ਚਾਹਲ ਦੇ ਕਾਰਨ BCCI ਵੱਲੋਂ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਨੂੰ ਬਲੌਗ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ, ਜਾਣੋ ਵਜ੍ਹਾ
Arshdeep Singh vlogging Ban: ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਨੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਲੌਗ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਜਾਣੋ।
Published : May 9, 2026 at 4:00 PM IST
Arshdeep Singh vlogging Ban: ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਬੀਸੀਸੀਆਈ) ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਲੌਗਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਰਗਰਮ ਹਨ ਅਤੇ "ਬਿਹਾਈਂਡ-ਦ-ਸੀਨਜ਼" ਨਾਮ ਹੇਠ ਬਲੌਗ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੈਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੀ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚਾਹਲ ਹਨ?
ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਨੇ ਸਾਥੀ ਖਿਡਾਰੀ ਯੁਜਵੇਂਦਰ ਚਾਹਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਯਾਤਰਾ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਾਹਲ ਨੂੰ ਉਡਾਣ ਦੌਰਾਨ ਵੈਪਿੰਗ (ਈ-ਸਿਗਰੇਟ ਪੀਂਦੇ) ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
🚨BCCI ASKS ARSHDEEP SINGH TO STOP VLOGGING DURING IPL AFTER VAPING CONTROVERSY🚨— Shanu (@Shanu_3010) May 9, 2026
- According to reports, Arshdeep had recorded a vlog while the Punjab Kings team was travelling from Ahmedabad to Hyderabad. In the video, Chahal was allegedly seen using an e-cigarette inside the… pic.twitter.com/XREI4iUXAF
ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਦੇ ਬਲੌਗ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕਲਿੱਪਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲਿੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਹਲ ਆਪਣੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੀ ਹਥੇਲੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕੁਝ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੈਪਿੰਗ ਕਰਨ ਵਰਗਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਫੁਟੇਜ ਵਿੱਚ ਧੂੰਏਂ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗੁਬਾਰ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਦੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਸਲ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਕ੍ਰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਲਿੱਪ ਨੂੰ ਐਡਿਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫੁਟੇਜ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ BCCI ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਵੈਪਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਦੂਜਾ ਮਾਮਲਾ
ਇਸ IPL ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੂਜੀ ਵੈਪਿੰਗ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਰਿਆਨ ਪਰਾਗ ਨੂੰ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਡ੍ਰੈਸਿੰਗ ਰੂਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੈਪਿੰਗ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੈਪਿੰਗ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪਰਾਗ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਚ ਫੀਸ ਦਾ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਡੀਮੈਰਿਟ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
BCCI ਨੇ ਨਵੇਂ SOPs ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ BCCI ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ 10 IPL ਫ੍ਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 7 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਕਾਈ (ACSU) ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ (SOPs) ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਫ੍ਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਲੀਗ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
BCCI ਨੇ IPL ਟੀਮਾਂ ਲਈ 7-ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ
- ਆਈਪੀਐਲ ਦੌਰਾਨ ਸੰਭਾਵਿਤ ਹਨੀ ਟ੍ਰੈਪਿੰਗ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ।
- ਟੀਮ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਹਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
- ਖਿਡਾਰੀ ਅਤੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਟੀਮ ਹੋਟਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ।
- ਖਿਡਾਰੀਆਂ, ਸਹਾਇਤਾ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਟੇਡੀਅਮ, ਟੀਮ ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਮਾਨਤਾ ਕਾਰਡ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
- ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਟੀਮ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਡਗਆਊਟ ਵਿੱਚ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।