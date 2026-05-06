ETV Bharat / sports

DC vs CSK: ਚੇਨਈ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ 8 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ, ਸੰਜੂ ਨੇ ਖੇਡੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਾਰੀ

DC vs CSK IPL 2026: ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ ਨੇ 156 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਿਰਫ਼ 2 ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ।

DC VS CSK IPL 2026
ਚੇਨਈ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ 8 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 6, 2026 at 6:20 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

DC vs CSK IPL 2026: ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ 2026 ਦੇ 48ਵੇਂ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ (CSK) ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼ (DC) ਨੂੰ 8 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। CSK ਨੇ 156 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ 17.3 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 2 ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ।

ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ ਅਤੇ ਕਾਰਤਿਕ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ ਦੀ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤੀਜੀ ਵਿਕਟ ਲਈ 114 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਸੰਜੂ ਨੇ 52 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 7 ​​ਚੌਕਿਆਂ ਅਤੇ 6 ਛੱਕਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਜੇਤੂ 87 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਕਾਰਤਿਕ ਸ਼ਰਮਾ ਵੀ 31 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 41 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਅਜੇਤੂ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੇਨਈ ਦੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼ ਨੂੰ 155 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਅਕੀਲ ਹੁਸੈਨ ਅਤੇ ਨੂਰ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ। ਅਕੀਲ ਨੇ 4 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 19 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ 1 ਵਿਕਟ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨੂਰ ਨੇ 3 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 22 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ 2 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਚੇਨਈ ਦੇ ਹੁਣ 10 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਅੰਕ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ 10 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਛੇਵੀਂ ਹਾਰ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਸਮੀਰ ਰਿਜ਼ਵੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 40 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਟ੍ਰਿਸਟਨ ਸਟੱਬਸ (38), ਪਾਥੁਮ ਨਿਸੰਕਾ (19), ਨਿਤੀਸ਼ ਰਾਣਾ (15), ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ (14), ਕਰੁਣ ਨਾਇਰ (13), ਅਤੇ ਕੇਐਲ ਰਾਹੁਲ (12) ਨੇ ਛੇਵੀਂ ਵਿਕਟ ਲਈ 65 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ।

TAGGED:

IPL 2026 DC VS CSK
IPL 2026
DC VS CSK 2026
CSK BEAT DC IN 2026
DC VS CSK IPL 2026

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.