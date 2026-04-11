IPL 2026: 15 ਕੀ 25 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀ... ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਆਖੀ ਇਹ ਗੱਲ
Bhuvneshwar Kumar on Vaibhav: ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਨੇ ਆਰਸੀਬੀ ਵਿਰੁੱਧ 26 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 78 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਚ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ।
Published : April 11, 2026 at 4:02 PM IST
Bhuvneshwar Kumar on Vaibhav: ਆਈਪੀਐਲ ਵਿੱਚ ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਪਾਰੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਆਰਸੀਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ ਹੇਜ਼ਲਵੁੱਡ ਵਰਗੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਸਨ। ਉਸ ਨੇ 26 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 78 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 8 ਚੌਕੇ ਅਤੇ 7 ਛੱਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਪਾਰੀ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 18 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 202 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।
Bhuvneshwar Kumar said, “Vaibhav Suryavanshi is too mature for a 15 year old. He’s not slogging, he’s playing proper shots. He deserves all the credit for the way he’s batting”. pic.twitter.com/Gu6qzeRsbo— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) April 11, 2026
ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਆਰਸੀਬੀ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ (ਵੈਭਵ) ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਟ ਖੇਡਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਹੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸ਼ਾਟ ਹਨ। ਉਹ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਰਿਪੱਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਇੱਕ ਟੀ-20 ਮੈਚ ਹੈ, ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ 25 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਟੀ-20 ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।"
First ball vs Jasprit Bumrah - 6️⃣— IndianPremierLeague (@IPL) April 11, 2026
First ball vs Trent Boult - 6️⃣
First ball vs Bhuvneshwar Kumar - 4️⃣
First ball vs Josh Hazlewood - 4️⃣
That's Vaibhav Sooryavanshi for you 🫡#TATAIPL | #KhelBindaas | @rajasthanroyals pic.twitter.com/wYzmQnua4k
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੈਚ ਵੀ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਟੀ-20 ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ।" ਲੈੱਗ-ਸਪਿਨਰ ਸੁਯਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਵੈਂਕਟੇਸ਼ ਅਈਅਰ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪਾਵਰਪਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪਿਨਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦਾ ਸਪਿਨਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁਯਸ਼ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਇਮਪੈਕਟ ਸਬ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ।"
ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 4 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 37 ਦੌੜਾਂ ਖਰਚ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਵਿਕਟ ਬਾਕਸ ਖਾਲੀ ਰਿਹਾ।