ETV Bharat / sports

ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਬੰਗਲੌਰ ਨਾਲ ਟੱਕਰ, ਜਾਣੋ ਹੈੱਡ-ਟੂ-ਹੈੱਡ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਪਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ

DC vs RCB Match Preview: ਆਰਸੀਬੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਅੱਜ ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਦੇ 39ਵੇਂ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੇ।

author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : April 27, 2026 at 11:02 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

IPL 2026 Today Match: ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ 2026 ਵਿੱਚ, ਮੌਜੂਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ, ਰਾਇਲ ਚੈਲੇਂਜਰਜ਼ ਬੰਗਲੌਰ (ਆਰਸੀਬੀ), ਅੱਜ (27 ਅਪ੍ਰੈਲ) ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼ (ਡੀਸੀ) ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੈਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ 7:30 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅੰਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ, ਆਰਸੀਬੀ ਇਸ ਸਮੇਂ 7 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਜਿੱਤਾਂ ਅਤੇ 2 ਹਾਰਾਂ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਇੰਨੇ ਹੀ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਜਿੱਤਾਂ ਅਤੇ 4 ਹਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੱਤਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ।

ਇਹ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੂਜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ; ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਆਰਸੀਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ 6 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਉਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਨੇ 20ਵੇਂ ਓਵਰ ਵਿੱਚ 176 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਐਲ ਰਾਹੁਲ ਦੇ 57 ਦੌੜਾਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਸਟਨ ਸਟੱਬਸ ਦੇ 60 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ। ਹੁਣ, ਆਰਸੀਬੀ ਕੋਲ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਸਕੋਰ ਸੈਟਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦਿੱਲੀ ਆਪਣਾ ਪਿਛਲਾ ਮੈਚ ਹਾਰ ਗਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸਨੇ ਕੁੱਲ 264 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ - ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੈਚ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਈਪੀਐਲ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ।

ਕੋਹਲੀ ਕੋਲ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਣ ਦਾ ਮੌਕਾ

ਕੋਹਲੀ ਨੂੰ ਆਈਪੀਐਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ 9,000 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਬਣਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 11 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਲੰਬੇ ਅਤੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਜੋੜਨ ਲਈ ਮੰਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਕੋਹਲੀ ਦਾ ਇਸ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ 66.8 ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਔਸਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 11 ਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੱਤ ਅਰਧ-ਸੈਂਕੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਸਟੇਡੀਅਮ

ਇਹ ਮੈਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ—ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਥਾਨ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਗਏ 9 ਟੀ-20 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਪੰਜ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਕੋਰ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਤ ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉੱਚ-ਸਕੋਰਿੰਗ ਅਤੇ ਰੋਮਾਂਚਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਡੀਸੀ ਬਨਾਮ ਆਰਸੀਬੀ: ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਰਿਕਾਰਡ

ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਆਰਸੀਬੀ ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਸ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੜ੍ਹਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖੇਡੇ ਗਏ 34 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਆਰਸੀਬੀ ਨੇ 20 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੇ 13 ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਮੈਚ ਬਿਨਾਂ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 2023 ਤੋਂ, ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਬਰਾਬਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਆਰਸੀਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਮੈਚ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਰਸੀਬੀ ਨੇ ਇਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸੱਤ ਵਾਰ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਆਰਸੀਬੀ ਬਨਾਮ ਦਿੱਲੀ: ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਲਈ ਸਕੁਐਡ

ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼: ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ (ਕਪਤਾਨ), ਕੇਐਲ ਰਾਹੁਲ, ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ, ਕਰੁਣ ਨਾਇਰ, ਡੇਵਿਡ ਮਿਲਰ, ਪਥੁਮ ਨਿਸਾਂਕਾ, ਟ੍ਰਿਸਟਨ ਸਟੱਬਸ, ਸਮੀਰ ਰਿਜ਼ਵੀ, ਨਿਤੀਸ਼ ਰਾਣਾ, ਟੀ. ਨਟਰਾਜਨ, ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਦੁਸ਼ਮੰਥਾ ਚਮੀਰਾ, ਲੁੰਗੀ ਨਗਿਡੀ, ਅਬ ਨਿਗਹਿਲ, ਵਿਪਰਾਜ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਪਾਰਕ, ​​​​ਵੀ. ਪੋਰੇਲ, ਅਜੈ ਮੰਡਲ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਵਿਜੇ, ਮਾਧਵ ਤਿਵਾਰੀ, ਔਕਿਬ ਨਬੀ ਡਾਰ, ਮਿਸ਼ੇਲ ਸਟਾਰਕ, ਅਤੇ ਕਾਇਲ ਜੈਮੀਸਨ।

ਰਾਇਲ ਚੈਲੇਂਜਰਜ਼ ਬੈਂਗਲੁਰੂ: ਰਜਤ ਪਾਟੀਦਾਰ (ਕਪਤਾਨ), ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ, ਟਿਮ ਡੇਵਿਡ, ਜੈਕਬ ਬੈਥਲ, ਰੋਮੀਓ ਸ਼ੈਫਰਡ, ਜੋਸ਼ ਹੇਜ਼ਲਵੁੱਡ, ਨੁਵਾਨ ਥੁਸ਼ਾਰਾ, ਦੇਵਦੱਤ ਪਡਿਕਲ, ਜਿਤੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਕਰੁਣਾਲ ਪੰਡਯਾ, ਰਸਿਖ ਡਾਰ, ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਕੁਮਾਰ, ਜਾਰਡਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਸਵਯੇਸ਼ਵਰ ਕੁਮਾਰ, ਜਾਰਡਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਵੈਂਕਟੇਸ਼, ਜੈਕਬੈਸ਼, ਜੈਕਬੈਲ ਡਫੀ, ਕਨਿਸ਼ਕ ਚੌਹਾਨ, ਅਭਿਨੰਦਨ ਸਿੰਘ, ਮੰਗੇਸ਼ ਯਾਦਵ, ਫਿਲ ਸਾਲਟ, ਸਾਤਵਿਕ ਦੇਸਵਾਲ, ਵਿੱਕੀ ਓਸਟਵਾਲ, ਵਿਹਾਨ ਮਲਹੋਤਰਾ।

TAGGED:

DC VS RCB MATCH PREVIEW
ਆਰਸੀਬੀ ਬਨਾਮ ਦਿੱਲੀ
ਆਈਪੀਐਲ 2026
IPL 2026 TODAY MATCH
DC VS RCB HEAD TO HEAD

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.