SRH vs CSK: ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨੇ ਚੇਨਈ ਨੂੰ 10 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ, ਮਲਿੰਗਾ ਨੇ ਲਈਆਂ ਤਿੰਨ ਵਿਕਟਾਂ
SRH vs CSK IPL 2026: ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨੇ 194 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ ਨੂੰ 184 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ।
Published : April 19, 2026 at 7:31 AM IST
SRH vs CSK IPL 2026: ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ 2026 ਦੇ 27ਵੇਂ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨੇ ਪੰਜ ਵਾਰ ਦੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ (CSK) ਨੂੰ 10 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ 195 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸੀਐਸਕੇ 20 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 8 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 184 ਦੌੜਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕੀ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਈਸ਼ਾਨ ਮਲਿੰਗਾ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ 4 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 29 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ 3 ਵਿਕਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਲੇਅਰ ਆਫ਼ ਦ ਮੈਚ ਵੀ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਹੈਦਰਾਬਾਦ (SRH) ਦੇ ਸਲਾਮੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ (59) ਅਤੇ ਹੇਨਰਿਕ ਕਲਾਸੇਨ (59) ਦੇ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ CSK ਦੇ ਖਿਲਾਫ 20 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 194/9 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ।
ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੀਐਸਕੇ ਨੇ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਓਵਰ ਵਿੱਚ 15 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਰੈਡੀ ਨੇ ਦੂਜੇ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ ਨੂੰ ਸੱਤ ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਝਟਕੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਆਯੁਸ਼ ਮਹਾਤਰੇ ਨੇ ਤੀਜੇ ਓਵਰ ਵਿੱਚ 24 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਚੰਗੀ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੈਮਸਟ੍ਰਿੰਗ ਦੇ ਖਿਚਾਅ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਅੰਤ ਵਿੱਚ 13 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 30 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ।
ਐਸਆਰਐਚ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਮਲਿੰਗਾ ਨੇ ਸੀਐਸਕੇ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਰੁਤੁਰਾਜ ਗਾਇਕਵਾੜ ਨੂੰ 19 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਊਟ ਕੀਤਾ। ਸਰਫਰਾਜ਼ ਖਾਨ ਅਤੇ ਮੈਥਿਊ ਸ਼ਾਰਟ ਨੇ ਫਿਰ 46 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪਾਰੀ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੀਐਸਕੇ ਅੱਧੇ ਓਵਰ ਬਾਅਦ 111/3 ਪਹੁੰਚ ਗਈ।
A defining performance 👏— IndianPremierLeague (@IPL) April 18, 2026
Eshan Malinga is adjudged the Player of the Match in Hyderabad for his game-changing 3⃣/2⃣9⃣ 🧡
WATCH his spell ▶️ https://t.co/w5YpzXhPAF#TATAIPL | #KhelBindaas | #SRHvCSK | @SunRisers pic.twitter.com/2eoSWsxFaj
ਇਹ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ 11ਵੇਂ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਗਈ ਜਦੋਂ ਮਲਿੰਗਾ ਨੇ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਨੂੰ 25 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਐਸਆਰਐਚ ਨੇ ਫਿਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਵੰਗ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਡੇਵਾਲਡ ਬ੍ਰੇਵਿਸ ਨੂੰ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਦਬਾਅ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਰਟ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਈ ਅਤੇ ਉਹ 30 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 34 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਲਿੰਗਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੀਜੀ ਵਿਕਟ ਮਿਲੀ। ਸ਼ਿਵਮ ਦੂਬੇ ਨੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਸਾਕਿਬ ਹੁਸੈਨ ਨੇ 21 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਜੈਮੀ ਓਵਰਟਨ ਅਤੇ ਅੰਸ਼ੁਲ ਕੰਬੋਜ ਦੇ ਆਖਰੀ ਮਿੰਟ ਦੇ ਯਤਨ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਐਸਕੇ ਆਖਰੀ ਓਵਰ ਵਿੱਚ 18 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ 184/8 ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਿਹਾ। ਮਲਿੰਗਾ 3/29 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਰੈਡੀ ਨੇ ਦੋ ਵਿਕਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਐਸਆਰਐਚ ਨੂੰ 10 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ।
A win from the jaws of defeat! 🤩🧡— Star Sports (@StarSportsIndia) April 18, 2026
Wickets at crucial junctures helped #SRH make a stunning comeback in this match and #CSK are yet to chase a 180+ score since 2018 in #TATAIPL! 🙌
ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਸਆਰਐਚ ਨੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਪਰ ਪਾਵਰਪਲੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ। ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਵਿਸ ਹੈੱਡ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ, ਨਿਯਮਤ ਅੰਤਰਾਲਾਂ 'ਤੇ ਚੌਕੇ ਅਤੇ ਛੱਕੇ ਮਾਰੇ। ਪੰਜਵੇਂ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੀ ਵਿਸਫੋਟਕ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਥਿਊ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਓਵਰ 'ਚ 25 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਸਆਰਐਚ ਨੂੰ ਪੰਜ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 63/0 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ।
ਸੀਐਸਕੇ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ; ਮੁਕੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਹੈੱਡ ਨੂੰ 23 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਊਟ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਹੀ ਗੇਂਦ 'ਤੇ ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਵਰਪਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ SRH ਦਾ ਸਕੋਰ 75/2 ਹੋ ਗਿਆ। ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੀ ਪਾਰੀ ਅੱਠਵੇਂ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜੈਮੀ ਓਵਰਟਨ ਦੀ ਗੇਂਦ 'ਤੇ ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਕੈਚ ਹੋ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 22 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 59 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਛੇ ਚੌਕੇ ਅਤੇ ਚਾਰ ਛੱਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
SRH ਨੇ 11ਵੇਂ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਕਟ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਕਲਾਸੇਨ ਅਤੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਰੈਡੀ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪਾਰੀ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਲਈ 35 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਰੈਡੀ ਨੇ ਆਊਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 12 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਲਾਸੇਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਮਲਾਵਰ ਖੇਡ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ 32 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ।
ਕਲਾਸੇਨ ਨੂੰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅੰਸ਼ੁਲ ਕੰਬੋਜ ਨੇ 39 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 59 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਬੋਲਡ ਕੀਤਾ। ਪਾਰੀ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ SRH ਸ਼ਿਵਮ ਕੁਮਾਰ (8 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 12) ਵਰਗੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ, ਤੇਜ਼ ਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ 194 ਦੌੜਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ 200 ਦੌੜਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇ। CSK ਲਈ ਓਵਰਟਨ ਅਤੇ ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁਕੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਕਟ ਲਈ।