IPL 2026: ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਚੇਨਈ ਨਾਲ ਟੱਕਰ, ਜਾਣੋ ਕਿਸਦਾ ਪੱਲੜ੍ਹਾ ਭਾਰੀ
DC vs CSK IPL 2026: ਅੰਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼ 7ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ 6ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ।
Published : May 5, 2026 at 12:04 PM IST
IPL 2026 Today Match: 2026 ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ ਦੇ 48ਵੇਂ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼ (ਡੀਸੀ) ਅੱਜ (5 ਮਈ) ਪੰਜ ਵਾਰ ਦੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ (ਸੀਐਸਕੇ) ਨਾਲ ਭਿੜੇਗੀ। ਇਹ ਮੈਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ 7:30 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅੰਕ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਫਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਲੇਆਫ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ 9 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਜਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸੱਤਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਚੇਨਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਿਹਤਰ ਨੈੱਟ ਰਨ ਰੇਟ ਦੇ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਮੈਚ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚੇਪੌਕ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਰੀਮੈਚ ਵੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੀਐਸਕੇ ਨੇ ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਦੀ ਬਦੌਲਤ 23 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
Points are level. Stakes are sky-high. One win could change everything in the race to the Top 4.#ChennaiSuperKings 🆚 #DelhiCapitals... Who wins this? 👀#TATAIPL Revenge Week 👉 #DCvCSK | TUE, 5th May, 6:30 PM pic.twitter.com/XCA8UbHci5— Star Sports (@StarSportsIndia) May 5, 2026
ਡੀਸੀ ਬਨਾਮ ਸੀਐਸਕੇ: ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ
ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਸੀਐਸਕੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 32 ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀਐਸਕੇ ਨੇ 20 ਜਿੱਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਡੀਸੀ ਨੇ 12 ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅੱਠ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀਐਸਕੇ ਛੇ ਵਿੱਚ ਜੇਤੂ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡੀਸੀ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਖੇਡੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਚਾਰ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
Revenge on the line! 🔥#SanjuSamson’s breathtaking 💯 powered #CSK to a commanding win over #DC in their previous clash 👀— Star Sports (@StarSportsIndia) May 5, 2026
Now DC return with a point to prove 💥
Will they flip the script, or will #CSK reign supreme again?#TATAIPL Revenge Week 👉 #DCvCSK | TUE, May 5, 6:30… pic.twitter.com/JUXFWS7R83
ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਲਈ ਸਕੁਐਡ
ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼ ਦੀ ਟੀਮ: ਕੇਐਲ ਰਾਹੁਲ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਪਥੁਮ ਨਿਸਾਂਕਾ, ਨਿਤੀਸ਼ ਰਾਣਾ, ਸਮੀਰ ਰਿਜ਼ਵੀ, ਟ੍ਰਿਸਟਨ ਸਟੱਬਸ, ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ (ਕਪਤਾਨ), ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਕਾਇਲ ਜੈਮੀਸਨ, ਮਿਸ਼ੇਲ ਸਟਾਰਕ, ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ, ਟੀ ਨਟਰਾਜਨ, ਡੇਵਿਡ ਮਿਲਰ, ਕਰੁਣ ਐਨ ਚਾਮੇ, ਡੀ. ਅਜੈ ਜਾਧਵ ਮੰਡਲ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸ਼ਾਅ, ਅਕਿਬ ਨਬੀ ਡਾਰ, ਰੇਹਾਨ ਅਹਿਮਦ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਵਿਜੇ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਪੋਰੇਲ, ਸਾਹਿਲ ਪਾਰਖ, ਵਿਪਰਾਜ ਨਿਗਮ, ਮਾਧਵ ਤਿਵਾਰੀ।
ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ ਦੀ ਟੀਮ: ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਰੁਤੁਰਾਜ ਗਾਇਕਵਾੜ (ਕਪਤਾਨ), ਉਰਵਿਲ ਪਟੇਲ, ਡਿਵਾਲਡ ਬ੍ਰੇਵਿਸ, ਸ਼ਿਵਮ ਦੂਬੇ, ਜੈਮੀ ਓਵਰਟਨ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਵੀਰ, ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਗੋਪਾਲ, ਨੂਰ ਅਹਿਮਦ, ਅੰਸ਼ੁਲ ਕੰਬੋਜ, ਮੁਕੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ, ਕਾਰਤਿਕ ਸ਼ਰਮਾ, ਐੱਮ.ਐੱਸ. ਧੋਨੀ, ਏ.ਐੱਸ. ਧੋਨੀ, ਮਾਤਹਿਤ ਖਾਨ, ਏ. ਲਘੂ, ਰਾਹੁਲ ਚਾਹਰ, ਸਪੈਨਸਰ ਜੌਹਨਸਨ, ਆਕਾਸ਼ ਮਧਵਾਲ, ਅਮਨ ਖਾਨ, ਗੁਰਜਪਨੀਤ ਸਿੰਘ, ਜ਼ੈਕਰੀ ਫੋਕਸ।