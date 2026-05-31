IPL 2026: ਖਿਤਾਬੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੇ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਬੰਗਲੁਰੂ, ਜਾਣੋ ਕਿਸਦਾ ਦਬਦਬਾ
IPL 2026 Final: ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਆਪਣਾ ਦੂਜਾ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਉਤਰਨਗੀਆਂ।
Published : May 31, 2026 at 1:53 PM IST
IPL 2026 Final: ਰਾਇਲ ਚੈਲੇਂਜਰਜ਼ ਬੰਗਲੁਰੂ (ਆਰਸੀਬੀ) ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਸ (ਜੀਟੀ) ਅੱਜ (31 ਮਈ) ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ 2026 ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਮੈਚ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ 7:30 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਆਰਸੀਬੀ ਕੋਲ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਣ ਦਾ ਮੌਕਾ
ਮੌਜੂਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਰਾਇਲ ਚੈਲੇਂਜਰਜ਼ ਬੰਗਲੌਰ ਕੋਲ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਅਤੇ ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਆਈਪੀਐਲ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਤੀਜੀ ਟੀਮ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਇਹ ਮੈਚ ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਜ਼ ਲਈ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਰੋਮਾਂਚਕ ਹੋਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਰ ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦੂਜਾ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨਾਲ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੁਆਲੀਫਾਇਰ 1 ਵਿੱਚ ਆਰਸੀਬੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਹੋਈ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਅਤੇ 2022 ਵਿੱਚ ਜਿੱਤੇ ਗਏ ਖਿਤਾਬ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਰਸੀਬੀ ਅਤੇ ਜੀਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਆਰਸੀਬੀ ਨੇ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ 14 ਲੀਗ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੌਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਅੰਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੁਆਲੀਫਾਇਰ 1 ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਜ਼ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਕੀ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਟਾਈਟਨਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੀਗ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ 14 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 18 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਟੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੁਆਲੀਫਾਇਰ 2 ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਕੀ ਕੀਤੀ।
ਆਰਸੀਬੀ ਦੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਬਨਾਮ ਜੀਟੀ ਦੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ
ਬੰਗਲੁਰੂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਨੀਂਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਡਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ 'ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ, ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ, ਰਜਤ ਪਾਟੀਦਾਰ, ਫਿਲ ਸਾਲਟ, ਦੇਵਦੱਤ ਪਾਡੀਕਲ, ਟਿਮ ਡੇਵਿਡ, ਅਤੇ ਵੈਂਕਟੇਸ਼ ਅਈਅਰ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਇਕਾਈ ਹਨ। ਹਮਲਾਵਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਣ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ—ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ—ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਟੀਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਗੁਜਰਾਤ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਪੀ ਗਈ ਰਣਨੀਤੀ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਸਾਈ ਸੁਧਰਸਨ ਨੇ ਸਕੋਰਿੰਗ ਰੇਟ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਇਸ ਜੋੜੀ ਨੇ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ 1,400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਜੋਸ ਬਟਲਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਤਿੱਕੜੀ ਨੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ, ਟੀਮ ਇੱਕ ਠੋਸ ਨੀਂਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖੇਗੀ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੰਗਲੁਰੂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਲਾਈਨਅੱਪ ਹੈ, ਗੁਜਰਾਤ ਇਸਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰਪਲ ਕੈਪ ਦੇ ਨੇਤਾ ਕਾਗੀਸੋ ਰਬਾਡਾ ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਿਰਾਜ ਨੇ ਨਵੀਂ ਗੇਂਦ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਿਦ ਖਾਨ, ਪ੍ਰਸਿਧ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਤੇ ਜੇਸਨ ਹੋਲਡਰ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਾਈ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਜੋੜਦੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਰਸੀਬੀ ਦੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਲਾਈਨਅੱਪ ਮੈਚ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਹੈ, 26 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੋਸ਼ ਹੇਜ਼ਲਵੁੱਡ, ਰਸਿਖ ਸਲਾਮ ਅਤੇ ਕਰੁਣਾਲ ਪੰਡਯਾ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੋੜਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਜੀਟੀ ਬਨਾਮ ਆਰਸੀਬੀ: ਹੈੱਡ-ਟੂ-ਹੈੱਡ
ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਨੇੜਿਓਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਲੜਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੁੱਲ ਹੈੱਡ-ਟੂ-ਹੈੱਡ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ, ਆਰਸੀਬੀ ਕੋਲ 5-4 ਦੀ ਪਤਲੀ ਬੜ੍ਹਤ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਿੰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ, ਗੁਜਰਾਤ ਨੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਦਭੁਤ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਸੱਤ ਘਰੇਲੂ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜ ਜਿੱਤੇ ਹਨ।
GT ਬਨਾਮ RCB: ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਲਈ ਸੰਭਾਵਿਤ ਪਲੇਇੰਗ 11
ਰਾਇਲ ਚੈਲੰਜਰਜ਼ ਬੰਗਲੁਰੂ: ਵੈਂਕਟੇਸ਼ ਅਈਅਰ, ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ, ਦੇਵਦੱਤ ਪਡੀਕਲ, ਰਜਤ ਪਾਟੀਦਾਰ (ਕਪਤਾਨ), ਜਿਤੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਟਿਮ ਡੇਵਿਡ, ਕਰੁਣਾਲ ਪੰਡਯਾ, ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਕੁਮਾਰ, ਜੋਸ਼ ਹੇਜ਼ਲਵੁੱਡ, ਰਸੀਖ ਸਲਾਮ ਡਾਰ, ਜੈਕਬ ਡਫੀ।
ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਇਟਨਸ: ਸਾਈ ਸੁਧਰਸਨ, ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ (ਕਪਤਾਨ), ਜੋਸ ਬਟਲਰ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਧੂ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੁੰਦਰ, ਜੇਸਨ ਹੋਲਡਰ, ਰਾਸ਼ਿਦ ਖਾਨ, ਰਾਹੁਲ ਤਿਵਾਤੀਆ, ਕਾਗਿਸੋ ਰਬਾਡਾ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਿਰਾਜ, ਪ੍ਰਸਿਦ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ।