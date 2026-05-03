IPL 2026: ਅੱਜ ਖੇਡੇ ਜਾਣਗੇ 2 ਮੈਚ, ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੀ ਟੀਮ ਦੀ ਕਿਸ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਟੱਕਰ

ਅੱਜ ਦੇ IPL 2026 ਦੇ ਡਬਲ-ਹੈਡਰ ਵਿੱਚ, SRH ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ KKR ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਗੁਜਰਾਤ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ।

ਐਸਆਰਐਚ ਬਨਾਮ ਕੇਕੇਆਰ ਅਤੇ ਜੀਟੀ ਬਨਾਮ ਪੀਬੀਕੇਐਸ (IANS)
Published : May 3, 2026 at 2:13 PM IST

IPL 2026 Today Match: 2026 ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ ਵਿੱਚ ਅੱਜ (3 ਮਈ) ਦੋ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੈਚ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰ 3:30 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ, ਕੇਕੇਆਰ ਨੂੰ 65 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ; ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 161 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਊਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੱਲ 226 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ, ਕੇਕੇਆਰ ਕੋਲ ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਸਕੋਰ ਸੈਟਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਹੈ।

ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਵਿੱਚ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੌਲੀ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਪਣੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, 'ਔਰੇਂਜ ਆਰਮੀ' ਨੇ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜ ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ ਹਨ।

ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਉਹ 12 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਅੰਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹਨ - 9 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਜਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਅੱਜ ਦਾ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਅੰਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਹ ਸੀਜ਼ਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੇਕੇਆਰ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਪੂਰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਰਹੀ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਛੇ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਕੇਆਰ ਨੇ ਹੁਣ ਦੋ ਜਿੱਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਲਖਨਊ ਸੁਪਰ ਜਾਇੰਟਸ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਰੋਮਾਂਚਕ ਸੁਪਰ ਓਵਰ ਜਿੱਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਕੇਕੇਆਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅੰਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 8ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੱਠ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਹੀ ਜਿੱਤ ਸਕਿਆ ਹੈ - ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਧੋਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਐਸਆਰਐਚ ਬਨਾਮ ਕੇਕੇਆਰ: ਹੈੱਡ-ਟੂ-ਹੈੱਡ

ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਕੇਕੇਆਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖੇਡੇ ਗਏ 31 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਕੇਕੇਆਰ ਨੇ 19 ਜਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਸਆਰਐਚ ਨੇ 11 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ ਮੈਚ ਟਾਈ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਇਆ।

ਐਸਆਰਐਚ ਬਨਾਮ ਕੇਕੇਆਰ: ਦਸਤੇ

ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰਜ਼: ਅਜਿੰਕਿਆ ਰਹਾਣੇ (ਕਪਤਾਨ), ਰਿੰਕੂ ਸਿੰਘ (ਉਪ-ਕਪਤਾਨ), ਫਿਨ ਐਲਨ, ਤੇਜਸਵੀ ਦਹੀਆ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਮਨੀਸ਼ ਪਾਂਡੇ, ਰੋਵਮੈਨ ਪਾਵੇਲ, ਅੰਗਕ੍ਰਿਸ਼ ਰਘੂਵੰਸ਼ੀ, ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸਾਰਥਕ ਰੰਜਨ, ਟਿਮ ਸੇਫਰਟ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ, ਰਾਹੁਲ ਤ੍ਰਿਏਕ, ਕੈਮਪਾਥਕੀਪਰ), ਡੀ. ਨਰਾਇਣ, ਰਚਿਨ ਰਵਿੰਦਰਾ, ਅਨੁਕੁਲ ਰਾਏ, ਵੈਭਵ ਅਰੋੜਾ, ਸੌਰਭ ਦੂਬੇ, ਕਾਰਤਿਕ ਤਿਆਗੀ, ਬਲੇਸਿੰਗ ਮੁਜ਼ਰਬਾਨੀ, ਮਤੀਸ਼ਾ ਪਥੀਰਾਣਾ, ਨਵਦੀਪ ਸੈਣੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਸੋਲੰਕੀ, ਉਮਰਾਨ ਮਲਿਕ, ਵਰੁਣ ਚੱਕਰਵਰਤੀ।

ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਟ੍ਰੈਵਿਸ ਹੈੱਡ, ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ, ਹੇਨਰਿਕ ਕਲਾਸੇਨ, ਸਮਰਨ ਰਵੀਚੰਦਰਨ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ, ਹਰਸ਼ ਦੂਬੇ, ਕਾਮਿੰਦੂ ਮੈਂਡਿਸ, ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਰੈੱਡੀ, ਪੈਟ ਕਮਿੰਸ (ਕਪਤਾਨ), ਈਸ਼ਾਨ ਮਲਿੰਗਾ, ਜੈਦੇਵ ਉਨਾਦਕਟ, ਹਰਸ਼ਲ ਪਟੇਲ, ਸਲਿਲ ਅਰੋੜਾ, ਪ੍ਰਫੁੱਲ ਹਿੰਗ, ਲੀਅਮ ਲਿਵਿੰਗਸਟੋਨ, ​​ਸ਼ਿਵਮ ਮਾਵੀ, ਜੈਕ ਐਡਵਰਡਸ, ਬ੍ਰਾਈਡਨ ਕਾਰਸੇ, ਸਾਕਿਬ ਹੁਸੈਨ, ਜ਼ੀਸ਼ਾਨ ਅੰਸਾਰੀ, ਅਨਿਕੇਤ ਵਰਮਾ, ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਕ੍ਰਿਨਸ ਫੁਲੇਤਰਾ।

ਜੀਟੀ ਬਨਾਮ ਪੀਬੀਕੇਐਸ: ਅੱਜ ਦਾ ਦੂਜਾ ਮੈਚ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਅੱਜ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਜ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੈਚ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ 7:30 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਜ਼ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅੰਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ 9 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਟਾਈਟਨਜ਼ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪੀਬੀਕੇਐਸ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ 3 ਵਿਕਟਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਉਤਸੁਕ ਹਨ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੀਬੀਕੇਐਸ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਟੀਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਅੰਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ 8 ਵਿੱਚੋਂ 6 ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੀਬੀਕੇਐਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਦੋਵਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਕਸਾਰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਜੀਟੀ ਬਨਾਮ ਪੀਬੀਕੇਐਸ: ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ

ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ, PBKS 4 ਜਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ GT ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਡੇ ਗਏ ਕੁੱਲ 7 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਜਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

ਜੀਟੀ ਬਨਾਮ ਪੀਬੀਕੇਐਸ: ਸਕੁਐਡ

ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼: ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ (ਕਪਤਾਨ), ਪ੍ਰਭਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਿਯਾਂਸ਼ ਆਰੀਆ, ਸ਼ਸ਼ਾਂਕ ਸਿੰਘ, ਨੇਹਲ ਵਢੇਰਾ, ਮਾਰਕਸ ਸਟੋਇਨਿਸ, ਅਜ਼ਮਤੁੱਲਾ ਓਮਰਜ਼ਈ, ਮਾਰਕੋ ਜਾਨਸਨ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਬਰਾੜ, ਯੁਜਵੇਂਦਰ ਚਾਹਲ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਮੁਸ਼ੀਰ ਖਾਨ, ਪਿਆਲਾ ਅਵਿਨਾਸ਼, ਹਰਨੂਰ ਪੰਨੂ, ਸੂਰਯਾਂਸ਼ ਸ਼ੈੱਡਗੇ, ਮਿਸ਼ੇਲ ਓਵੇਨ, ਜ਼ੇਵੀਅਰ ਬਾਰਟਲੇਟ, ਲੌਕੀ ਫਰਗੂਸਨ, ਵਿਸ਼ਕ ਵਿਜੇਕੁਮਾਰ, ਯਸ਼ ਠਾਕੁਰ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਵਿਨੋਦ, ਕੂਪਰ ਕੋਨੋਲੀ, ਬੇਨ ਦਵਾਰਸ਼ੁਇਸ, ਪ੍ਰਵੀਨ ਦੂਬੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨਿਸ਼ਾਦ।

ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਇਟਨਸ : ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ (ਕਪਤਾਨ), ਸਾਈ ਸੁਧਰਸਨ, ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ, ਅਨੁਜ ਰਾਵਤ, ਜੋਸ ਬਟਲਰ, ਕੁਮਾਰ ਕੁਸ਼ਾਗਰਾ, ਟੌਮ ਬੈਂਟਨ, ਗਲੇਨ ਫਿਲਿਪਸ, ਜੇਸਨ ਹੋਲਡਰ, ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਧੂ, ਰਾਹੁਲ ਤਿਵਾਤੀਆ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੁੰਦਰ, ਸਾਈ ਕਿਸ਼ੋਰ, ਜਯੰਤ ਯਾਦਵ, ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਖਾਨ, ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ, ਰਹਾਦ ਖਾਨ, ਰਹਾਦ ਖਾਨ ਸਿਰਾਜ, ਕਾਗਿਸੋ ਰਬਾਦਾ, ਪ੍ਰਸਿਧ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਇਸ਼ਾਂਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਗੁਰਨੂਰ ਬਰਾੜ, ਅਸ਼ੋਕ ਸ਼ਰਮਾ, ਲਿਊਕ ਵੁੱਡ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜ ਯਾਰਾ।

