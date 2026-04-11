IPL 2026: 15 ਕੀ 25 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀ... ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਆਖੀ ਇਹ ਗੱਲ

Bhuvneshwar Kumar on Vaibhav: ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਨੇ ਆਰਸੀਬੀ ਵਿਰੁੱਧ 26 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 78 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਚ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ।

BHUVNESHWAR KUMAR ON VAIBHAV
Published : April 11, 2026 at 4:02 PM IST

Bhuvneshwar Kumar on Vaibhav: ਆਈਪੀਐਲ ਵਿੱਚ ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਪਾਰੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਆਰਸੀਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ ਹੇਜ਼ਲਵੁੱਡ ਵਰਗੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਸਨ। ਉਸ ਨੇ 26 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 78 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 8 ਚੌਕੇ ਅਤੇ 7 ਛੱਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਪਾਰੀ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 18 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 202 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।

ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਆਰਸੀਬੀ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ (ਵੈਭਵ) ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਟ ਖੇਡਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਹੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸ਼ਾਟ ਹਨ। ਉਹ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਰਿਪੱਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"

ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਇੱਕ ਟੀ-20 ਮੈਚ ਹੈ, ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ 25 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਟੀ-20 ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੈਚ ਵੀ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਟੀ-20 ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ।" ਲੈੱਗ-ਸਪਿਨਰ ਸੁਯਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਵੈਂਕਟੇਸ਼ ਅਈਅਰ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪਾਵਰਪਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪਿਨਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦਾ ਸਪਿਨਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁਯਸ਼ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਇਮਪੈਕਟ ਸਬ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ।"

ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 4 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 37 ਦੌੜਾਂ ਖਰਚ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਵਿਕਟ ਬਾਕਸ ਖਾਲੀ ਰਿਹਾ।

BHUVNESHWAR KUMAR ON VAIBHAV

