ETV Bharat / sports

ਆਈਪੀਐਲ 2026: ਅੱਜ, ਦਿੱਲੀ ਜਿੱਤਾਂ ਦੀ ਹੈਟ੍ਰਿਕ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਹੈ।

IPL 2026 Today Match: ਅੱਜ, ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਜ਼ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ।

IPL 2026 Today Match
ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼ ਬਨਾਮ ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਜ਼ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : April 8, 2026 at 4:18 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

DC vs GT IPL 2026: ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ 2026 ਦੇ 14ਵੇਂ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼ (ਡੀਸੀ) ਅੱਜ (8 ਅਪ੍ਰੈਲ) ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਜ਼ (ਜੀਟੀ) ਨਾਲ ਭਿੜੇਗੀ। ਇਹ ਮੈਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ 7:30 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

ਟਾਪ ਆਰਡਰ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਟੀਮ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਜਿੱਤਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚਿੰਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਾਪ ਆਰਡਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੇਐਲ ਰਾਹੁਲ, ਪਥੁਮ ਨਿਸੰਕਾ ਅਤੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਦੀ ਤਿੱਕੜੀ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 10.2 ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਔਸਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਮੱਧ ਕ੍ਰਮ 'ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ - ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਇਕਾਈ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾਯੋਗ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉੱਠੀ ਹੈ।

ਟਾਪ ਆਰਡਰ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਸਮੀਰ ਰਿਜ਼ਵੀ ਡੀਸੀ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। ਐਮਆਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 90 ਦੌੜਾਂ ਅਤੇ ਲਖਨਊ ਸੁਪਰ ਜਾਇੰਟਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਜੇਤੂ 70 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ, ਉਸਨੇ ਦੋਵਾਂ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਮੋੜ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸਮੀਰ ਰਿਜ਼ਵੀ 'ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ

ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਸਮੀਰ ਦੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ। ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕ੍ਰੀਜ਼ 'ਤੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ; ਫਿਰ ਉਹ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। LSG ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 15 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ ਸਿਰਫ 12 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀਆਂ 32 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 58 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਰਿਜ਼ਵੀ 15 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 9 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਅਗਲੀਆਂ 36 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 81 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ।

ਆਪਣੇ ਨਾਮ 'ਤੇ 11 ਛੱਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੱਕੇ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਪਿਨ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 207 ਦਾ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਿਦ ਖਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਸਦਾ ਸਾਹਮਣਾ - ਜੋ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਫਾਰਮ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ - ਇਸ ਮੈਚ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਆਕਰਸ਼ਣ ਹੋਵੇਗਾ।

ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਗੁਜਰਾਤ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਹਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਟੀਮ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨ ਚੋਟੀ ਦੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ - ਕਪਤਾਨ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ, ਸਾਈ ਸੁਧਰਸਨ ਅਤੇ ਜੋਸ ਬਟਲਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗਿੱਲ ਦੇ ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ; ਉਹ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਚਾਅ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਤਿੰਨ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਗੁਜਰਾਤ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਮਾਂ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜੀਟੀ ਦਾ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਹਮਲਾ ਵੀ ਕੁਝ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੁਹੰਮਦ ਸਿਰਾਜ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਿਕਟ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ, ਕਾਗੀਸੋ ਰਬਾਡਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਤਿੱਖਾਪਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਜਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਪ੍ਰਸਿਧ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ - ਆਈਪੀਐਲ 2025 ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਟ ਲੈਣ ਵਾਲਾ - ਨੇ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫਾਰਮ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਾਰ ਵਿਕਟਾਂ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਅਸ਼ੋਕ ਸ਼ਰਮਾ ਕੁਝ ਮਹਿੰਗਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼ ਬਨਾਮ ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਜ਼: ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ

ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 7 ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ 4-3 ਦੀ ਲੀਡ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਡੇ ਗਏ 3 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਗੁਜਰਾਤ ਨੇ ਦੋ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ - ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 200 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ, ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ 2026 ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਸੱਤ ਟੀ-20 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇ ਜਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟਾਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੀਂਹ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 'ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ' ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਰਤ ਜੋੜਦਾ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼ ਬਨਾਮ ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਜ਼: ਸੰਭਾਵੀ ਪਲੇਇੰਗ 11

ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਸ: ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ (ਕਪਤਾਨ), ਸਾਈ ਸੁਧਰਸਨ, ਜੋਸ ਬਟਲਰ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਗਲੇਨ ਫਿਲਿਪਸ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੁੰਦਰ, ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ, ਰਾਹੁਲ ਤੇਵਤੀਆ, ਰਾਸ਼ਿਦ ਖਾਨ, ਕਾਗੀਸੋ ਰਬਾਡਾ, ਅਸ਼ੋਕ ਸ਼ਰਮਾ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਿਰਾਜ, ਪ੍ਰਸਿਧ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ।

ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼: ਕੇਐੱਲ ਰਾਹੁਲ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਪਥੁਮ ਨਿਸਾਂਕਾ, ਨਿਤੀਸ਼ ਰਾਣਾ, ਸਮੀਰ ਰਿਜ਼ਵੀ, ਡੇਵਿਡ ਮਿਲਰ, ਟ੍ਰਿਸਟਨ ਸਟੱਬਸ, ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ (ਕਪਤਾਨ), ਵਿਪਰਾਜ ਨਿਗਮ, ਲੁੰਗੀ ਨਗਿਡੀ, ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ, ਟੀ. ਨਟਰਾਜਨ, ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ।

ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼ ਬਨਾਮ ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਜ਼: ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਲਈ ਸਕੁਐਡ

ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼: ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ (ਕਪਤਾਨ), ਕੇਐਲ ਰਾਹੁਲ, ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ, ਕਰੁਣ ਨਾਇਰ, ਡੇਵਿਡ ਮਿਲਰ, ਪਥੁਮ ਨਿਸਾਂਕਾ, ਟ੍ਰਿਸਟਨ ਸਟੱਬਸ, ਸਮੀਰ ਰਿਜ਼ਵੀ, ਨਿਤੀਸ਼ ਰਾਣਾ, ਟੀ. ਨਟਰਾਜਨ, ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਦੁਸ਼ਮੰਥਾ ਚਮੀਰਾ, ਲੁੰਗੀ ਨਗਿਦੀ, ਅਬ ਨਿਗਹਿਲ, ਪ੍ਰਿਥਮ ਸ਼ਹਿਲ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸ਼ਹਿਲ। ਪੋਰੇਲ, ਅਜੈ ਮੰਡਲ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਨ ਵਿਜੇ, ਮਾਧਵ ਤਿਵਾਰੀ, ਅਕਿਬ ਨਬੀ ਡਾਰ, ਮਿਸ਼ੇਲ ਸਟਾਰਕ, ਅਤੇ ਕਾਇਲ ਜੈਮੀਸਨ।

ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਇਟਨਸ: ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ (ਕਪਤਾਨ), ਸਾਈ ਸੁਧਰਸਨ, ਕੁਮਾਰ ਕੁਸ਼ਾਗਰਾ, ਜੋਸ ਬਟਲਰ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਗਲੇਨ ਫਿਲਿਪਸ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੁੰਦਰ, ਰਾਹੁਲ ਤਿਵਾਤੀਆ, ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ, ਰਾਸ਼ਿਦ ਖਾਨ, ਕਾਗਿਸੋ ਰਬਾਡਾ, ਅਸ਼ੋਕ ਸ਼ਰਮਾ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਿਰਾਜ, ਪ੍ਰਸੀਦ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਜੇਸਨ ਹੋਲਡਰ, ਮਾਨਵ ਯਾਵਕ, ਮਾਨਵ ਰਾਵਤ, ਮਾਨਵ ਰਬਾਦਾ ਵੁੱਡ, ਰਵਿਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸਨ ਸਾਈ ਕਿਸ਼ੋਰ, ਟੌਮ ਬੈਂਟਨ, ਕੁਲਵੰਤ ਖਜਰੋਲੀਆ, ਅਰਸ਼ਦ ਖਾਨ, ਗੁਰਨੂਰ ਬਰਾੜ, ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਧੂ, ਇਸ਼ਾਂਤ ਸ਼ਰਮਾ।

TAGGED:

DC VS GT IPL 2026
ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ 2026
ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼ ਬਨਾਮ ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਜ਼
DC VS GT MATCH PREVIEW
IPL 2026 TODAY MATCH

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.