RCB ਕੋਚ ਐਂਡੀ ਫਲਾਵਰ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ, MI ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ

RCB ਦੇ ਕੋਚ ਐਂਡੀ ਫਲਾਵਰ ਨੂੰ IPL ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 11, 2026 at 4:12 PM IST

RCB Head Coach Fined:ਰਾਇਲ ਚੈਲੇਂਜਰਜ਼ ਬੰਗਲੌਰ (RCB) ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੋਚ ਐਂਡੀ ਫਲਾਵਰ ਦੀ ਇੱਕ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਚੌਥੇ ਅੰਪਾਇਰ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਂਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਚੌਥੇ ਅੰਪਾਇਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਚ ਫੀਸ ਦਾ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਲਾਵਰ ਨੂੰ ਆਈਪੀਐਲ ਆਚਾਰ ਸੰਹਿਤਾ ਦੇ ਪੱਧਰ 1 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਚ ਫੀਸ ਦਾ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਮਹਿੰਗੀ ?

ਆਈਪੀਐਲ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਐਂਡੀ ਨੂੰ ਆਈਪੀਐਲ ਆਚਾਰ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 2.3 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ 'ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਅਸ਼ਲੀਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ' ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੀ ਮੈਚ ਫੀਸ ਦਾ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।"

ਅੰਪਾਇਰ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਿਉਂ?

ਇਹ ਘਟਨਾ 17.2 ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ, ਜਦੋਂ ਐਂਡੀ ਨੇ ਕਰੁਣਾਲ ਪੰਡਯਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਬਾਊਂਡਰੀ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਥੇ ਅੰਪਾਇਰ ਨਾਲ ਗਲਤ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਗਜ਼ਨਫਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕਰੁਣਾਲ ਨੇ ਗੇਂਦ ਨੂੰ ਵਾਈਡ ਲੌਂਗ-ਆਨ ਵੱਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਨਮਨ ਧੀਰ ਨੇ ਬਾਊਂਡਰੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੈਚ ਲਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸਨੂੰ ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ ਵੱਲ ਵਧਾਇਆ। ਤਿਲਕ ਕੈਚ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਨਮਨ ਨੇ ਛੱਕਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਨਮਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬੂਟ ਬਾਊਂਡਰੀ ਕੁਸ਼ਨ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰੀਪਲੇਅ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਨਮਨਧੀਰ ਨੇ ਕੈਚ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕੁਸ਼ਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਗੇਂਦ ਨੂੰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਡਾਟ ਬਾਲ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਲਾਵਰ ਨੇ ਉਸੇ ਕੈਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੌਥੇ ਅੰਪਾਇਰ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਐਂਡੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਪਰਾਧ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੈਚ ਰੈਫਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਆਰਸੀਬੀ ਨੇ ਆਖਰੀ ਗੇਂਦ ’ਤੇ 167 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਮੁੰਬਈ ਨੂੰ ਦੋ ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਪਲੇਆਫ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਖੁਦ 14 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਅੰਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ।

