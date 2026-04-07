KKR vs PBKS: ਮੀਂਹ ਕਰਕੇ ਰੱਦ ਹੋਇਆ ਮੈਚ, ਦੋਹਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ 1-1 ਅੰਕ

KKR vs PBKS IPL 2026: ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਅਤੇ ਕੇਕੇਆਰ ਵਿਚਕਾਰ ਮੈਚ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਰੱਦ।

ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ 2026 (Courtesy: X-@IPL)
By ETV Bharat Sports Team

Published : April 7, 2026 at 7:31 AM IST

IPL 2026 KKR vs PBKS: ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ 2026 ਦਾ 12ਵਾਂ ਮੈਚ, ਜੋ ਕਿ ਈਡਨ ਗਾਰਡਨ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਅੰਕ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਂਹ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਹੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ। ਮੀਂਹ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ 3.4 ਓਵਰਾਂ ਦਾ ਖੇਡ ਸੰਭਵ ਸੀ। ਟਾਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਕੇਆਰ ਨੇ 2 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 25 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਫਿਨ ਐਲਨ ਅਤੇ ਕੈਮਰਨ ਗ੍ਰੀਨ ਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਕਟਾਂ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀਆਂ।

ਕੇਕੇਆਰ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ

ਕੇਕੇਆਰ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਸਪਿਨਰਾਂ, ਵਰੁਣ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਅਤੇ ਸੁਨੀਲ ਨਾਰਾਇਣ ਨੂੰ ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਸੱਤ ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕੇਕੇਆਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਸਪਿਨਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖੇਡਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰੋਮੇਨ ਪਾਵੇਲ ਅਤੇ ਨਵਦੀਪ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਕੇਕੇਆਰ ਬਨਾਮ ਪੀਬੀਕੇਐਸ ਹੈੱਡ-ਟੂ-ਹੈੱਡ

ਇਸ ਮੈਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁੱਲ 35 ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਕੇਆਰ ਨੇ 21 ਜਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਮੈਚ 'ਤੇ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 13 ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੈਚ ਡਰਾਅ 'ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਇਆ।

  • ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ (ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ): ਪ੍ਰਭਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ (ਕਪਤਾਨ), ਕੂਪਰ ਕੋਨੋਲੀ, ਨੇਹਲ ਵਢੇਰਾ, ਸ਼ਸ਼ਾਂਕ ਸਿੰਘ, ਮਾਰਕਸ ਸਟੋਇਨਿਸ, ਮਾਰਕੋ ਜੈਨਸਨ, ਜ਼ੇਵੀਅਰ ਬਾਰਟਲੇਟ, ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਕ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਯੁਜਵੇਂਦਰ ਚਾਹਲ।

ਇੰਪੈਕਟ ਖਿਡਾਰੀ: ਪ੍ਰਿਯਾਂਸ਼ ਆਰੀਆ, ਸੂਰਯਾਂਸ਼ ਸ਼ੈਡਗੇ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਵਿਨੋਦ, ਪ੍ਰਵੀਨ ਦੂਬੇ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਬਰਾੜ।

  • ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰਜ਼ (ਪਲੇਅਿੰਗ ਇਲੈਵਨ): ਫਿਨ ਐਲਨ, ਅਜਿੰਕਿਆ ਰਹਾਣੇ (ਕਪਤਾਨ), ਕੈਮਰਨ ਗ੍ਰੀਨ, ਅੰਗਕ੍ਰਿਸ਼ ਰਘੂਵੰਸ਼ੀ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਰੋਵਮੈਨ ਪਾਵੇਲ, ਰਿੰਕੂ ਸਿੰਘ, ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਅਨੁਕੂਲ ਰਾਏ, ਨਵਦੀਪ ਸੈਣੀ, ਵੈਭਵ ਅਰੋੜਾ, ਕਾਰਤਿਕ ਤਿਆਗੀ

ਇੰਪੈਕਟ ਖਿਡਾਰੀ: ਬਲੇਸਿੰਗ ਮੁਜ਼ਾਰਾਬਾਨੀ, ਮਨੀਸ਼ ਪਾਂਡੇ, ਤੇਜਸਵੀ ਸਿੰਘ, ਰਾਹੁਲ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ, ਸੌਰਭ ਦੂਬੇ।

