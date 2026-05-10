ETV Bharat / sports

RR vs GT: ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 77 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ

RR vs GT IPL 2026: ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਜ਼ ਨੇ 229 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 152 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

RR VS GT IPL 2026
ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਸ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਨੂੰ 77 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 10, 2026 at 6:31 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

RR vs GT IPL 2026: ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ 2026 ਦੇ 52ਵੇਂ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਜ਼ (GT) ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ (RR) 'ਤੇ 77 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਜਰਾਤ ਨੇ 20 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 4 ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ 229 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਕੋਰ ਬਣਾਇਆ। ਫਿਰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ GT ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 16.3 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 152 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜਰਾਤ ਅੰਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੇਂ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 11 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 14 ਅੰਕ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ 77 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਥੇ ਤੋਂ ਪੰਜਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਖਿਸਕ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 11 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 12 ਅੰਕ ਹਨ।

ਗੁਜਰਾਤ ਲਈ ਸਾਈ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਨੇ 36 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 55 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਅਤੇ ਕਪਤਾਨ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਨੇ 44 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 84 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਨੇ 6 ਚੌਕੇ ਅਤੇ 2 ਛੱਕੇ ਲਗਾਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗਿੱਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰੀ ਦੌਰਾਨ 9 ਚੌਕੇ ਅਤੇ 3 ਛੱਕੇ ਲਗਾਏ। ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਿਦ ਖਾਨ ਨੇ 4 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 33 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ 4 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੇਸਨ ਹੋਲਡਰ ਨੇ 2.3 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 12 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ 3 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ।

ਰਸੀਦ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮੈਚ ਦਾ ਸਰਵੋਤਮ ਖਿਡਾਰੀ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਚ ਦਾ ਸਰਵੋਤਮ ਖਿਡਾਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

TAGGED:

RR VS GT 2026
IPL 2026
GT IN IPL 2026 POINTS TABLE
SHUBMAN GILL
RR VS GT IPL 2026

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.