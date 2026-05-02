ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਦਾ ਚੇਨਈ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਜਾਣੋ ਕਿਸ ਟੀਮ ਦਾ ਪੱਲ੍ਹੜਾ ਭਾਰੀ
CSK vs MI 2026: ਅੰਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ, ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ 7ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ 9ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ।
Published : May 2, 2026 at 1:31 PM IST
IPL 2026 Today Match: ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ (IPL) 2026 ਦੇ 44ਵੇਂ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਪੰਜ ਵਾਰ ਦੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ (CSK) ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ (MI) ਅੱਜ (2 ਮਈ) ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਮੈਚ ਚੇਨਈ ਦੇ MA ਚਿਦੰਬਰਮ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ 7:30 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੂਜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ
ਇਹ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੂਜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਚੇਨਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਨਖੇੜੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਮੁੰਬਈ ਨੂੰ 103 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ - ਇੱਕ ਮੈਚ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀਐਸਕੇ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 104 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਊਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੱਲ 207 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਇਸ ਲਈ, ਅੱਜ ਦਾ ਮੈਚ ਮੁੰਬਈ ਨੂੰ ਚੇਨਈ ਨਾਲ ਸਕੋਰ ਸੈਟਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
The bigger the battle, the sharper the comeback. ⚔️🔥#MumbaiIndians return with revenge on their mind after #ChennaiSuperKings took the first round 💛#TATAIPL Revenge Week 2026 👉 #CSKvMI | SAT, MAY 2, 6:30 PM pic.twitter.com/GYMmOytYnZ— Star Sports (@StarSportsIndia) May 2, 2026
ਚੇਨਈ ਛੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਜ਼ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਅੱਠ ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਸਿਰਫ਼ 158 ਦੌੜਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕੇ, ਇੱਕ ਟੀਚਾ ਜਿਸਦਾ ਪਿੱਛਾ ਜੀਟੀ ਨੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅੰਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸੱਤਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਅੱਠ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਜਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜ ਹਾਰਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਵੀ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। 20 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 243 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬਰਾਬਰੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਛੇ ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਮੈਚ ਹਾਰ ਗਏ। ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅੰਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨੌਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹਨ, ਅੱਠ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਜਿੱਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਛੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।
A full-fledged 𝘽𝘼𝘿𝙇𝘼 is on the cards! 😎🔥😤— Star Sports (@StarSportsIndia) May 2, 2026
After facing a record-breaking loss against #CSK at home, #HardikPandya and co. are all set for a revenge at Chepauk! 💛💙#TATAIPL Revenge Week 2026 👉 #CSKvMI | SAT, MAY 2, 6.30 PM pic.twitter.com/EoYhTUlFL7
ਸੀਐਸਕੇ ਬਨਾਮ ਐਮਆਈ: ਹੈੱਡ-ਟੂ-ਹੈੱਡ
- ਕੁੱਲ ਮੈਚ: 40
- ਸੀਐਸਕੇ: 19
- ਐਮਆਈ: 21
2023 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁੱਲ 6 ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀਐਸਕੇ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 6 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਜਿੱਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।
When round 1 goes to CSK, round 2 belongs to MI 💛💙— Star Sports (@StarSportsIndia) May 2, 2026
Will the Blue and Gold script a classic comeback tonight? 🤔#TATAIPL| #TATAIPLRevengeWeek 2026 👉 #CSKvMI | SAT, MAY 2, 6:30 PM pic.twitter.com/xn8Z2in8lk
ਸੀਐਸਕੇ ਬਨਾਮ ਐਮਆਈ: ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਦਸਤੇ
ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ ਦੀ ਟੀਮ: ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਰੁਤੁਰਾਜ ਗਾਇਕਵਾੜ (ਕਪਤਾਨ), ਉਰਵਿਲ ਪਟੇਲ, ਸਰਫਰਾਜ਼ ਖਾਨ, ਡਿਵਾਲਡ ਬ੍ਰੇਵਿਸ, ਸ਼ਿਵਮ ਦੂਬੇ, ਕਾਰਤਿਕ ਸ਼ਰਮਾ, ਜੈਮੀ ਓਵਰਟਨ, ਅਕੇਲ ਹੋਸੀਨ, ਨੂਰ ਅਹਿਮਦ, ਅੰਸ਼ੁਲ ਕੰਬੋਜ, ਗੁਰਜਪਨੀਤ ਸਿੰਘ, ਮੁਕੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ, ਰਾਮੇਸ਼, ਸ਼ੋਧਨ, ਸ਼ੋਧਨ, ਰਾਮੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਐੱਮਐੱਸ ਧੋਨੀ, ਮੈਟ ਹੈਨਰੀ, ਸਪੈਂਸਰ ਜਾਨਸਨ, ਜ਼ੈਕਰੀ ਫਾਕਸ, ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਗੋਪਾਲ, ਰਾਹੁਲ ਚਾਹਰ, ਆਕਾਸ਼ ਮਧਵਾਲ, ਅਮਨ ਖਾਨ।
ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਦੀ ਟੀਮ: ਵਿਲ ਜੈਕਸ, ਰਿਆਨ ਰਿਕੇਲਟਨ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ, ਨਮਨ ਧੀਰ, ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ, ਹਾਰਦਿਕ ਪੰਡਯਾ (ਕਪਤਾਨ), ਰੌਬਿਨ ਮਿੰਜ, ਟ੍ਰੇਂਟ ਬੋਲਟ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ, ਏ.ਐੱਮ. ਗਜ਼ਨਫਰ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ, ਸ਼ਾਰਦੁਲ ਠਾਕੁਰ, ਮਯੰਕ ਭਾਗੂ ਸ਼ਰਮਾ, ਕ੍ਰਿਸ਼ ਬਾਬ, ਭਾਗਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਰਾਵਤ। ਦੀਪਕ ਚਾਹਰ, ਕਵਿੰਟਨ ਡੀ ਕਾਕ, ਕੋਰਬਿਨ ਬੋਸ਼, ਕੇਸ਼ਵ ਮਹਾਰਾਜ, ਸ਼ੇਰਫੇਨ ਰਦਰਫੋਰਡ, ਮਯੰਕ ਮਾਰਕੰਡੇ, ਦਾਨਿਸ਼ ਮਲੇਵਾਰ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਲਾਊਦੀਨ ਇਜ਼ਹਾਰ।