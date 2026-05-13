GT vs SRH: ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਗੁਜਰਾਤ, ਪਲੇਆਫ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭਗ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਈ ਪੱਕੀ
GT vs SRH IPL 2026:ਗੁਜਰਾਤ ਨੇ 168 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨੂੰ 86 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ।
Published : May 13, 2026 at 6:35 AM IST
GT vs SRH IPL 2026: ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ 2026 ਦੇ 56ਵੇਂ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਜ਼ ਨੇ ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨੂੰ 82 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ 168 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਜਰਾਤ ਨੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨੂੰ 14.5 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 86 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਜ਼ 12 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਜਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਅੰਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਅੰਕ 16 ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਲੇਆਫ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਗਭਗ ਤੈਅ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
We have a new table topper ⏫@gujarat_titans wrap a massive and comprehensive 8️⃣2️⃣-run victory in Ahmedabad ✌️— IndianPremierLeague (@IPL) May 12, 2026
ਟਾਸ ਹਾਰ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਜ਼ ਸਾਈ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਦੇ 44 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 61 ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੁੰਦਰ ਦੇ 33 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ 20 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ 168 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਲਈ ਪ੍ਰਫੁੱਲ ਹਿੰਗੇ ਅਤੇ ਸਾਕਿਬ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਦੋ-ਦੋ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਪਤਾਨ ਕਮਿੰਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਕਟ ਲਈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 168 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ 86 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਢਹਿ ਗਏ। ਕਮਿੰਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 19 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾੳਣ ਵਾਲੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਰਹੇ। ਗੁਜਰਾਤ ਲਈ ਕਾਗਿਸੋ ਰਬਾਡਾ ਅਤੇ ਜੇਸਨ ਹੋਲਡਰ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਰਹੇ। ਰਬਾਡਾ ਨੇ ਚਾਰ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 28 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ ਤਿੰਨ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਲਡਰ ਨੇ ਚਾਰ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 20 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ ਤਿੰਨ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਪ੍ਰਸਿਧ ਨੇ ਵੀ ਦੋ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿਰਾਜ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਿਦ ਖਾਨ ਨੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਵਿਕਟ ਲਈ।
IPL 2026 POINTS TABLE.— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) May 12, 2026
ਕਾਗਿਸੋ ਰਬਾਡਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਪਲੇਅਰ ਆਫ ਦਿ ਮੈਚ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ, ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਿਮਰਨ ਰਵੀਚੰਦਰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਕਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ:
SRH ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ IPL ਹਾਰ (ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ)
82 ਬਨਾਮ GT, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, 2026*
80 ਬਨਾਮ KKR, ਕੋਲਕਾਤਾ, 2025
78 ਬਨਾਮ CSK, ਚੇਨਈ, 2024
77 ਬਨਾਮ CSK, ਹੈਦਰਾਬਾਦ, 2013
ਇਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ GT ਦੇ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ IPL ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ 9 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ; ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਟੀਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 9 ਵਿਕਟ ਲਏ ਸਨ।
IPL ਵਿੱਚ SRH ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਕੋਰ
86 ਬਨਾਮ ਜੀਟੀ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, 2026 (ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ)*
96 ਬਨਾਮ ਐਮਆਈ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ, 2019 (ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ)
113 ਬਨਾਮ ਐਮਆਈ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ, 2015 (ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ)
113 ਬਨਾਮ ਕੇਕੇਆਰ, ਚੇਨਈ, 2024 ਫਾਈਨਲ (ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ)
114 ਬਨਾਮ ਪੀਬੀਕੇਐਸ, ਦੁਬਈ, 2022 (ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ)
GT ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ (ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ)
82 ਬਨਾਮ ਐਸਆਰਐਚ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, 2026*
77 ਬਨਾਮ ਆਰਆਰ, ਜੈਪੁਰ, 2026
62 ਬਨਾਮ ਐਮਆਈ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, 2023 ਤਿਮਾਹੀ
62 ਬਨਾਮ ਐਲਐਸਜੀ, ਪੁਣੇ, 2022
58 ਬਨਾਮ ਆਰਆਰ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, 2025