IPL 2026 Eliminator: ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲ ਟੱਕਰ, ਹਾਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੋਵੇਗਾ ਖਤਮ

SRH vs RR IPL 2026 Eliminator: ਐਲੀਮੀਨੇਟਰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਕੁਆਲੀਫਾਇਰ 2 ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੇਗੀ।

ਅੱਜ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ (Etv Bharat GFX)
By ETV Bharat Sports Team

Published : May 27, 2026 at 4:06 PM IST

IPL 2026 Eliminator: ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ 2026 ਆਪਣੇ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। RCB ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁਆਲੀਫਾਇਰ 1 ਜਿੱਤ ਕੇ ਫਾਈਨਲ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ (27 ਮਈ), ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ (RR) ਅਤੇ ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਹੈਦਰਾਬਾਦ (SRH) ਨਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਐਲੀਮੀਨੇਟਰ ਵਿੱਚ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੇ।

ਇਸ ਐਲੀਮੀਨੇਟਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਟੀਮ ਜਿੱਤੇਗੀ, ਉਹ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੁਆਲੀਫਾਇਰ 2 ਲਈ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੁਕੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੁਆਲੀਫਾਇਰ 1 ਦੇ ਹਾਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਜ਼ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਾਈਨਲ 31 ਮਈ ਨੂੰ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਐਲੀਮੀਨੇਟਰ ਮੈਚ ਅੰਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੁਕਾਵਟ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੁਆਲੀਫਾਇਰ 2 ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਦਾ ਮੈਚ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਲੀਗ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਹਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਇਸ ਨਾਕਆਊਟ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੈਟ ਕਮਿੰਸ ਦੀ ਟੀਮ 14 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 18 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਅੰਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਟੀਮਾਂ - ਰਾਇਲ ਚੈਲੇਂਜਰਜ਼ ਬੰਗਲੌਰ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਜ਼ - ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅੰਕ ਹਨ ਪਰ ਘੱਟ ਨੈੱਟ ਰਨ ਰੇਟ ਕਾਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਲੀਮੀਨੇਟਰ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਨੇ ਵਾਨਖੇੜੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਪਲੇਆਫ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਕੀ ਕਰ ਲਈ। ਉਹ ਆਪਣੇ 14 ਲੀਗ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਠ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 16 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹੇ।

SRH vs RR: ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ

ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ 23 ਮੈਚ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨੇ 14 ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 9 ਜਿੱਤੇ ਹਨ। SRH ਨੇ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋਵੇਂ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ RR ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਹੈ।

ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਪਲੇਇੰਗ

ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਹੈਦਰਾਬਾਦ (SRH): ਟ੍ਰੈਵਿਸ ਹੈੱਡ, ਇਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ, ਹੇਨਰਿਕ ਕਲਾਸੇਨ, ਸਮਰਨ ਰਵੀਚੰਦਰਨ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ, ਹਰਸ਼ ਦੂਬੇ, ਕਮਿੰਦੂ ਮੈਂਡਿਸ, ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਰੈੱਡੀ, ਪੈਟ ਕਮਿੰਸ (ਕਪਤਾਨ), ਈਸ਼ਾਨ ਮਲਿੰਗਾ, ਜੈਦੇਵ ਉਨਾਦਕਟ, ਹਰਸ਼ਲ ਪਟੇਲ, ਸਲਿਲ ਅਰੋੜਾ, ਪ੍ਰਫੁੱਲ ਜੈਕ ਲੀਵਿੰਗ, ਐੱਡ ਜੈਕ ਐਚ. ਬ੍ਰਾਈਡਨ ਕਾਰਸੇ, ਸਾਕਿਬ ਹੁਸੈਨ, ਜੀਸ਼ਾਨ ਅੰਸਾਰੀ, ਅਨਿਕੇਤ ਵਰਮਾ, ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਕ੍ਰੇਨਜ਼ ਫੁਲੇਟਰਾ।

ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ (RR): ਰਿਆਨ ਪਰਾਗ (ਕਪਤਾਨ), ਧਰੁਵ ਜੁਰੇਲ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ, ਯਸ਼ਸਵੀ ਜੈਸਵਾਲ, ਰਵਿੰਦਰ ਜਡੇਜਾ, ਡੋਨੋਵਨ ਫਰੇਰਾ, ਬ੍ਰਿਜੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਜੋਫਰਾ ਆਰਚਰ, ਸ਼ਿਮਰੋਨ ਹੇਟਮਾਇਰ, ਸ਼ੁਭਮ ਦੂਬੇ, ਦਾਸੁਨ ਸ਼ਨਾਕਾ, ਲੁਧੇਰੇ, ਨੰਦਰੇ, ਲੁਧੇਰੇ, ਨੰਦਰੇ ਬਰਗਰ, ਰਵੀ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਸੰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ, ਲੂਆਨ-ਡ੍ਰੇ ਪ੍ਰੀਟੋਰੀਅਸ, ਰਵੀ ਸਿੰਘ, ਅਮਨ ਰਾਓ ਪੇਰਾਲਾ, ਐਡਮ ਮਿਲਨੇ, ਕੁਲਦੀਪ ਸੇਨ ਅਤੇ ਕੁਏਨਾ ਮਫਾਕਾ।

