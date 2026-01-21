IPL 2026: AI ਨੇ IPL ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਬੰਪਰ ਸਮਝੌਤਾ, BCCI ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗਾ
ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਨੇ ਗੂਗਲ ਦੇ ਇੱਕ ਏਆਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਜੈਮਿਨੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (BCCI) ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ (IPL) ਦੇ 19ਵੇਂ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੌਦਾ ਗੂਗਲ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ AI ਕੰਪਨੀ Gemini ਨਾਲ ₹270 ਕਰੋੜ (ਲਗਭਗ $2.7 ਬਿਲੀਅਨ) ਦਾ ਹੈ। ਸੌਦੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, Gemini BCCI ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ₹90 ਕਰੋੜ (ਲਗਭਗ $90 ਬਿਲੀਅਨ) ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ Gemini ਦਾ AI ਵਿਰੋਧੀ, ChatGPT, ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ (WPL) ਦੇ ਸਪਾਂਸਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ PTI ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੌਦਾ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। BCCI ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ PTI ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਇਹ ਸੌਦਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ IPL ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।" ਟਾਟਾ ਗਰੁੱਪ IPL ਦੇ ਟਾਈਟਲ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
Gemini ਦੀ ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ AI ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਇਸ ਨਕਦੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਲੀਗ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। BCCI ਸਕੱਤਰ ਦੇਵਜੀਤ ਸੈਕੀਆ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ChatGPT ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ ਦਾ ਸਪਾਂਸਰ ਬਣਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਏਆਈ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਸੌਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ।"
ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਪਾਂਸਰ
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਡ੍ਰੀਮ11 ਵਰਗੇ ਅਸਲ-ਮਨੀ ਗੇਮਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਰਸੀ ਸਪਾਂਸਰ ਲੱਭਣਾ ਪਿਆ। ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਆਖਰਕਾਰ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਅਪੋਲੋ ਟਾਇਰਸ ਨੇ ₹579 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚ ਡ੍ਰੀਮ11 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਏ।
ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਸ਼ਡਿਊਲ
ਕਈ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਈਪੀਐਲ ਦਾ ਅਗਲਾ ਸੀਜ਼ਨ 26 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 31 ਮਈ, 2026 ਤੱਕ 84 ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਇਲ ਚੈਲੇਂਜਰਜ਼ ਬੰਗਲੌਰ ਡਿਫੈਂਡਿੰਗ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਵਾਰ ਖਿਤਾਬ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਣਗੇ।