GT vs RCB: ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਜ਼ ਨੇ ਆਰਸੀਬੀ ਨੂੰ 4 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਕੀਤਾ ਬਰਾਬਰ
GT vs RCB IPL 2026: ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਜ਼ ਨੇ 156 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਿਰਫ਼ 15.5 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ।
Published : May 1, 2026 at 6:49 AM IST
GT vs RCB 2026 Match Report: ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਦੇ 42ਵੇਂ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਜ਼ (ਜੀਟੀ) ਨੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਰਾਇਲ ਚੈਲੇਂਜਰਜ਼ ਬੰਗਲੌਰ (ਆਰਸੀਬੀ) ਨੂੰ 4 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਕਪਤਾਨ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਦੀਆਂ 18 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ 43 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਗੁਜਰਾਤ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 15.5 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 6 ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ 156 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਮਾਮੂਲੀ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਗੁਜਰਾਤ ਨੇ ਐਮ ਚਿੰਨਾਸਵਾਮੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਅੰਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 5ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਰਸੀਬੀ 9 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 12 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
- Punjab Kings with 13 Points.
- 3 teams with 12 Points.
- Gujarat Titans with 10 Points.
156 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਜ਼ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਨੇ 18 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 43 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ। ਬਟਲਰ ਨੇ ਵੀ 19 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 39 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਤੇਵਤੀਆ 27 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾਬਾਦ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੀਟੀ ਨੂੰ 25 ਗੇਂਦਾਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਜਿੱਤ ਮਿਲੀ।
ਰਾਇਲ ਚੈਲੇਂਜਰਜ਼ ਬੰਗਲੌਰ ਵੱਲੋਂ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਤਿੰਨ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰੋਮਾਰੀਓ ਸ਼ੈਫਰਡ ਨੇ ਦੋ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਇਲ ਚੈਲੇਂਜਰਜ਼ ਬੰਗਲੌਰ 19.2 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 155 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਹਲੀ ਨੇ 13 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ 28 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਵਦੱਤ ਪਡਿੱਕਲ ਨੇ 24 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 40 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ।
ਹੇਠਲੇ ਕ੍ਰਮ ਦੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ; ਰੋਮਾਰੀਓ ਸ਼ੈਫਰਡ ਨੇ 17 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਵੈਂਕਟੇਸ਼ ਅਈਅਰ ਨੇ ਵੀ ਮਾਮੂਲੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਆਰਸੀਬੀ 19.2 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 155 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਈ।
ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਜ਼ ਲਈ ਅਰਸ਼ਦ ਖਾਨ ਨੇ ਤਿੰਨ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਲਡਰ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਿਦ ਨੇ ਦੋ-ਦੋ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਹੋਲਡਰ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਪਲੇਅਰ ਆਫ਼ ਦ ਮੈਚ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸੰਖੇਪ ਸਕੋਰ:
ਰਾਇਲ ਚੈਲੇਂਜਰਜ਼ ਬੰਗਲੌਰ 19.2 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 155 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਲ ਆਊਟ (ਦੇਵਦੱਤ ਪਡੀਕਲ 40, ਕੋਹਲੀ 28)
ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਜ਼ 15.5 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 158/6 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਲ ਆਊਟ (ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ 43, ਜੋਸ ਬਟਲਰ 39)
ਗੁਜਰਾਤ 4 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ