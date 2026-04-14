ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੀ ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ ਨਾਲ ਟੱਕਰ, ਜਾਣੋ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਹੈੱਡ-ਟੂ-ਹੈੱਡ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਪਲੇਇੰਗ-11

ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਦੇ ਅੰਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ, ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ 9ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰਜ਼ 10ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ।

ਸੀਐਸਕੇ ਬਨਾਮ ਕੇਕੇਆਰ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : April 14, 2026 at 12:12 PM IST

IPL 2026 Today Match: 2026 ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ ਦੇ 22ਵੇਂ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਪੰਜ ਵਾਰ ਦੀ ਚੈਂਪੀਅਨ ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ (CSK) ਅੱਜ (14 ਅਪ੍ਰੈਲ) ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਦੀ ਚੈਂਪੀਅਨ ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰਜ਼ (KKR) ਨਾਲ ਭਿੜੇਗੀ। ਇਹ ਮੈਚ ਚੇਨਈ ਦੇ ਐਮ.ਏ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ 7:30 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

ਸੀਐਸਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਕੇਆਰ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅੰਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ, ਸੀਐਸਕੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ 9ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਾਰ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿੱਤ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਹਾਰਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕੇਕੇਆਰ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਹਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੈਚ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਇੱਕ ਅੰਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਵਿੱਚ 10ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹਨ।

ਸੀਐਸਕੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਸ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਦੇ ਹੀਰੋ ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 56 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 115 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਅਜੇਤੂ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੁੱਲ 212 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੇਕੇਆਰ ਜਿੱਤ ਲਈ ਬੇਤਾਬ ਹੈ। ਉਹ ਲਖਨਊ ਸੁਪਰ ਜਾਇੰਟਸ (ਐਲਐਸਜੀ) ਵਿਰੁੱਧ ਜਿੱਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਆ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਮੁਕੁਲ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਾਰੀ ਨੇ ਅਜਿੰਕਿਆ ਰਹਾਣੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਕੈਮਰਨ ਗ੍ਰੀਨ ਪਿਛਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਕੇਕੇਆਰ ਲਈ ਇੱਕ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਹ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਚੇਪੌਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਟੈਗ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ।

ਜੇਕਰ ਕੇਕੇਆਰ ਨੇ ਸੀਐਸਕੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਮੀਦ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ - ਇੱਕ ਤੱਥ ਜੋ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਝਲਕਦਾ ਹੈ।

ਸੀਐਸਕੇ ਬਨਾਮ ਕੇਕੇਆਰ: ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ

ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 32 ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੇਨਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 32 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਜਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਕੇਆਰ ਨੇ 11 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਮੈਚ ਬਿਨਾਂ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। 2022 ਤੋਂ, ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ 3-3 ਜਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਹਨ।

ਸੀਐਸਕੇ ਬਨਾਮ ਕੇਕੇਆਰ: ਸੰਭਾਵੀ ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ

ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼: ਰੁਤੁਰਾਜ ਗਾਇਕਵਾੜ (ਕਪਤਾਨ), ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਆਯੁਸ਼ ਮਹਾਤਰੇ, ਸਰਫਰਾਜ਼ ਖਾਨ, ਡੇਵਾਲਡ ਬ੍ਰੇਵਿਸ, ਸ਼ਿਵਮ ਦੂਬੇ, ਜੈਮੀ ਓਵਰਟਨ, ਨੂਰ ਅਹਿਮਦ, ਖਲੀਲ ਅਹਿਮਦ, ਅੰਸ਼ੁਲ ਕੰਬੋਜ, ਗੁਰਜਪਨੀਤ ਸਿੰਘ।

ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਖਿਡਾਰੀ: ਅਕੀਲ ਹੋਸੀਨ

ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰਜ਼: ਅਜਿੰਕਿਆ ਰਹਾਣੇ (ਕਪਤਾਨ), ਫਿਨ ਐਲਨ, ਕੈਮਰਨ ਗ੍ਰੀਨ, ਅੰਗਕ੍ਰਿਸ਼ ਰਘੂਵੰਸ਼ੀ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਰਿੰਕੂ ਸਿੰਘ, ਰੋਵਮੈਨ ਪਾਵੇਲ, ਅਨੁਕੁਲ ਰਾਏ, ਸੁਨੀਲ ਨਰਾਇਣ, ਨਵਦੀਪ ਸੈਣੀ, ਕਾਰਤਿਕ ਤਿਆਗੀ, ਵੈਭਵ ਅਰੋੜਾ।

ਇੰਪੈਕਟ ਪਲੇਅਰ: ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ

