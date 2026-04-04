DC vs MI: ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਨੂੰ 6 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ
DC vs MI IPL 2026: ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼ ਨੇ 163 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਿਰਫ਼ 19.1 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ।
Published : April 4, 2026 at 9:14 PM IST
DC vs MI IPL 2026: ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ 2026 ਦੇ ਅੱਠਵੇਂ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼ ਨੇ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਨੂੰ 6 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਸਮੀਰ ਰਿਜ਼ਵੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ। ਉਸਨੇ 51 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 90 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 7 ਚੌਕੇ ਅਤੇ ਸੱਤ ਹੀ ਛੱਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮੀਰ ਉਦੋਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ 7 ਦੇ ਸਕੋਰ 'ਤੇ ਦੋ ਵਿਕਟਾਂ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਅਣਕੈਪਡ ਖਿਡਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਕੋਰ ਹੈ।
163 ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਨੇ 7 ਦੇ ਸਕੋਰ 'ਤੇ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਕਟਾਂ ਜਲਦੀ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕੇਐਲ ਰਾਹੁਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਕੋਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਦੌੜ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਵੇਲੀਅਨ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿਤੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਬਿਨਾਂ ਸਕੋਰ ਕੀਤੇ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਪਥੁਮ ਨਿਸਾਂਕਾ ਅਤੇ ਸਮੀਰ ਨੇ ਪਾਰੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੀਜੀ ਵਿਕਟ ਲਈ 66 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਨਿਸਾਂਕਾ ਨੇ 30 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 44 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ।
A sweet homecoming 🏠— IndianPremierLeague (@IPL) April 4, 2026
Axar Patel-led @DelhiCapitals make it 2⃣ wins in 2⃣ with a commanding six-wicket victory in Delhi 👏🔝
Scorecard ▶️ https://t.co/lufWYIGWql#TATAIPL | #KhelBindaas | #DCvMI pic.twitter.com/0I3mgme3bL
ਫਿਰ ਡੇਵਿਡ ਮਿੱਲਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਆਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਸਮੀਰ ਨੇ 39 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 78 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸਿਰਫ਼ 11 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਮੀਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 39 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 78 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਸਮੀਰ 90 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਿੱਲਰ 21 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਨਾਬਾਦ ਰਹੇ।
ਬੁਮਰਾਹ ਮੁੰਬਈ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ 4 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 21 ਦੌੜਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸ਼ਾਰਦੁਲ ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਕਾਰਲਟਨ ਬੋਸ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਰਹੇ। ਸ਼ਾਰਦੁਲ ਨੇ 3 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 41 ਦੌੜਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਬੋਸ਼ ਨੇ 3.1 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 39 ਦੌੜਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।
Making it count AGAIN 👏— IndianPremierLeague (@IPL) April 4, 2026
Sameer Rizvi with another match-winning knock 🔝
Catch his clutch innings ▶️ https://t.co/1gg8xysuFU#TATAIPL | #KhelBindaas | #DCvMI | @DelhiCapitals pic.twitter.com/jNywJTDRka
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ ਨੇ ਟਾਸ ਜਿੱਤਿਆ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਮੁੰਬਈ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਕੋਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ। ਮੁੰਬਈ 20 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 162/6 ਹੀ ਬਣਾ ਸਕੀ। ਹਾਰਦਿਕ ਪੰਡਯਾ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਕਪਤਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਨੇ 36 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 51 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ, ਪਰ ਸਕੋਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ 26 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 35 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਅਤੇ ਨਮਨ ਧੀਰ ਨੇ 21 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 28 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ।
ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਰਿਹਾ, ਉਸਨੇ ਤਿੰਨ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 26 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ ਦੋ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਕਪਤਾਨ ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ ਸਭ ਤੋਂ ਕਿਫਾਇਤੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਰਿਹਾ, ਜਿਸਨੇ ਚਾਰ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 22 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿਕਟ ਲਈ।
Sameer 𝗖𝗟𝗨𝗧𝗖𝗛 Rizvi 🥶— Star Sports (@StarSportsIndia) April 4, 2026
A third consecutive TATA IPL fifty for Sameer Rizvi, and he’s once again holding the fort for @DelhiCapitals in the run chase! 🔥#TATAIPL 2026 | #DCvMI | LIVE NOW 👉 https://t.co/iF6yMsCqSG pic.twitter.com/EyekDmGVg5
ਇਮਪੈਕਟ ਪਲੇਅਰ ਤੋਂ ਕਪਤਾਨ ਸੂਰਿਆ
ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਹਾਰਦਿਕ ਪੰਡਯਾ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਦੇ ਮੈਚ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਪਿਛਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਇਮਪੈਕਟ ਪਲੇਅਰ ਵਜੋਂ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਕਪਤਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ, ਹਾਰਦਿਕ ਪੰਡਯਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀਪਕ ਚਾਹਰ, ਟ੍ਰੈਂਟ ਬੋਲਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਰਬਿਨ ਬੋਸ਼ ਅਤੇ ਗਜ਼ਨਫਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਸ਼ੇਲ ਸੈਂਟਨਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ।
🚨 Toss 🚨@DelhiCapitals won the toss and elected to bowl first against @mipaltan in Match 8️⃣— IndianPremierLeague (@IPL) April 4, 2026
Updates ▶️ https://t.co/lufWYIGWql#TATAIPL | #KhelBindaas | #DCvMI pic.twitter.com/eaZ7vBEmWE
ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਲਈ ਪਲੇਇੰਗ XI
ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼: ਕੇਐਲ ਰਾਹੁਲ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਪਥੁਮ ਨਿਸਾਂਕਾ, ਨਿਤੀਸ਼ ਰਾਣਾ, ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ (ਕਪਤਾਨ), ਟ੍ਰਿਸਟਨ ਸਟੱਬਸ, ਡੇਵਿਡ ਮਿਲਰ, ਵਿਪਰਾਜ ਨਿਗਮ, ਲੁੰਗੀ ਨਗਦੀ, ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ, ਟੀ ਨਟਰਾਜਨ, ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ।
ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼: ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਰਿਆਨ ਰਿਕੇਲਟਨ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ, ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ (ਕਪਤਾਨ), ਨਮਨ ਧੀਰ, ਸ਼ੇਰਫੇਨ ਰਦਰਫੋਰਡ, ਮਿਸ਼ੇਲ ਸੈਂਟਨਰ, ਕੋਰਬਿਨ ਬੋਸ਼, ਸ਼ਾਰਦੁਲ ਠਾਕੁਰ, ਦੀਪਕ ਚਾਹਰ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ।