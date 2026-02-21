ETV Bharat / sports

ਭਾਰਤ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ, 2-1 ਨਾਲ ਜਿੱਤੀ ਟੀ-20 ਸੀਰੀਜ਼

AUSW vs INDW: ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਟੀ-20 ਸੀਰੀਜ਼ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

INDW vs AUSW: India created history in Australia after 10 years, winning the T20 series 2-1
ਭਾਰਤ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : February 21, 2026 at 6:11 PM IST

2 Min Read
AUSW vs INDW: ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਨੇ ਐਡੀਲੇਡ ਓਵਲ ਵਿਖੇ ਤੀਜੇ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਟੀ-20 ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ 17 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕਰ ਲਈ। ਇਹ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਟੀਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਹਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤ ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ 2-1 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ ਸੀ। ਤੀਜੇ ਟੀ-20 ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਧਾਨਾ ਅਤੇ ਜੇਮੀਮਾ ਰੌਡਰਿਗਜ਼ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜੇ ਲਗਾਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੇਯੰਕਾ ਪਾਟਿਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਚਰਨੀ ਨੇ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ।

ਭਾਰਤ ਨੇ 176/6 ਦਾ ਸਕੋਰ ਬਣਾਇਆ

ਤੀਜੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਧਾਨਾ ਨੇ 55 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 82 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਚੌਕੇ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਛੱਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਪਲੇਅਰ ਆਫ ਦਿ ਮੈਚ ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲਿਆ। ਜੇਮੀਮਾ ਰੌਡਰਿਗਜ਼ ਨੇ ਵੀ 46 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 59 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਚੌਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਰਿਚਾ ਘੋਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਸੱਤ ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 18 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਐਨਾਬੇਲ ਸਦਰਲੈਂਡ ਨੇ ਦੋ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਮ ਗਾਰਥ ਅਤੇ ਸੋਫੀ ਮੋਲੀਨੇਕਸ ਨੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਵਿਕਟ ਲਈ।

ਸਿਰਫ਼ 159 ਦੌੜਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕਿਆ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਟੀਮ ਲਈ ਐਸ਼ਲੇ ਗਾਰਡਨਰ ਇਕਲੌਤੀ ਯੋਧਾ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ 57 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਈ। ਗਾਰਡਨਰ ਨੇ 45 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 57 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਚੌਕੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਛੱਕਾ ਲੱਗਾ। ਛੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਦੋਹਰੇ ਅੰਕੜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। ਸ਼੍ਰੇਯੰਕਾ ਪਾਟਿਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਚਰਨੀ ਨੇ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਗਾਰਡਨਰ ਨੇ ਫੋਬੀ ਲਿਚਫੀਲਡ, ਜਾਰਜੀਆ ਵੇਅਰਹੈਮ ਅਤੇ ਐਨਾਬੇਲ ਸਦਰਲੈਂਡ ਨਾਲ ਤਿੰਨ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਹਾਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕੀ।

ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਡਕਵਰਥ-ਲੂਈਸ ਵਿਧੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 21 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਦੂਜਾ ਮੈਚ 19 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਟੀ-20 ਸੀਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਹੁਣ 24 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਵਨਡੇ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਗੀਆਂ।

