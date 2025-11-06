ਜਾਣੋ ਕੌਣ ਹਨ ਉਹ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖਿਡਾਰਨਾਂ ਜਿੰਨਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਇਆ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ

ਜਾਣੋ ਕੌਣ ਹਨ ਉਹ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖਿਡਾਰਨਾਂ ਜਿੰਨਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਇਆ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ
Womens ODI World Cup 2025:ਜਾਣੋ ਕੌਣ ਹਨ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖਿਡਾਰਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ।
Published : November 6, 2025 at 12:12 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੀਆਂ ਸੋਲਾਂ ਖਿਡਾਰਨਾਂ ਨੇ ਆਈਸੀਸੀ ਮਹਿਲਾ ਵਨਡੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤਿਆ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, 16ਵੀਂ ਖਿਡਾਰਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਾ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਤਗਮਾ। ਫਿਰ ਵੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ 16 ਖਿਡਾਰਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖੀ।
ਅੱਜ, ਅਸੀਂ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਡਾਰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਕਹਾਣੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2025 ਜਿੱਤਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਔਰਤ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੇਗੀ।
ਸ਼੍ਰੀ ਚਰਨੀ: ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼੍ਰੀ ਚਰਨੀ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਪਿਨਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਪਿਨ ਜਾਦੂ ਇੱਕ ਡਰਾਉਣਾ ਸੁਪਨਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਚਰਨੀ ਰਾਮਚਰਨ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਚਰਨੀ ਦੀ ਮਾਂ, ਲਕਸ਼ਮੀ ਦੇਵੀ, ਇੱਕ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਚਰਨੀ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਕ੍ਰਿਕਟ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਤੇਜ਼ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਲਗਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਉਸਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਚਰਨੀ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਰੁੰਧਤੀ ਰੈਡੀ: ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਤੋਂ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰੈਡੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਰੁੰਧਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨਾ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਰੁੰਧਤੀ ਇੱਕ ਆਲਰਾਉਂਡਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਅਰੁੰਧਤੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ, ਭਾਗਿਆ ਰੈੱਡੀ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਵਾਲੀਬਾਲ ਖਿਡਾਰਨ ਹੈ। ਅਰੁੰਧਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ, ਰੋਹਿਤ ਰੈੱਡੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲਈ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਹਰਲੀਨ ਦਿਓਲ: ਹਰਲੀਨ ਦਿਓਲ ਦਾ ਜਨਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਰਲੀਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਰੀਅਰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਈ ਖੇਡਿਆ। ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਸਾਬਤ ਹੋਈ। ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸਨੂੰ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਅਤੇ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚਾਂ ਤੋਂ ਖੁੰਝਣਾ ਪਿਆ।
ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਗੌਰ: ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਗੌਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਧੀ ਹੈ। ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਟੈਨਿਸ-ਬਾਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਟੈਨਿਸ ਬਾਲ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡੀ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਗੌਰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਬਣ ਗਈ।
ਸ਼ੇਫਾਲੀ ਵਰਮਾ: ਸ਼ੇਫਾਲੀ ਵਰਮਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰੋਹਤਕ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਸਿਰਫ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੋਚਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਉਹ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੋਚਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਦੀ ਸੀ। ਸ਼ੇਫਾਲੀ ਵਰਮਾ ਦੇ ਕੋਲ ਟੀ-20 ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਖੇਡਣ ਵਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੀ ਖਿਡਾਰਨ ਹੋਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਸ਼ੇਫਾਲੀ ਵਰਮਾ, ਜੋ ਕਿ ਵਰਿੰਦਰ ਸਹਿਵਾਗ ਅਤੇ ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਦੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਹੈ, ਉਸੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀਕ ਰਾਵਲ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸ਼ੇਫਾਲੀ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੋਰਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਪਲੇਅਰ ਆਫ ਦ ਮੈਚ ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ।
ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ: ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਮੋਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਸਨੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮਾਂ ਲਈ ਖੇਡਿਆ। ਉਹ ਵਰਿੰਦਰ ਸਹਿਵਾਗ ਦੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। 2017 ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ 171 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਅਜੇਤੂ ਰਹੀ। ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੰਜਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਟਰਾਫੀ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ।
ਦੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ: ਆਗਰਾ ਦੀ ਦੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ 50 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ 5 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲਿਆ। ਦੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਭਰਾ, ਸੁਮਿਤ, ਨੂੰ ਵੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪਸੰਦ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ, ਦੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕੋਚਿੰਗ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਅਮਨਜੋਤ ਕੌਰ: ਅਮਨਜੋਤ ਕੌਰ ਦਾ ਜਨਮ ਮੋਹਾਲੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਤਰਖਾਣ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਸਦੀ ਮਾਂ, ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ, ਇੱਕ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬਚਤ ਉਸ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਦੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਅਮਨਜੋਤ ਨੂੰ ਉਹ ਦੀ ਦਾਦੀ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਅਮਨਜੋਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲਿਆ। ਉਸਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਲਰਾਉਂਡਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਲੌਰਾ ਵੋਲਵਾਰਡਟ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੈਚ ਲਿਆ।
ਰਾਧਾ ਯਾਦਵ: ਰਾਧਾ ਯਾਦਵ ਦੇ ਪਿਤਾ, ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਯਾਦਵ, ਕਾਂਦੀਵਾਲੀ, ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਰਾਧਾ ਯਾਦਵ ਇਸ ਨਿਮਰ ਪਿਛੋਕੜ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਕ ਸਟਾਰ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਬਣ ਗਈ। ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫੀਲਡਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੀ ਸਪਿਨਰ ਹੈ।
ਰੇਣੂਕਾ ਠਾਕੁਰ: ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ। ਰੇਣੂਕਾ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਅਤੇ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਹਰੀ ਨਵੀਂ ਗੇਂਦ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਰੇਣੂਕਾ ਦੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਇੱਕ ਟੈਟੂ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜੇਮੀਮਾ ਰੌਡਰਿਗਜ਼ : ਜੇਮੀਮਾ ਰੌਡਰਿਗਜ਼ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਬਾਂਦਰਾ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰੀਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਡਲ-ਆਰਡਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਬਣੀ। ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ, ਇਵਾਨ ਰੌਡਰਿਗਜ਼, ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੂਨੀਅਰ ਕੋਚ ਸਨ। ਜੇਮੀਮਾ ਰੌਡਰਿਗਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਿੱਖਿਆ। ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਉਸਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕੋਚ ਸਨ। ਜੇਮੀਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਜਿੱਤਿਆ। ਜੇਮੀਮਾ ਨੂੰ ਇਸ ਮੈਚ ਲਈ ਪਲੇਅਰ ਆਫ ਦਿ ਮੈਚ ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲਿਆ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਸਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਿਚਾ ਘੋਸ਼: ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਸਿਲੀਗੁੜੀ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਰਿਚਾ ਘੋਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੋਚਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਚੁਣੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਮਾਹਰ ਵਿਕਟਕੀਪਰ ਹੈ। ਉਹ ਮਿਡਲ-ਆਰਡਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਹੈ। ਉਹ 2020 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਟੀਮ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਵਿਕਟਕੀਪਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕੈਚ ਵੀ ਲਏ ਹਨ।
ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਧਾਨਾ : ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ। ਉਸਦੇ ਭਰਾ, ਸ਼ਰਵਣ ਮੰਧਾਨਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਾਂਗਲੀ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਿਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ, ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਖਿਡਾਰਨ ਸੀ।
ਪ੍ਰਤੀਕਾ ਰਾਵਲ: ਪ੍ਰਤੀਕਾ ਰਾਵਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੈਫਾਲੀ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀਕਾ ਰਾਵਲ ਨੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ, ਉਸਨੇ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਜਗ੍ਹਾ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸਨੂੰ ਟੀਮ ਤੋਂ ਖੁੰਝਣਾ ਪਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪ੍ਰਤੀਕਾ ਰਾਵਲ ਵੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਸਨੇਹ ਰਾਣਾ: ਸਨੇਹ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੀਮ ਨੇ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸਨੇ ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਟੀ ਦੀ ਸਪਿਨਰ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਵੀ ਹੈ।
ਉਮਾ ਛੇਤਰੀ: ਅਸਾਮ ਦੀ ਉਮਾ ਛੇਤਰੀ ਐਮਐਸ ਧੋਨੀ ਦੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਖਿਡਾਰਨ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਖੇਡੀ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਮਾਇਆ ਹੈ।