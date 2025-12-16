ਇਨ੍ਹਾਂ 5 ਅਣਕੈਪਡ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਵੱਡੀ ਬੋਲੀ
ਅੱਜ IPL 2026 ਲਈ ਮਿੰਨੀ ਨਿਲਾਮੀ ਹੈ। ਪੰਜ ਅਣਕੈਪਡ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੋਲੀਆਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
Published : December 16, 2025 at 12:08 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਦੀ ਮਿੰਨੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। 244 ਅਣਕੈਪਡ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ 14 ਅਣਕੈਪਡ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਿਡਾਰੀ ਨਿਲਾਮੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਦੁਪਹਿਰ 2:30 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਾਰੀਆਂ ਫ੍ਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀਜ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਖਿਡਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਰੱਖਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਖਿਡਾਰੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜੋ ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਦੀ ਮਿੰਨੀ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
𝗚𝗘𝗧. 𝗦𝗘𝗧. 𝗔𝗨𝗖𝗧𝗜𝗢𝗡 🔨— IndianPremierLeague (@IPL) December 16, 2025
Drop your predictions for today ✍️ 👇
Follow the #TATAIPLAuction 2026 today on https://t.co/4n69KTTxCB 💻#TATAIPL pic.twitter.com/MfDCToOnEA
1 - ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਵੀਰ: ਬੇਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ₹30 ਲੱਖ
ਸਪਿਨਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਵੀਰ, ਜੋ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਮੇਠੀ ਦਾ ਸਪਿਨ-ਬੋਲਿੰਗ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਸਪਿਨਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਹੁਨਰ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਰਵਿੰਦਰ ਜਡੇਜਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਨੇ ਸਈਦ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਅਲੀ ਟਰਾਫੀ ਵਿੱਚ 169.69 ਦੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਨਾਲ 112 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ 6.76 ਦੇ ਇਕਾਨਮੀ ਰੇਟ ਨਾਲ ਨੌਂ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਉਸਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅੰਕੜੇ 3-20 ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਜੇਤੂ 40 ਸਨ। 23 ਸਾਲਾ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਨੇ ਯੂਪੀ ਟੀ-20 ਲੀਗ ਵਿੱਚ ਨੋਇਡਾ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ ਲਈ 10 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 320 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਅੱਠ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ।
2 - ਆਕਿਬ ਨਬੀ ਡਾਰ: ਬੇਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ₹30 ਲੱਖ
ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਇਸ ਸੀਮ-ਬੋਲਿੰਗ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਧਮਾਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਣਜੀ ਟਰਾਫੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ, ਨਬੀ ਨੇ ਪੰਜ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 13.27 ਦੀ ਔਸਤ ਨਾਲ 29 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 7-24 ਦਾ ਸਰਵੋਤਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਸੱਤ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 7.41 ਦੀ ਇਕਾਨਮੀ ਨਾਲ 15 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਉਸਨੇ ਨੈੱਟ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਵਜੋਂ ਆਈਪੀਐਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ।
3 - ਅਸ਼ੋਕ ਸ਼ਰਮਾ: ਬੇਸ ਪ੍ਰਾਈਸ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ
ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਅਸ਼ੋਕ ਸ਼ਰਮਾ ਸਈਦ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਅਲੀ ਟਰਾਫੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਨੌਂ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 20 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 4-16 ਦਾ ਸਰਵੋਤਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ 140 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨੈੱਟ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਸੀ।
4 - ਕਾਰਤਿਕ ਸ਼ਰਮਾ: ਬੇਸ ਪ੍ਰਾਈਸ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ
ਕਾਰਤਿਕ ਸ਼ਰਮਾ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਛੱਕੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ ਨਾਲ ਟ੍ਰਾਇਲਾਂ ਲਈ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। 19 ਸਾਲਾ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚੀਆਂ ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ JSW ਦੁਆਰਾ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ, ਜੇਮੀਮਾ ਰੌਡਰਿਗਜ਼ ਅਤੇ ਸ਼ੈਫਾਲੀ ਵਰਮਾ ਵਰਗੇ ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਜੇ ਹਜ਼ਾਰੇ ਟਰਾਫੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਅੱਠ ਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 118.03 ਦੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਨਾਲ 445 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਸਈਦ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਅਲੀ ਟਰਾਫੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਪੜਾਅ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ, ਕਾਰਤਿਕ ਨੇ ਪੰਜ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 160 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਨਾਲ 133 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਪਰ ਉਂਗਲੀ ਦੀ ਸੱਟ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸੁਪਰ ਲੀਗ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ।
Here's a look at the available slots for all 🔟 teams ahead of the #TATAIPL auction 2026 👀— IndianPremierLeague (@IPL) December 14, 2025
Follow the #TATAIPLAuction 2026 on December 16 on https://t.co/4n69KTSZN3 💻 pic.twitter.com/ImZSbg8dIW
5 - ਤੇਜਸਵੀ ਸਿੰਘ ਦਹੀਆ: ਬੇਸ ਪ੍ਰਾਈਸ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ
ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਵਿਕਟਕੀਪਰ-ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਤੇਜਸਵੀ ਸਿੰਘ ਦਹੀਆ ਵੀ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਡਰਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਕਈ ਫ੍ਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਦੁਆਰਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ 2025 ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ (DPL) ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ 10 ਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 190.45 ਦੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਨਾਲ 339 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਰੁੱਧ 19 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਬਾਦ 53 ਦੌੜਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਫ੍ਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਨਕੈਪਡ ਖਿਡਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗੀ: ਤੁਸ਼ਾਰ ਰਹੇਜਾ, ਰਵੀ ਸਿੰਘ, ਕ੍ਰੇਨਸ ਫੁਲੇਤਰਾ, ਸਾਯਰਾਜ ਪਾਟਿਲ, ਅਰਪਿਤ ਰਾਣਾ, ਯਸ਼ ਢੁਲ, ਸਾਰਥਕ ਰੰਜਨ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਪਾਠਕ, ਮੰਗੇਸ਼ ਯਾਦਵ, ਨਮਨ ਤਿਵਾਰੀ, ਸਲਮਾਨ ਨਿਜ਼ਾਰ, ਯਸ਼ ਰਾਜ ਪੰਜਾ, ਰਾਜ ਸੰਦੌਰਾ, ਸੁੰਨੀ ਅਰ ਲਿੰਬਾਨੀ, ਸੁੰਨੀ ਅਰ ਲਿੰਬਾਣੀ, ਸੁੰਨੀ ਅਰ ਸਲਾਬਾਨੀ। ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।