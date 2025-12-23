ਇਸ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਨੇ 1 ਓਵਰ ਵਿੱਚ 5 ਵਿਕਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਵਿਸ਼ਵ ਰਿਕਾਰਡ
ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆਈ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਵਿਕਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ।
Published : December 23, 2025 at 7:17 PM IST
5 wickets in 1 over in T20I: ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ 28 ਸਾਲਾ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਗੇਡੇ ਪ੍ਰਿਯੰਦਾਨਾ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਵਿਕਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ, 23 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਬਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੰਬੋਡੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਕਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ।
ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ 168 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਕੰਬੋਡੀਆ ਇੱਕ ਸਮੇਂ 15 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 106/5 'ਤੇ ਸੀ। ਪ੍ਰਿਯੰਦਾਨਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਓਵਰ ਸੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈਟ੍ਰਿਕ ਲਈ, ਸ਼ਾਹ ਅਬਰਾਰ ਹੁਸੈਨ, ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਚਾਂਥੌਨ ਰਥਨਕ ਨੂੰ ਆਊਟ ਕੀਤਾ। ਅਗਲੀ ਗੇਂਦ ਡਾਟ ਬਾਲ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਕਟਾਂ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਓਵਰ ਦੀਆਂ ਆਖਰੀ ਦੋ ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੋਰ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ।
🚨Indonesia's Gede Priandana becomes first to pick five wickets in an over in T20ls pic.twitter.com/llDSEhgXbV— SportoGraphy (@ajangid346) December 23, 2025
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਵਿਕਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਅਤੇ ਮੈਚ ਦਾ ਅੰਤ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਬੋਡੀਆ 106 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਨੇ ਮੈਚ 60 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਨੇ ਅੱਠ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ 1-0 ਦੀ ਬੜ੍ਹਤ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ।
1 ਓਵਰ ਵਿੱਚ 5 ਵਿਕਟਾਂ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ, ਇਹ ਉਪਲਬਧੀ ਟੀ-20 ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਲ-ਅਮੀਨ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 2013-14 ਦੇ ਵਿਕਟਰੀ ਡੇ ਟੀ-20 ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਅਬਾਹਾਨੀ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਸਨ।
ਦੂਜੀ ਵਾਰ, ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਅਭਿਮਨਿਊ ਮਿਥੁਨ ਨੇ 2019-20 ਸਈਅਦ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਅਲੀ ਟਰਾਫੀ ਦੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੰਜ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਕਾਰਨਾਮੇ ਘਰੇਲੂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਹੋਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ।
ਇੱਕ ਓਵਰ ਵਿੱਚ 4 ਵਿਕਟਾਂ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਟੀ-20 ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਓਵਰ ਵਿੱਚ 4 ਵਿਕਟਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ 14 ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਦਾਹਰਣ ਲਸਿਥ ਮਲਿੰਗਾ ਦੁਆਰਾ 2019 ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚ ਦੇ ਤੀਜੇ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਵਿਕਟਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਸੀ।