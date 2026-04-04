ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਟੱਕਰ, ਜਾਣੋ ਹੈੱਡ ਟੂ ਹੈੱਡ ਰਿਕਾਰਡ
GT vs RR IPL 2026: ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਮੈਚ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
Published : April 4, 2026 at 5:35 PM IST
GT vs RR IPL 2026: ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ 2026 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਡਬਲਹੈਡਰ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ-ਦਿੱਲੀ ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਜ਼ (GT) ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ (RR) ਦੂਜੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਮੈਚ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ 7:30 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 19.1 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 162 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੇਨਈ ਨੂੰ 127 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਸਮੇਟ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਿਰਫ 12.1 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੈਭਵ ਨੇ 15 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਇਆ।
ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੀ ਪਿੱਚ ਨੂੰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਸਵਰਗ !
ਇਸ ਲਈ, ਅੱਜ ਦੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ-ਅਨੁਕੂਲ ਪਿੱਚ 'ਤੇ ਕਾਗਿਸੋ ਰਬਾਦਾ, ਪ੍ਰਸਿਧ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਿਰਾਜ ਵਰਗੇ ਖਤਰਨਾਕ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੀ ਪਿੱਚ ਨੂੰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਸਵਰਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਟੀਚਿਆਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਕੋਲ ਨੰਦਰੇ ਬਰਗਰ ਅਤੇ ਜੋਫਰਾ ਆਰਚਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੰਗੇ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿੱਲ, ਸਾਈ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜੋਸ ਬਟਲਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁਣਗੇ।
ਜੇਕਰ ਟਾਈਟਨਜ਼ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ 'ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 220 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਟੀਮ ਨੂੰ 200 ਦੌੜਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਰਾਇਲਜ਼ ਲਈ, ਟੀਮ ਕਾਗਜ਼ 'ਤੇ ਚੰਗੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸਾਮ ਦੇ ਰਿਆਨ ਪਰਾਗ ਨੂੰ ਕਪਤਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸ਼ੱਕੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਵਿੰਦਰ ਜਡੇਜਾ, ਯਸ਼ਸਵੀ ਜੈਸਵਾਲ ਅਤੇ ਧਰੁਵ ਜੁਰੇਲ ਵਰਗੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜੀਟੀ ਬਨਾਮ ਆਰਆਰ ਦਾ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ
ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁੱਲ ਅੱਠ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਹਨ। ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਅੱਠ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇ ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਹੀ ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਗੁਜਰਾਤ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ, 2-1 ਦੀ ਬੜ੍ਹਤ ਬਣਾਈ।
ਜੀਟੀ ਬਨਾਮ ਆਰਆਰ ਆਈਪੀਐਲ 2026: ਸੰਭਾਵਿਤ 12 ਖਿਡਾਰੀ
ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼
ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ, ਯਸ਼ਸਵੀ ਜੈਸਵਾਲ, ਧਰੁਵ ਜੁਰੇਲ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਰਿਆਨ ਪਰਾਗ (ਕਪਤਾਨ), ਸ਼ਿਮਰੋਨ ਹੇਟਮਾਇਰ, ਡੋਨੋਵਨ ਫਰੇਰਾ, ਰਵਿੰਦਰ ਜਡੇਜਾ, ਜੋਫਰਾ ਆਰਚਰ, ਰਵੀ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਸੰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ, ਨੰਦਰੇ ਬਰਗਰ, ਬ੍ਰਿਜੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ।
ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਜ਼
ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ (ਕਪਤਾਨ), ਸਾਈ ਸੁਦਰਸ਼ਨ, ਜੋਸ ਬਟਲਰ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੁੰਦਰ, ਗਲੇਨ ਫਿਲਿਪਸ, ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ, ਰਾਹੁਲ ਤੇਵਾਤੀਆ, ਰਾਸ਼ਿਦ ਖਾਨ, ਕਾਗੀਸੋ ਰਬਾਦਾ/ਜੇਸਨ ਹੋਲਡਰ, ਅਸ਼ੋਕ ਸ਼ਰਮਾ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਿਰਾਜ, ਪ੍ਰਸਿਧ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ।
GT ਬਨਾਮ RR IPL 2026: ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਧੁਰੰਦਰ
ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼: ਰਿਆਨ ਪਰਾਗ (ਕਪਤਾਨ), ਧਰੁਵ ਜੁਰੇਲ, ਡੋਨੋਵਨ ਫਰੇਰਾ, ਲੁਆਨ-ਡ੍ਰੇ ਪ੍ਰਿਟੋਰੀਅਸ, ਰਵੀ ਸਿੰਘ, ਅਮਨ ਪੇਰਾਲਾ, ਸ਼ਿਮਰੋਨ ਹੇਟਮੇਅਰ, ਸ਼ੁਭਮ ਦੂਬੇ, ਵੈਭਵ ਸੂਰਯਵੰਸ਼ੀ, ਯਸ਼ਸਵੀ ਜੈਸਵਾਲ, ਰਵਿੰਦਰ ਜਡੇਜਾ, ਐਡਮ ਮਿਲਨੇ, ਬ੍ਰਿਜੇਸ਼ ਸੇਨ, ਕਉਫਰਾ, ਅਰਦੀਪ ਸੇਨ, ਜੋਫਰਾ, ਐੱਮ. ਬਰਗਰ, ਰਵੀ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਜ਼ : ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ (ਕਪਤਾਨ), ਸਾਈ ਸੁਦਰਸ਼ਨ, ਕੁਮਾਰ ਕੁਸ਼ਾਗਰਾ, ਅਨੁਜ ਰਾਵਤ, ਜੋਸ ਬਟਲਰ, ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਧੂ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੁੰਦਰ, ਅਰਸ਼ਦ ਖਾਨ, ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ, ਰਾਹੁਲ ਤਿਵਾਤੀਆ, ਕਾਗਿਸੋ ਰਬਾਦਾ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਿਰਾਜ, ਪ੍ਰਸੀਦ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਇਸ਼ਾਂਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਗੁਰਨੂਰ ਸਿੰਘ, ਜੈਪੁਰ, ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਮਨਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਮਨਵੀਰ ਖਾਨ, ਰਾਵਤ। ਯਾਦਵ, ਗਲੇਨ ਫਿਲਿਪਸ, ਜੇਸਨ ਹੋਲਡਰ, ਅਸ਼ੋਕ ਸ਼ਰਮਾ, ਲਿਊਕ ਵੁੱਡ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜ ਯਾਰਾ, ਟੌਮ ਬੈਂਟਨ।