ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਨੇ 29 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈਆਂ 97 ਦੌੜਾਂ, ਕ੍ਰਿਸ ਗੇਲ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਚਿਆ
ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਨੇ ਇੱਕ ਆਈਪੀਐਲ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੱਕੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ।
Published : May 27, 2026 at 9:56 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਦੇ ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਨੇ ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਦੇ ਐਲੀਮੀਨੇਟਰ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ। ਉਸ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 29 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 97 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 12 ਛੱਕੇ ਅਤੇ ਪੰਜ ਚੌਕੇ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਅਗਲੀ ਹੀ ਗੇਂਦ 'ਤੇ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਗਲੀ ਹੀ ਗੇਂਦ 'ਤੇ ਆਊਟ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆਈਪੀਐਲ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਸੈਂਕੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਕ੍ਰਿਸ ਗੇਲ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਈਪੀਐਲ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਸੈਂਕੜਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ 2013 ਦੇ ਆਈਪੀਐਲ ਵਿੱਚ ਪੁਣੇ ਵਾਰੀਅਰਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ 30 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਦਾ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ 334.48 ਸੀ।
'ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਅਰਧ ਸੈਕੜਾ'
ਵੈਭਵ ਨੇ 16 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਲੇਆਫ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਿਆ। ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਰੈਨਾ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2014 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ 16 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵੈਭਵ ਅਤੇ ਰੈਨਾ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕੀਤੀ।
'ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੱਕੇ ਵੈਭਵ ਦੇ ਨਾਮ'
ਵੈਭਵ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਸੈਂਕੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾ ਤੋੜਿਆ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਆਈਪੀਐਲ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੱਕੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ ਗੇਲ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਗੇਲ ਨੇ 2012 ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ 59 ਛੱਕੇ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਵੈਭਵ ਹੁਣ ਤੱਕ 65 ਛੱਕੇ ਲਗਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
59 ਛੱਕੇ - ਕ੍ਰਿਸ ਗੇਲ (2012)
52 ਛੱਕੇ - ਆਂਦਰੇ ਰਸਲ (2019)
51 ਛੱਕੇ - ਕ੍ਰਿਸ ਗੇਲ (2013)
45 ਛੱਕੇ - ਜੋਸ ਬਟਲਰ (2022)
'ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਕਾਡਰ ਤੋੜਿਆ'
ਵੈਭਵ ਆਈਪੀਐਲ ਪਾਵਰਪਲੇ ਵਿੱਚ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦੂਜਾ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਉਪਲਬਧੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਛੇ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਵਾਂ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੋਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਟ੍ਰੈਵਿਸ ਹੈੱਡ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਉਪਲਬਧੀ ਚਾਰ ਵਾਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡੇਵਿਡ ਵਾਰਨਰ ਪਾਵਰਪਲੇ ਦੌਰਾਨ ਛੇ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੋਰਾਂ ਨਾਲ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹੈ।
ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਪੈਟ ਕਮਿੰਸ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ ਐਲੀਮੀਨੇਟਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਟਾਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਫੁੱਲ ਹਿੰਗ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ। ਰਾਇਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਰਵਿੰਦਰ ਜਡੇਜਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਖਿਡਾਰੀ ਵਜੋਂ ਖੇਡਿਆ ਸੀ।