SRH vs DC: ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ 47 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਤੂਫਾਨੀ ਸੈਂਕੜਾ

IPL 2026 SRH vs DC: ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨੇ 242 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ 195 ਦੌੜਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

IPL 2026 SRH VS DC
ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ 47 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : April 22, 2026 at 7:06 AM IST

IPL 2026 SRH vs DC: ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਤੂਫਾਨੀ ਸੈਂਕੜੇ ਅਤੇ ਈਸ਼ਾਨ ਮਲਿੰਗਾ ਦੀ ਖਤਰਨਾਕ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼ ਨੂੰ 47 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਟਾਸ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨੇ 20 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ 242 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਕੋਰ ਬਣਾਇਆ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ 20 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 9 ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ ਸਿਰਫ 195 ਦੌੜਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕੀ। ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੂੰ ਪਲੇਅਰ ਆਫ ਦਿ ਮੈਚ ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਤੂਫਾਨੀ ਸੈਂਕੜਾ

ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 68 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ ਅਜੇਤੂ 138 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 10 ਚੌਕੇ ਅਤੇ 10 ਛੱਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਹ ਆਈਪੀਐਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸੈਂਕੜਾ ਸੀ ਅਤੇ ਟੀ-20 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 9ਵਾਂ ਸੈਂਕੜਾ ਸੀ। ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੇ 45 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸੈਂਕੜਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਹੈੱਡ ਨੇ 26 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 37 ਦੌੜਾਂ, ਕਿਸ਼ਨ ਨੇ 13 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 25 ਦੌੜਾਂ ਅਤੇ ਹੇਨਰਿਕ ਕਲਾਸੇਨ ਨੇ 13 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ ਅਜੇਤੂ 37 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ।

ਮਲਿੰਗਾ ਅਤੇ ਹਰਸ਼ ਦੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ

242 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਟੀਮ 20 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 9 ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 195 ਦੌੜਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕੀ। ਕੇਐਲ ਰਾਹੁਲ ਦੀਆਂ 23 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 37 ਦੌੜਾਂ, ਨਿਤੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਦੀਆਂ 30 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 57 ਦੌੜਾਂ, ਸਮੀਰ ਰਿਜ਼ਵੀ ਦੀਆਂ 28 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 41 ਦੌੜਾਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਸਟਨ ਸਟੱਬਸ ਦੀਆਂ 16 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 27 ਦੌੜਾਂ ਮੁੱਖ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕ੍ਰੀਜ਼ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕਿਆ। ਈਸ਼ਾਨ ਮਲਿੰਗਾ ਨੇ 4 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 32 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ 4 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ 12 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਪਰਪਲ ਕੈਪ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਹਰਸ਼ ਦੂਬੇ ਨੇ ਵੀ 2 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 12 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ 3 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਸ਼ਾਕਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਾਰ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 29 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿਕਟ ਲਈ ਅਤੇ ਮਦੁਸ਼ੰਕਾ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਕਟ ਲਈ।

ਇਸ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਸੱਤ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਠ ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਅੰਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼ ਛੇ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਜਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਹਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ।

IPL 2026 SRH VS DC

