੂੰ 247/2 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੀਟੀ ਦੀ ਮਾੜੀ ਫੀਲਡਿੰਗ ਨੇ ਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਲਨ ਦੇ ਦੋ-ਦੋ ਕੈਚ ਛੱਡੇ। ਜੀਟੀ ਦੀ ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਗਿੱਲ ਦੇ 49 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ 85 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਚੌਕੇ ਅਤੇ ਸੱਤ ਛੱਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਜੋਸ ਬਟਲਰ ਨੇ ਵੀ 35 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 57 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਲਦੀ-ਜਲਦੀ ਆਊਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੌਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਈ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੂਹਣੀ ਦੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਪਰ ਉਹ 28 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ ਅਜੇਤੂ 53 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਜੁਝਾਰੂ ਪਾਰੀ ਖੇਡ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਏ।
ਫਿਰ ਵੀ ਜੀਟੀ 218/4 ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ। ਕੇਕੇਆਰ ਦੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਡੈਥ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸੁਨੀਲ ਨਾਰਾਇਣ ਦੀ 2-29 ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਨ ਨੇ 265.71 ਦੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਨਾਲ ਚਾਰ ਚੌਕੇ ਅਤੇ ਦਸ ਛੱਕੇ ਲਗਾ ਕੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ। ਰਘੂਵੰਸ਼ੀ ਨੇ ਵੀ 44 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ ਚਾਰ ਚੌਕੇ ਅਤੇ ਸੱਤ ਛੱਕੇ ਲਗਾ ਕੇ ਨਾਬਾਦ 82 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ।
ਗ੍ਰੀਨ ਨੇ ਰਘੂਵੰਸ਼ੀ ਨਾਲ ਤੀਜੀ ਵਿਕਟ ਲਈ 108 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਅਟੁੱਟ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਠੋਸ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 28 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ ਨਾਬਾਦ 52 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਚੌਕੇ ਅਤੇ ਚਾਰ ਛੱਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਅਤੇ ਕੇਕੇਆਰ ਲਈ ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ।
ਸਕੋਰਕਾਰਡ
ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰਜ਼ 20 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 247/2 (ਫਿਨ ਐਲਨ 93, ਅੰਗਕ੍ਰਿਸ਼ ਰਘੂਵੰਸ਼ੀ 82 ਨਾਬਾਦ)
ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਜ਼ 20 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 218/4 (ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ 85, ਜੋਸ ਬਟਲਰ 57)