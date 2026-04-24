IPL 2026: ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ ਦਾ ਸੈਂਕੜਾ ਤੇ ਅਕੀਲ ਹੁਸੇਨ ਦੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ, CSK ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਨੂੰ 103 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ

MI vs CSK IPL 2026: ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ ਨੇ 207 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 104 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

MI VS CSK IPL 2026
ਸੀਐਸਕੇ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਨੂੰ 103 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : April 24, 2026 at 7:28 AM IST

MI vs CSK IPL 2026: ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੇ ਸਪਿਨਰ ਅਕੀਲ ਹੁਸੇਨ ਨੇ ਚਾਰ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ (MI) 208 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 19 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 104 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਈ। ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ (CSK) ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਾਨਖੇੜੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ (IPL) 2026 ਦੇ 33ਵੇਂ ਮੈਚ ਵਿੱਚ 103 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਚੇਨਈ ਛੇ ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਅੰਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਅੱਠਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਖਿਸਕ ਗਈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੀਐਸਕੇ ਦੇ ਓਪਨਰ ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ ਨੇ 54 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਜੇਤੂ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਇਆ। ਨਿਯਮਤ ਅੰਤਰਾਲਾਂ 'ਤੇ ਵਿਕਟਾਂ ਗੁਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸਦੀ ਪਾਰੀ ਨੇ ਸੀਐਸਕੇ ਨੂੰ 207/6 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।

ਵੱਡੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹੀ। ਓਪਨਰ ਦਾਨਿਸ਼ ਮਾਲੇਵਰ ਜਲਦੀ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ, ਅਕੀਲ ਹੁਸੇਨ ਦੀ ਗੇਂਦ 'ਤੇ ਵਿਕਟਕੀਪਰ ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਬਾਅ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮੁਕੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਅਗਲੇ ਹੀ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਕੁਇੰਟਨ ਡੀ ਕੌਕ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 7 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਕਲੀਨ ਬੋਲਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਹੁਸੇਨ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨਮਨ ਧੀਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦ ਨਾਲ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਜਿਸਨੇ ਉਸਦੇ ਸਟੰਪ ਉਖਾੜ ਦਿੱਤੇ। ਤਿੰਨ ਤੇਜ਼ ਵਿਕਟਾਂ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਕਫੁੱਟ 'ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ ਨੇ ਪਾਰੀ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਪਾਵਰਪਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 29 ਦੌੜਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕੇ।

ਜੋੜੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸੈਟਲ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਚੌਕੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਕੋਰ ਅੱਧੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ 69/3 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਸੇਨ ਨੇ 13ਵੇਂ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣਾ ਕਮਾਲ ਦਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ ਨੂੰ 29 ਗੇਂਦਾਂ 'ਚ 37 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਊਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ 73 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਟੁੱਟ ਗਈ।

ਮੁੰਬਈ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਕਪਤਾਨ ਹਾਰਦਿਕ ਪੰਡਯਾ ਨੂਰ ਅਹਿਮਦ ਦੁਆਰਾ ਬਿਨਾਂ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹੀ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਹੀ ਗੇਂਦ 'ਤੇ ਸ਼ੇਰਫੇਨ ਰਦਰਫੋਰਡ ਵੀ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ।

ਹੁਸੇਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਪੈਲ ਦਾ ਅੰਤ ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਨੂੰ 36 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਮਿਸ਼ੇਲ ਸੈਂਟਨਰ ਦੇ ਕੰਕਸ਼ਨ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਆਏ ਸ਼ਾਰਦੁਲ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਟਿਕ ਕੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਹ ਸਿਰਫ 6 ਦੌੜਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕਿਆ।

ਹੁਸੇਨ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸਨੇ 17 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ 4 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨੂਰ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਵੀ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਗੁਰਜਪਨੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 19ਵੇਂ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ ਨੂੰ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਸੀਐਸਕੇ ਲਈ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ।

ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ ਅਤੇ ਕਪਤਾਨ ਰੁਤੁਰਾਜ ਗਾਇਕਵਾੜ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ, ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 26 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਰਦਿਕ ਪੰਡਯਾ ਦੇ ਓਵਰ ਤੋਂ ਆਈਆਂ 19 ਦੌੜਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਗਾਇਕਵਾੜ ਤੀਜੇ ਓਵਰ ਵਿੱਚ 22 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਸੈਮਸਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਮਲਾਵਰ ਖੇਡ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਪੰਡਯਾ ਦੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਕੁਟਾਪਾ ਚਾੜ੍ਹਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੀਐਸਕੇ ਦਾ ਸਕੋਰ ਜਲਦੀ ਹੀ 50 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਪਾਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।

ਸਰਫਰਾਜ਼ ਖਾਨ ਨੇ ਕੁਝ ਤੇਜ਼ ਦੌੜਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਪਰ ਮਿਸ਼ੇਲ ਸੈਂਟਨਰ ਨੇ 14 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਬੋਲਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਵਰਪਲੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਸੀਐਸਕੇ ਦਾ ਸਕੋਰ 73/2 ਸੀ। ਅੱਲ੍ਹਾ ਗਜ਼ਨਫਰ ਨੇ ਫਿਰ ਕੈਰਮ ਗੇਂਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿਵਮ ਦੂਬੇ ਨੂੰ ਆਊਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਟੀਮ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਈ। ਡੇਵਾਲਡ ਬ੍ਰੇਵਿਸ ਨੇ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, 11 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 21 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਸੈਮਸਨ ਨੇ ਪੂਰੀ ਪਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ, ਸਿਰਫ਼ 26 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਕਾਰਤਿਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਟਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ 18 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ ਦੀ ਗੇਂਦ 'ਤੇ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੈਮੀ ਓਵਰਟਨ ਨੇ ਵੀ 15 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ।

ਸੈਮਸਨ ਨੇ ਅੰਤਿਮ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਇਆ, 54 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸੈਂਕੜਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ 101 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਅਜੇਤੂ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 10 ਚੌਕੇ ਅਤੇ 6 ਛੱਕੇ ਲਗਾਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੀਐਸਕੇ ਨੂੰ 200 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ। ਗਜ਼ਨਫਰ (2/25) ਅਤੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਸਨ।

ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਿਕਾਰਡ

ਆਈਪੀਐਲ ਵਿੱਚ ਸੀਐਸਕੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿੱਤ ਦਾ ਅੰਤਰ (ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ)

  • 103 ਬਨਾਮ ਐਮਆਈ, ਵਾਨਖੇੜੇ, 2026*
  • 97 ਬਨਾਮ ਕੇਐਕਸਆਈਪੀ, ਚੇਨਈ, 2015
  • 93 ਬਨਾਮ ਡੀਡੀ, ਅਬੂ ਧਾਬੀ, 2014

ਆਈਪੀਐਲ ਵਿੱਚ ਐਮਆਈ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਾਰ ਦਾ ਅੰਤਰ (ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ)

  • 103 ਬਨਾਮ ਸੀਐਸਕੇ, ਵਾਨਖੇੜੇ, 2026*
  • 87 ਬਨਾਮ ਆਰਆਰ, ਜੈਪੁਰ, 2013
  • 85 ਬਨਾਮ ਐਸਆਰਐਚ, ਵਿਜ਼ਾਗ, 2016

ਇਹ ਐਮਆਈ ਦੀ ਵਾਨਖੇੜੇ ਵਿੱਚ ਦੌੜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ 2015 ਵਿੱਚ ਆਰਸੀਬੀ ਵਿਰੁੱਧ 93 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਿਆ ਹੈ।

104 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਲ ਆਊਟ ਹੋਣਾ ਐਮਆਈ ਦਾ ਆਈਪੀਐਲ ਵਿੱਚ ਸੀਐਸਕੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਕੋਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2021 ਵਿੱਚ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ 136/8 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ।

