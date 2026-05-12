IPL 2026: ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਟੱਕਰ, ਜਾਣੋ ਕਿਸ ਟੀਮ ਦਾ ਪੱਲ੍ਹੜਾ ਭਾਰੀ

GT vs SRH Today Match: ਅੰਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ 14-14 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹਨ।

IPL 2026 GT vs SRH MATCH PREVIEW HEAD TO HEAD
ਜੀਟੀ ਬਨਾਮ ਐਸਆਰਐਚ
By ETV Bharat Sports Team

Published : May 12, 2026 at 1:27 PM IST

IPL 2026 Today Match: ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ 2026 ਦੇ 56ਵੇਂ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਜ਼ ਅੱਜ (12 ਮਈ) ਨੂੰ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਮੈਚ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਅੰਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਪਲੇਆਫ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਵੀ ਲਗਭਗ ਪੱਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮੈਚ ਪਲੇਆਫ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੜਾਈ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਸ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅੰਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ 11 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਤ ਜਿੱਤੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚਾਰ ਜਿੱਤਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੈਟ ਕਮਿੰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇ ਜਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ 14 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਅੰਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ।

ਜੀਟੀ ਬਨਾਮ ਐਸਆਰਐਚ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ

ਹੈੱਡ-ਟੂ-ਹੈੱਡ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 7 ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਨੇ 5 ਵਾਰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਇੱਕ ਮੈਚ ਬਿਨਾਂ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਇਆ।

ਜੀਟੀ ਬਨਾਮ ਐਸਆਰਐਚ ਪਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ

ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੀ ਪਿੱਚ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਹੈ। ਤੇਜ਼ ਆਊਟਫੀਲਡ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੌੜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ। ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੀਮ ਮੂਵਮੈਂਟ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ; ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਸਿਖਰਲੇ ਕ੍ਰਮ ਦੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

RCB ਲਈ ਇੱਕ ਝਟਕਾ

RCB ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੁਆਇੰਟ ਟੇਬਲ ਦੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ 11 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 14 ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਨੈੱਟ ਰਨ ਰੇਟ SRH ਅਤੇ GT ਦੋਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅੱਜ ਦੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਦੇ ਅੰਕ 16 ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਟੇਬਲ ਵਿੱਚ ਚੋਟੀ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, RCB ਸਿਖਰਲੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਖਿਸਕ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, GT ਅਤੇ SRH ਵਿਚਕਾਰ ਮੈਚ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦਾ RCB 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।

ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਲਈ ਸਕੁਐਡ

ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਸ: ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ (ਕਪਤਾਨ), ਜੋਸ ਬਟਲਰ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਕੁਮਾਰ ਕੁਸ਼ਾਗਰਾ, ਗਲੇਨ ਫਿਲਿਪਸ, ਰਾਸ਼ਿਦ ਖਾਨ, ਮਾਨਵ ਸੁਥਾਰ, ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਧੂ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੁੰਦਰ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਿਰਾਜ, ਪ੍ਰਸੀਦ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਕਾਗਿਸੋ ਰਬਾਡਾ, ਰਵੀਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸਨ ਸਾਈ ਕਿਸ਼ੋਰ, ਜਯੰਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਅਸ਼ੰਕ ਸ਼ਰਮਾ, ਅਸ਼ੋਕ ਯਾਦਵ, ਜੈਅੰਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਹੋਲਦਾਰ ਯਾਦਵ। ਬੈਂਟਨ, ਲਿਊਕ ਵੁੱਡ, ਸਾਈ ਸੁਧਰਸਨ, ਰਾਹੁਲ ਤਿਵਾਤੀਆ, ਅਰਸ਼ਦ ਖਾਨ, ਅਨੁਜ ਰਾਵਤ, ਕੁਲਵੰਤ ਖਜਰੋਲੀਆ, ਗੁਰਨੂਰ ਬਰਾੜ, ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਐੱਮ.

ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਟ੍ਰੈਵਿਸ ਹੈੱਡ, ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ, ਹੇਨਰਿਕ ਕਲਾਸੇਨ, ਸਮਰਨ ਰਵੀਚੰਦਰਨ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ, ਹਰਸ਼ ਦੂਬੇ, ਕਮਿੰਡੂ ਮੈਂਡਿਸ, ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਰੈੱਡੀ, ਪੈਟ ਕਮਿੰਸ (ਕਪਤਾਨ), ਈਸ਼ਾਨ ਮਲਿੰਗਾ, ਜੈਦੇਵ ਉਨਾਦਕਟ, ਹਰਸ਼ਲ ਪਟੇਲ, ਸਲਿਲ ਅਰੋੜਾ, ਪ੍ਰਫੁੱਲਮ ਬੀ, ਜੈਕ ਲੀਵਿੰਗ, ਸ਼ਿਵਵਰਡ ਹਿੰਗੇ, ਜੈਕ ਲੀਗਸਟੋਨ ਕਾਰਸੇ, ਸਾਕਿਬ ਹੁਸੈਨ, ਜੀਸ਼ਾਨ ਅੰਸਾਰੀ, ਅਨਿਕੇਤ ਵਰਮਾ, ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਫੁਲੇਤਰਾ।

