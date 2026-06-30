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ਓਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਕਟ: IOC ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡ, ਜਾਣੋ ਕਿਸ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ 'ਚ ਖੇਡਣ ਦਾ ਮੌਕਾ

ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਨੇ 2028 ਓਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਕੀ ਕਰ ਲਈ, ਜਦੋਂਕਿ ਪੁਰਸ਼ ਟੀਮ ਨੂੰ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵਾਲੀ T20 ਟੀਮ ਬਣਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

CRICKET IN OLYMPICS
ਓਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਕਟ (Getty Images)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 30, 2026 at 4:29 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਓਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਵੱਲ ਸੋਮਵਾਰ (29 ਜੂਨ) ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਓਲੰਪਿਕ ਕਮੇਟੀ (IOC) ਨੇ ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ 2028 ਓਲੰਪਿਕ (LA28) ਵਿੱਚ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।

ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ 2028 ਓਲੰਪਿਕ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਰਸ਼ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 2026 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ICC T20I ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਬਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ।

ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੌਂਸਲ (ICC) ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਗ੍ਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟੇਨ (ਇੰਗਲੈਂਡ) ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ ਓਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ T20 ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ICC ਮਹਿਲਾ T20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਲਈ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਏਸ਼ੀਆ, ਓਸ਼ੇਨੀਆ, ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਟੀਮਾਂ ਵਜੋਂ ਉਭਰੀਆਂ ਹਨ।

ICC ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਕੁਆਲੀਫਾਈਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ICC ਰੈਂਕਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮਹਿਲਾ T20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਮੁੱਖ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਮਹਾਂਦੀਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਟੀਮ ਓਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਐਂਟਰੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਚੋਟੀ ਦੇ 15 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰੈਂਕਿੰਗ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ICC ਮਹਿਲਾ T20I ਰੈਂਕਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਸਿੱਧਾ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਛੇਵਾਂ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਸਥਾਨ 2027 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ICC ਓਲੰਪਿਕ ਕੁਆਲੀਫਾਇਰ ਰਾਹੀਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਗਲੀਆਂ ਅੱਠ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਯੋਗ ਟੀਮਾਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੀਆਂ।

ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ

ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਮਾਰਗ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ICC ਪੁਰਸ਼ T20I ਰੈਂਕਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਚਾਰ ਸਿੱਧੇ ਓਲੰਪਿਕ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਫਰੀਕਾ, ਏਸ਼ੀਆ, ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਓਸ਼ੇਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਟੀਮਾਂ 31 ਦਸੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਓਲੰਪਿਕ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਯੋਗ ਟੀਮ ਬਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ।

ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹ ਯੋਗਤਾ ਅਵਧੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ICC ਪੁਰਸ਼ T20I ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚੋਟੀ ਦੇ 15 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ICC ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਥਾਨ ਅਗਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਯੋਗ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਛੇਵਾਂ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਸਥਾਨ ਵੀ 2027 ਵਿੱਚ ਆਈਸੀਸੀ ਓਲੰਪਿਕ ਕੁਆਲੀਫਾਇਰ ਰਾਹੀਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਟੀਮ ਆਈਸੀਸੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਟੀਮ ਵਜੋਂ ਖੇਡਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਈਓਸੀ ਇਸਨੂੰ 'ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਓਲੰਪਿਕ ਕਮੇਟੀ' ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਕਾਈ ਵਜੋਂ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ। ਜੇਕਰ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਯੋਗਤਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਈਸੀਸੀ ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੇਤਰੀ ਯੋਗਤਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਓਲੰਪਿਕ-ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦੇਸ਼ ਗਲੋਬਲ ਕੁਆਲੀਫਾਇਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ।

2028 ਓਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਕਟ

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 128 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਟੀ-20 ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛੇ-ਛੇ ਟੀਮਾਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਹਰੇਕ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 15 ਖਿਡਾਰੀ ਹੋਣਗੇ।

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ਓਲੰਪਿਕ 2028 ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ
CRICKET IN OLYMPICS

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