IPL 2026 ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ, 60 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੱਲੇਗਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ, ਜਾਣੋ ਡਿਟੇਲ

IPL 2026 ਦੀ ਮਿੰਨੀ-ਨਿਲਾਮੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਆਈਪੀਐਲ ਟਰਾਫੀ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 16, 2025 at 7:29 AM IST

2 Min Read
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: IPL 2026 ਦੀ ਮਿੰਨੀ-ਨਿਲਾਮੀ ਅੱਜ, 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 2026 ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਲੀਗ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ 31 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੋਮਵਾਰ (15 ਦਸੰਬਰ) ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਆਈਪੀਐਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ।

60 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੱਲੇਗਾ IPL

ਕ੍ਰਿਕਬਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੁੱਲ 66 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਦੇ ਮੈਚ ਬੰਗਲੁਰੂ ਦੇ ਚਿੰਨਾਸਵਾਮੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਨਿਲਾਮੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਫ੍ਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਸਨ।

ਅੱਜ ਹੋਵੇਗੀ ਨਿਲਾਮੀ

ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲੀਗ ਦੇ ਸੀਈਓ ਹੇਮਾਂਗ ਅਮੀਨ ਦੁਆਰਾ ਆਈਪੀਐਲ ਸੀਜ਼ਨ 19 ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਮੌਜੂਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਚਿੰਨਾਸਵਾਮੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਜੇ ਵੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ।

ਕਰਨਾਟਕ ਰਾਜ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (KSCA) ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆਈਪੀਐਲ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ਰਤੀਆ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ।

ਚਿੰਨਾਸਵਾਮੀ ਵਿੱਚ ਮੈਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ?

ਚਿੰਨਾਸਵਾਮੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਈ ਦੁਖਦਾਈ ਭਗਦੜ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਰਸੀਬੀ ਦੇ ਜਿੱਤ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 11 ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਮੈਚਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

