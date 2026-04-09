ਡੇਵਿਡ ਮਿਲਰ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਪਈ ਮਹਿੰਗੀ , ਗੁਜਰਾਤ ਨੇ ਮੈਚ ਇੱਕ ਦੌੜ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ

ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਜ਼ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੌੜ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ।

IPL 2026 Delhi
ਡੇਵਿਡ ਮਿਲਰ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਪਈ ਮਹਿੰਗੀ
By ETV Bharat Sports Team

Published : April 9, 2026 at 6:38 AM IST

DC vs GT IPL 2026: ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ 2026 ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਰੋਮਾਂਚਕ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਇੱਕ ਦੌੜ ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਈ। ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਆਖਰੀ ਦੋ ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਪਰ ਮਿਲਰ ਦਾ 20ਵੇਂ ਓਵਰ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਗੇਂਦ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਦੌੜਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਟੀਮ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਖਰੀ ਗੇਂਦ 'ਤੇ ਦੋ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ।

'ਗੁਜਰਾਤ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਮੈਚ'

ਡੇਵਿਡ ਮਿਲ ਤੂਫਾਨੀ ਪਾਰੀ ਖੇਡਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਖਰੀ ਦੌੜ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਉਣ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਏ। ਮਿਲਰ ਪ੍ਰਸਿਧ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਹੌਲੀ ਬਾਊਂਸਰ ਗੇਂਦ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜੋਸ ਬਟਲਰ ਨੇ ਵਿਕਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਵੀ ਦੌੜ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ 210 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੌੜ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈ।

'ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਖੇਡ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਿਲੀ ਹਾਰ'

210 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਕੇਐਲ ਰਾਹੁਲ ਨੇ 52 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 92 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਥੁਮ ਨਿਸੰਕਾ ਨੇ 24 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 41 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਡੇਵਿਡ ਮਿੱਲਰ ਨੇ 20 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 40 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਟੀਮ ਨੂੰ 210 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਪਰ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੌੜ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਈ।

ਪ੍ਰਸਿਧ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਵਧੀਆ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ

ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮੈਚਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀਰੋ ਰਿਹਾ ਸਮੀਰ ਰਿਜ਼ਵੀ ਆਪਣਾ ਖਾਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਿਦ ਖਾਨ ਹੱਥੋਂ ਕਲੀਨ ਬੋਲਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਦੋ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 35 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਸਿਰਾਜ ਨੇ 19ਵੇਂ ਓਵਰ ਵਿੱਚ 23 ਦੌੜਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਓਵਰ ਵਿੱਚ 13 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪ੍ਰਸਿਧ ਨੇ ਉਸ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 11 ਦੌੜਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਨੇ ਟਾਸ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਪਤਾਨ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ (70), ਬਟਲਰ (52) ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ (55) ਦੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ 20 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 4 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 210 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ।

DELHI DEFEATED BY GUJARAT
IPL 2026 DELHI

