IPL 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅੱਜ ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਟੱਕਰ, ਜਾਣੋ ਕਿਸ ਦਾ ਪੱਲੜ੍ਹਾ ਭਾਰੀ
IPL 2026 Today Match: ਅੱਜ, ਕੇਕੇਆਰ ਅਤੇ ਪੀਬੀਕੇਐਸ ਵਿਚਕਾਰ ਮੈਚ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਈਡਨ ਗਾਰਡਨ ਵਿਖੇ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
Published : April 6, 2026 at 1:39 PM IST
KKR vs PBKS IPL 2026: ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ 2026 ਦੇ 12ਵੇਂ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰਜ਼ (ਕੇਕੇਆਰ) ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ (ਪੀਬੀਕੇਐਸ) ਨਾਲ ਭਿੜੇਗਾ। ਇਹ ਮੈਚ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਈਡਨ ਗਾਰਡਨ ਵਿਖੇ ਸ਼ਾਮ 7:30 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦਿੱਗਜ ਵੀ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਕੇਆਰ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੀਬੀਕੇਐਸ ਪ੍ਰੀਟੀ ਜ਼ਿੰਟਾ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੋਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂਹੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਨਪਸੰਦ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਦੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਕੇਕੇਆਰ ਅਜੇ ਵੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਦੋਵੇਂ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਝੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅੰਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ 9ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ।
ਕੇਕੇਆਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ
ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਮ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ - ਮੁਸਤਫਿਜ਼ੁਰ ਰਹਿਮਾਨ, ਹਰਸ਼ਿਤ ਰਾਣਾ, ਆਕਾਸ਼ ਦੀਪ ਅਤੇ ਮਥੀਸ਼ਾ ਪਥੀਰਾਣਾ - ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਨੇ ਟੀਮ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਤਿੰਨ ਚੋਟੀ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ - ਫਿਨ ਐਲਨ, ਟਿਮ ਸੀਫਰਟ ਅਤੇ ਰਚਿਨ ਰਵਿੰਦਰ - ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰਜ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਿਰਫ ਐਲਨ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੀਫਰਟ - ਪਿਛਲੇ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ - ਅਤੇ ਸਪਿਨ-ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਰਵਿੰਦਰ ਬੈਂਚ 'ਤੇ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ।
ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਕੈਮਰਨ ਗ੍ਰੀਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਟੀਮ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਿਡਾਰੀ ਹਨ ਜੋ ਪੂਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰੋਵਮੈਨ ਪਾਵੇਲ ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਜੋ ਟੀਮ ਦੇ ਚੋਣ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰਜ਼ ਦੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼: ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਟੀਮ
ਅਈਅਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਟੀਮ ਕਾਫ਼ੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਨੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਦੋਵੇਂ ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਲਾਈਨਅੱਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਸਿਮਰਨ, ਪ੍ਰਿਯਾਂਸ਼, ਕੂਪਰ ਕੌਨੋਲੀ, ਕੈਪਟਨ ਅਈਅਰ ਅਤੇ ਮਾਰਕਸ ਸਟੋਇਨਿਸ ਵਰਗੇ ਖਿਡਾਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਮਾਰਕੋ ਜੈਨਸਨ ਅਤੇ ਵਿਜੇਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਾਕ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੰਤੁਲਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਲੈੱਗ-ਸਪਿਨਰ ਯੁਜਵੇਂਦਰ ਚਾਹਲ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟਰਾਫੀ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।
ਕੋਲਕਾਤਾ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼: ਹੈੱਡ-ਟੂ-ਹੈੱਡ
ਅੱਜ ਤੱਕ, ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁੱਲ 35 ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 21 ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਕੇਕੇਆਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 13 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਇਆ।
ਕੋਲਕਾਤਾ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼: ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ
ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰਜ਼: ਅਜਿੰਕਿਆ ਰਹਾਣੇ (ਕਪਤਾਨ), ਰਿੰਕੂ ਸਿੰਘ (ਉਪ-ਕਪਤਾਨ), ਫਿਨ ਐਲਨ, ਤੇਜਸਵੀ ਦਹੀਆ, ਮਨੀਸ਼ ਪਾਂਡੇ, ਰੋਵਮੈਨ ਪਾਵੇਲ, ਅੰਗਕ੍ਰਿਸ਼ ਰਘੂਵੰਸ਼ੀ, ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸਾਰਥਕ ਰੰਜਨ, ਟਿਮ ਸੀਫਰਟ, ਰਾਹੁਲ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ, ਕੈਮਰਾਵਿਨਸ਼, ਕੈਮਰਾਵਿਨ, ਡੀ. ਵਰੁਣ ਚੱਕਰਵਰਤੀ, ਅਨੁਕੁਲ ਰਾਏ, ਵੈਭਵ ਅਰੋੜਾ, ਸੌਰਭ ਦੂਬੇ, ਕਾਰਤਿਕ ਤਿਆਗੀ, ਬਲੇਸਿੰਗ ਮੁਜ਼ਰਬਾਨੀ, ਨਵਦੀਪ ਸੈਣੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਸੋਲੰਕੀ, ਅਤੇ ਉਮਰਾਨ ਮਲਿਕ।
ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼: ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ (ਕਪਤਾਨ), ਪ੍ਰਿਯਾਂਸ਼ ਆਰੀਆ, ਹਰਨੂਰ ਸਿੰਘ, ਮਿਸ਼ੇਲ ਓਵੇਨ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਵਿਨੋਦ, ਨੇਹਲ ਵਢੇਰਾ, ਅਜ਼ਮਤੁੱਲਾ ਓਮਰਜ਼ਈ, ਮਾਰਕੋ ਜੈਨਸਨ, ਮਾਰਕਸ ਸਟੋਇਨਿਸ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜ਼ੇਵੀਅਰ ਬਾਰਟਲੇਟ, ਯੁਜ਼ਵੇਂਦਰ ਚਾਹਲ, ਲੌਕੀ ਵਿਜੇਕਰ, ਹਰਕਯ ਫ੍ਰੈਗੁਏਮਰਸਨ ਠਾਕੁਰ, ਕੂਪਰ ਕੋਨੋਲੀ, ਬੇਨ ਡਵਾਰਸ਼ੂਇਸ, ਮੁਸ਼ੀਰ ਖਾਨ, ਪ੍ਰਵੀਨ ਦੂਬੇ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਨਿਸ਼ਾਦ, ਸੂਰਯਾਂਸ਼ ਸ਼ੈਡਗੇ, ਪ੍ਰਭਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ, ਪਾਇਲ ਅਵਿਨਾਸ਼, ਅਤੇ ਸ਼ਸ਼ਾਂਕ ਸਿੰਘ।