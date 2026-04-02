IPL 2026: ਕੋਲਕਾਤਾ ਦਾ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਜਾਣੋ ਕਿਸ ਟੀਮ ਦਾ ਪੱਲੜਾ ਹੈ ਭਾਰੀ

KKR vs SRH IPL 2026: ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰਜ਼ ਅਤੇ ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਈਡਨ ਗਾਰਡਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਗੇ।

ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰਜ਼ ਬਨਾਮ ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਹੈਦਰਾਬਾਦ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Sports Team

Published : April 2, 2026 at 3:13 PM IST

IPL 2026 Today Match: ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ (ਆਈਪੀਐਲ) ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਮੈਚ ਅੱਜ (2 ਅਪ੍ਰੈਲ) ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰਜ਼ (ਕੇਕੇਆਰ) ਅਤੇ ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਹੈਦਰਾਬਾਦ (ਐਸਆਰਐਚ) ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਕੇਕੇਆਰ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੈਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਮੈਦਾਨ, ਈਡਨ ਗਾਰਡਨ 'ਤੇ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਕੇਆਰ ਦਾ ਇਸ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਖੇਡੇ ਗਏ ਆਪਣੇ 95 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 54 ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਕੇਆਰ ਨੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੇ 11 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਜਿੱਤੇ ਹਨ।

ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਕੇਆਰ ਵਾਨਖੇੜੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਐਮ ਚਿੰਨਾਸਵਾਮੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਆਰਸੀਬੀ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ, ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਣਗੀਆਂ।

ਕੇਕੇਆਰ ਲਈ, ਇਹ ਮੈਚ ਘਰੇਲੂ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਿੰਨ ਮੈਚ ਤਹਿ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਰਾਜ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਲੰਬੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਦੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹੋਣਗੇ।

ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ

ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਕੋਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਲਾਈਨਅੱਪ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਾਈ ਦੀ ਘਾਟ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਕੇਆਰ ਲਈ, ਹਰਸ਼ਿਤ ਰਾਣਾ ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੀਪ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ, ਮਥੀਸ਼ਾ ਪਥੀਰਾਣਾ ਦੀ ਅਣਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਕੈਮਰਨ ਗ੍ਰੀਨ ਦੀ ਸੀਮਤ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ 220 ਦੇ ਕੁੱਲ ਸਕੋਰ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਓਪਨਿੰਗ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਗੇਂਦ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਐਸਆਰਐਚ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ, ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਵਿਸ ਹੈੱਡ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸਿਖਰਲਾ ਕ੍ਰਮ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਇਕਾਈ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੋਰ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੈਟ ਕਮਿੰਸ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ

ਫਿਟਨੈਸ ਮੁੱਦਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪੈਟ ਕਮਿੰਸ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਉਮੀਦ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਐਸਆਰਐਚ ਨੂੰ ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਦੋਵਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰੇਗਾ।

ਕੇਕੇਆਰ ਬਨਾਮ ਐਸਆਰਐਚ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ

ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 30 ਵਾਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਕੇਆਰ ਨੇ 20 ਵਾਰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨੇ 10 ਵਾਰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਕੇਕੇਆਰ ਬਨਾਮ ਐਸਆਰਐਚ ਈਡਨ ਗਾਰਡਨਜ਼ ਪਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ

ਈਡਨ ਗਾਰਡਨਜ਼ ਦੀ ਪਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਪਿੱਚ 'ਤੇ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਹ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੈਚ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਪਿਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

KKR ਬਨਾਮ SRH: ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਲਈ ਸੰਭਾਵਿਤ 12 ਖਿਡਾਰੀ

ਕੇਕੇਆਰ ਸੰਭਾਵੀ 12 ਖਿਡਾਰੀ: ਅਜਿੰਕਯ ਰਹਾਣੇ (ਕਪਤਾਨ), ਫਿਨ ਐਲਨ, ਕੈਮਰਨ ਗ੍ਰੀਨ, ਅੰਗਕ੍ਰਿਸ਼ ਰਘੂਵੰਸ਼ੀ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਰਿੰਕੂ ਸਿੰਘ, ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਅਨੁਕੁਲ ਰਾਏ, ਸੁਨੀਲ ਨਾਰਾਇਣ, ਵਰੁਣ ਚੱਕਰਵਰਤੀ, ਵੈਭਵ ਅਰੋੜਾ, ਬਲੇਸਿੰਗ ਮੁਜ਼ਰਾਬਾਨੀ, ਕਾਰਤਿਕ।

SRH ਸੰਭਾਵੀ 12: ਟ੍ਰੈਵਿਸ ਹੈੱਡ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ, ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ (ਕਪਤਾਨ ਅਤੇ ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਰੈੱਡੀ, ਹੇਨਰਿਕ ਕਲਾਸੇਨ, ਸਲਿਲ ਅਰੋੜਾ, ਅਨਿਕੇਤ ਵਰਮਾ, ਹਰਸ਼ ਦੁਬੇ, ਹਰਸ਼ਲ ਪਟੇਲ, ਡੇਵਿਡ ਪੇਨੇ/ਜੀਸ਼ਾਨ ਅੰਸਾਰੀ, ਜੈਦੇਵ ਉਨਾਦਕਟ, ਈਸ਼ਾਨ ਮਲਿੰਗ

ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਲਈ KKR ਬਨਾਮ SRH ਸਕੁਐਡਜ਼

ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰਜ਼: ਅਜਿੰਕਯ ਰਹਾਣੇ (ਕਪਤਾਨ), ਮਨੀਸ਼ ਪਾਂਡੇ, ਰੋਵਮੈਨ ਪਾਵੇਲ, ਅੰਗਕ੍ਰਿਸ਼ ਰਘੂਵੰਸ਼ੀ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਰਿੰਕੂ ਸਿੰਘ, ਸੁਨੀਲ ਨਾਰਾਇਣ, ਅਨੁਕੁਲ ਰਾਏ, ਵੈਭਵ ਅਰੋੜਾ, ਹਰਸ਼ਿਤ ਰਾਣਾ, ਉਮਰਾਨ ਮਲਿਕ, ਵਰੁਣ ਚੱਕਰਵਰਤੀ, ਫਿੰਕਤੀ ਮਾਮੇਨਿਆ, ਫੀਨਕਤੀ ਮਾਮੇਨਿਆ, ਟੀ. ਰਾਹੁਲ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ, ਟਿਮ ਸੀਫਰਟ, ਤੇਜਸਵੀ ਦਹੀਆ, ਸਾਰਥਕ ਰੰਜਨ, ਰਚਿਨ ਰਵਿੰਦਰਾ, ਆਕਾਸ਼ ਦੀਪ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਸੋਲੰਕੀ, ਦਕਸ਼ ਕਾਮਰਾ।

ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ (ਕਪਤਾਨ ਅਤੇ ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਹੇਨਰਿਕ ਕਲਾਸੇਨ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ, ਟ੍ਰੈਵਿਸ ਹੈੱਡ, ਅਨਿਕੇਤ ਵਰਮਾ, ਸਮਰਨ ਰਵੀਚੰਦਰਨ, ਸਲਿਲ ਅਰੋੜਾ, ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਰੈੱਡੀ, ਪੈਟ ਕਮਿੰਸ, ਲਿਆਮ ਲਿਵਿੰਗਸਟੋਨ, ​​ਕਮਿੰਡੂ ਮੈਂਡਿਸ, ਕ੍ਰੇਨਜ਼ ਫੁਲੇਤਰਾ, ਬ੍ਰਾਈਡਨ ਹੁਸੈਨ, ਸੈਕਰਮ, ਸੈਕਿੰਡ, ਸੈਕਰਮ, ਸੈਕਰਮ, ਓ. ਜੈਦੇਵ ਉਨਾਦਕਟ, ਸ਼ਿਵਮ ਮਾਵੀ, ਹਰਸ਼ਲ ਪਟੇਲ, ਈਸ਼ਾਨ ਮਲਿੰਗਾ, ਡੇਵਿਡ ਪੇਨੇ, ਹਰਸ਼ ਦੁਬੇ, ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਜੀਸ਼ਾਨ ਅੰਸਾਰੀ।

