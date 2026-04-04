CSK vs PBKS: ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਹਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਨੇ 5 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਮਾਤ

CSK vs PBKS: ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ ਦੇ 210 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 18.4 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ।

By ETV Bharat Sports Team

Published : April 4, 2026 at 8:18 AM IST

CSK vs PBKS IPL 2026: ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ 2026 (IPL 2026) ਦੇ 7ਵੇਂ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ (PBKS) ਨੇ ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ (CSK) ਨੂੰ 5 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਇਹ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚੇਨਈ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਹਾਰ ਰਹੀ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਾਪ ਆਰਡਰ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ

ਚੇਨਈ ਦੇ ਐਮਏ ਚਿਦੰਬਰਮ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਨੇ 18.4 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਵਿਕਟਾਂ ਗੁਆ ਕੇ 210 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਾਪ ਆਰਡਰ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਿਯਾਂਸ਼ ਆਰੀਆ ਦੀਆਂ 11 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 39 ਦੌੜਾਂ, ਪ੍ਰਭਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ 34 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 43 ਦੌੜਾਂ, ਮੈਚ ਹੀਰੋ ਕੂਪਰ ਕੌਨੋਲੀ ਦੀਆਂ 22 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 36 ਦੌੜਾਂ ਅਤੇ ਕਪਤਾਨ ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ ਦੀਆਂ 29 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਦੌੜਾਂ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਸਨ।

ਨਿਹਾਲ ਵਡੇਰਾ 9 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 10 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਸ਼ਸ਼ਾਂਕ ਸਿੰਘ 6 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 14 ਦੌੜਾਂ ਅਤੇ ਸਟੋਇਨਿਸ 3 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 9 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾਬਾਦ ਰਹੇ। ਪ੍ਰਿਯਾਂਸ਼ ਆਰੀਆ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਲਈ 'ਪਲੇਅਰ ਆਫ ਦ ਮੈਚ' ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਐਸਕੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਇਕਲੌਤਾ ਅਨਕੈਪਡ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਿਯਾਂਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ 39 ਦੌੜਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਚੌਕੇ ਅਤੇ 4 ਛੱਕੇ ਲਗਾਏ।

ਸੀਐਸਕੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਮੈਟ ਹੈਨਰੀ ਖਿਡਾਰੀ, ਜਿਸ ਨੇ 4 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 54 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ ਦੋ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਅੰਸ਼ੁਲ ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਵੀ 3.4 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 43 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ ਦੋ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ।

ਮਹਾਤਰੇ, ਸਰਫਰਾਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਬੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਾਰੀ

ਪਹਿਲਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਟਾਸ ਜਿੱਤਿਆ ਅਤੇ ਸੀਐਸਕੇ ਨੂੰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਰਹੀ, ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ 14 ਦੇ ਸਕੋਰ 'ਤੇ 7 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਮਹਾਤਰੇ ਅਤੇ ਗਾਇਕਵਾੜ ਨੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ, 55 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਵਿਕਟ ਲਈ 96 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਕੋਰ ਬਣਾਇਆ। ਆਯੁਸ਼ ਮਹਾਤਰੇ ਨੇ 43 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 73 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਪਤਾਨ ਗਾਇਕਵਾੜ ਨੇ 22 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 28 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ।

ਸਰਫਰਾਜ਼ ਖਾਨ ਨੇ ਵੀ 12 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 32 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਦਕਿ ਸ਼ਿਵਮ ਦੂਬੇ 27 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 45 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾਬਾਦ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ 20 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ 209 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਇਸ ਵੱਡੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੇ। ਵਿਜੇਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਾਕ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਦੋ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚਹਿਲ, ਜੇਨਸਨ ਅਤੇ ਬਾਰਟਲੇਟ ਨੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਵਿਕਟ ਲਈ।

ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ

  • ਟੀ-20 ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ 200+ ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਪਿੱਛਾ
  1. 9 ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼
  2. 7 ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ

ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ (ਆਈਪੀਐਲ) ਦੁਆਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਪਿੱਛਾ

  1. 262 ਬਨਾਮ ਕੇਕੇਆਰ ਕੋਲਕਾਤਾ 2025
  2. 210 ਬਨਾਮ ਸੀਐਸਕੇ ਚੇਨਈ 2026
  3. 206 ਬਨਾਮ ਸੀਐਸਕੇ ਅਬੂ ਧਾਬੀ 2014
  4. 206 ਬਨਾਮ ਐਸਆਰਐਚ ਹੈਦਰਾਬਾਦ 2014
  5. 206 ਬਨਾਮ ਆਰਸੀਬੀ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ 2022

ਚੇਪੌਕ ਵਿਖੇ ਸੀਐਸਕੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿੱਤਾਂ (ਆਈਪੀਐਲ)

  1. 5 ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ (2012-19)
  2. 4 ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ (2023-26)

2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੀਐਸਕੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਮੈਚ ਹਾਰੇ ਹਨ।

ਇਹ ਪੀਬੀਕੇਐਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀਐਸਕੇ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਆਈਪੀਐਲ ਸਕੋਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਰਸੀਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਹਾਰੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਜਿੱਤ 2008 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ।

ਇਹ 5ਵਾਂ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੀਐਸਕੇ 200+ ਸਕੋਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਬੀਕੇਐਸ ਤੋਂ ਹਾਰਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਟੀ-20 ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੀਮ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਦੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਚਾਰ ਵਾਰ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

  • ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ (ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ): ਪ੍ਰਭਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਕੂਪਰ ਕੋਨੋਲੀ, ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ (ਕਪਤਾਨ), ਸ਼ਸ਼ਾਂਕ ਸਿੰਘ, ਨੇਹਲ ਵਢੇਰਾ, ਮਾਰਕਸ ਸਟੋਇਨਿਸ, ਮਾਰਕੋ ਜੇਨਸਨ, ਜ਼ੇਵੀਅਰ ਬਾਰਟਲੇਟ, ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਾਕ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਯੁਜਵੇਂਦਰ ਚਾਹਲ।

ਇੰਪੈਕਟ ਪਲੇਅਰ: ਪ੍ਰਿਯਾਂਸ਼ ਆਰੀਆ

  • ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ (ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ): ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਰੁਤੁਰਾਜ ਗਾਇਕਵਾੜ (ਕਪਤਾਨ), ਆਯੂਸ਼ ਮਹਾਤਰੇ, ਸਰਫਰਾਜ਼ ਖਾਨ, ਸ਼ਿਵਮ ਦੂਬੇ, ਕਾਰਤਿਕ ਸ਼ਰਮਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਵੀਰ, ਨੂਰ ਅਹਿਮਦ, ਅੰਸ਼ੁਲ ਕੰਬੋਜ, ਮੈਟ ਹੈਨਰੀ, ਖਲੀਲ ਅਹਿਮਦ।

ਇੰਪੈਕਟ ਪਲੇਅਰ: ਰਾਹੁਲ ਚਾਹਰ

