ਮੁੱਖ ਕੋਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ, RCB ਖਿਲਾਫ BCCI ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ
Tim David fined: ਆਰਸੀਬੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੋਚ ਐਂਡੀ ਫਲਾਵਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਟਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਟਿਮ ਡੇਵਿਡ ਨੂੰ ਵੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
Published : May 12, 2026 at 11:19 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਰਾਇਲ ਚੈਲੇਂਜਰਜ਼ ਬੰਗਲੌਰ (ਆਰਸੀਬੀ) ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ (ਆਈਪੀਐਲ) ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਨੇ ਇੱਕ ਹੀ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਆਰਸੀਬੀ ਦੇ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜੁਰਮਾਨੇ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਏ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਅੰਪਾਇਰ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਗਆਊਟ ਤੋਂ ਅਸ਼ਲੀਲ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਟਿਮ ਡੇਵਿਡ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮ
ਆਰਸੀਬੀ ਦੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਟਿਮ ਡੇਵਿਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਡਗਆਊਟ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਉਂਗਲੀ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੇਵਿਡ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਡੇਵਿਡ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਸੀ; ਉਹ ਇੱਕ ਵੀ ਦੌੜ (ਗੋਲਡਨ ਡਕ ਲਈ) ਬਣਾਏ ਬਿਨਾਂ ਕੋਰਬਿਨ ਬੋਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ।
All were busy with Virat Kohli's celebration, see how Tim David celebrated
ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਈਪੀਐਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਰਾਇਲ ਚੈਲੇਂਜਰਜ਼ ਬੰਗਲੌਰ ਦੇ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਟਿਮ ਡੇਵਿਡ ਨੂੰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਟੀਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਆਈਪੀਐਲ ਜ਼ਾਬਤੇ (ਪੱਧਰ 1) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸਦੀ ਮੈਚ ਫੀਸ ਦਾ 30% ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਡੀਮੈਰਿਟ ਅੰਕ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।"
ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਟਿਮ ਨੂੰ ਆਈਪੀਐਲ ਆਚਾਰ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 2.6 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ 'ਅਸ਼ਲੀਲ, ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਜਾਂ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ' ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਟਿਮ ਡੇਵਿਡ ਨੇ ਅਪਰਾਧ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੈਚ ਰੈਫਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।"
ਡੇਵਿਡ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਗਿਆ ਲਗਾਇਆ
ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਡੇਵਿਡ ਨੂੰ ਆਈਪੀਐਲ ਦੇ ਆਚਾਰ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਵਾਨਖੇੜੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਵਿਰੁੱਧ ਆਰਸੀਬੀ ਦੇ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ, ਉਸਨੂੰ ਅੰਪਾਇਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸਦੀ ਮੈਚ ਫੀਸ ਦਾ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਡੀਮੈਰਿਟ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਆਰਸੀਬੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੋਚ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਰਸੀਬੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੋਚ ਐਂਡੀ ਫਲਾਵਰ ਨੂੰ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕੈਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੌਥੇ ਅੰਪਾਇਰ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਲਾਵਰ ਨੂੰ ਆਈਪੀਐਲ ਆਚਾਰ ਸੰਹਿਤਾ ਦੇ ਪੱਧਰ 1 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸਦੀ ਮੈਚ ਫੀਸ ਦਾ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
Tim David has been fined 25% of his match fee and has also accumulated 1 Demerit Point for breaching Level 1 of the IPL's Code of Conduct for Players and Team Officials during MI vs RCB Match
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ 2026 ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਰੋਮਾਂਚਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਆਖਰੀ ਗੇਂਦ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਇਲ ਚੈਲੇਂਜਰਜ਼ ਬੰਗਲੁਰੂ ਨੇ ਦੋ ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ।