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ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਧਾਕੜ ਖਿਡਾਰੀ ਕੌਣ? IOA ਨੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ, ਇਸ ਵੱਡੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਸਨਮਾਨਿਤ

ਸਰਵੋਤਮ ਮਹਿਲਾ ਖਿਡਾਰਨ ਨੂੰ 'ਜਸਪਾਲ ਰਾਣਾ ਪੁਰਸਕਾਰ' ਅਤੇ ਸਰਵੋਤਮ ਪੁਰਸ਼ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ 'ਰਾਜਾ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਪੁਰਸਕਾਰ' ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

INDIA IN ASIAN GAMES 2026
ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਰਵੋਤਮ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : October 5, 2026 at 4:26 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤੀ ਓਲੰਪਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (IOA) ਨੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੋ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਐਥਲੀਟਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੋ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ, ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਜਸਪਾਲ ਰਾਣਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜੇਤੂ

ਆਈਓਏ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੁਮਕੁਮ ਮੋਹੋੜ ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸੁਜੀਤ ਕਾਲਕਲ ਨੂੰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਆਈਓਏ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਮਕੁਮ ਅਤੇ ਸੁਜੀਤ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਰੋਹ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰੇਗਾ।

ਕੁਮਕੁਮ ਮੋਹੋਦ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

17 ਸਾਲਾ ਕੁਮਕੁਮ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸੋਨ ਤਗਮਿਆਂ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤੇ। ਕੁਮਕੁਮ ਨੇ ਅੰਕਿਤਾ ਭਕਟ ਅਤੇ ਕੀਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਹਿਲਾ ਰਿਕਰਵ ਟੀਮ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੀ 1998 ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਕ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੱਤ ਖਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ।

ਕੁਮਕੁਮ ਨੇ ਫਿਰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆਈ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਕਰਵ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੋਨੇ ਦੇ ਤਗਮੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 2028 ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਓਲੰਪਿਕ ਲਈ ਕੋਟਾ ਸਥਾਨ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿਕਰਵ ਮਿਕਸਡ ਟੀਮ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ।

ਆਈਓਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੀਟੀ ਊਸ਼ਾ ਨੇ ਕੁਮਕੁਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੈ ਕਿ ਕੁਮਕੁਮ ਜਸਪਾਲ ਰਾਣਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜੇਤੂ ਬਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਸਪਾਲ ਨੇ 1994 ਦੀਆਂ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਐਥਲੀਟ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੁਮਕੁਮ ਦਾ ਸੰਜਮ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਰਵੋਤਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਭਾਰਤੀ ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।"

ਸੁਜੀਤ ਕਲਕਲ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਤਿੰਨ ਸਾਲਾ ਸੁਜੀਤ ਕਾਲਕਲ ਨੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ 65 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਕੁਸ਼ਤੀ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਓਲੰਪਿਕ ਚੈਂਪੀਅਨ ਕੋਟਾਰੋ ਕਿਓਕਾ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਨ ਤਗਮੇ ਦੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਅਬਦੁਲਮਾਜਿਦ ਕੁਦੀਯੇਵ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ। ਸੁਜੀਤ ਇੱਕ ਸਮੇਂ 2-9 ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਨਾਂ ਨੇ 10-9 ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਨਾਗੋਆ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ 20ਵੀਆਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 21 ਸੋਨ, 27 ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ 37 ਕਾਂਸੀ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 85 ਤਗਮਿਆਂ ਨਾਲ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਿਹਾ।

ਜਸਪਾਲ ਰਾਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਹਨ?

ਜਸਪਾਲ ਰਾਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਭਾਰਤੀ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ ਸਨ। ਦੋਵਾਂ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਸਾਲ ਜੂਨ ਅਤੇ ਮਈ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਸਪਾਲ ਰਾਣਾ ਨੇ ਚਾਰ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸੋਨ ਤਗਮਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ ਅੱਠ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤੇ। ਉਸਨੇ ਦੋ ਵਾਰ ਓਲੰਪਿਕ ਤਗਮਾ ਜੇਤੂ ਮਨੂ ਭਾਕਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਚਿੰਗ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਨੂ ਭਾਕਰ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਰਾਜਾ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਖੇਡ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।

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