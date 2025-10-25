ਸ਼ਾਟ ਪੁੱਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੋਨ ਤਗ਼ਮਾ: 'ਸਰਦਾਰੀ ਜੀ' ਨੇ ਰਚਿਆ ਨਵਾਂ ਮੀਟ ਰਿਕਾਰਡ, ਵਧਾਇਆ ਮਾਣ
SAAF ਸੀਨੀਅਰ ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਸੋਨ ਤਗ਼ਮਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਸਮਰਦੀਪ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਣਾ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾਣ ਵਾਲਾ ਪਲ।
Published : October 25, 2025 at 2:06 PM IST
ਰਾਂਚੀ/ਝਾਰਖੰਡ: ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਸੀਨੀਅਰ ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ 2025 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਝਾਰਖੰਡ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਰਾਂਚੀ ਦੇ ਮੋਰਾਬਾਦੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸ਼ਾਟ ਪੁੱਟ ਈਵੈਂਟ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮਰਦੀਪ ਗਿੱਲ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੀਟ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।
ਈਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮਰਦੀਪ ਗਿੱਲ ਨੇ 19.02 ਮੀਟਰ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਥਰੋਅ ਨਾਲ ਇਸ ਈਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਟੀਕ ਥਰੋਅ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀਆਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ। ਸਮਰਦੀਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ ਨੇ 16.26 ਮੀਟਰ ਦੇ ਥਰੋਅ ਨਾਲ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਸੁਸੇਂਤੀਕੁਮਾਰ ਮਿਤ ਨੂੰ ਕਾਂਸੀ ਦੇ ਤਗਮੇ ਨਾਲ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਖਾਸ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਰਦੀਪ ਗਿੱਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸੋਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਝੰਡਾ ਵਾਹਕ (Flag Bearer) ਵੀ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਉਸ ਨੇ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਵਧਾਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਉਦਾਹਰਣ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ।
"ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾਣਮੱਤਾ ਪਲ"
ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ, ਸਮਰਦੀਪ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤ ਲਈ ਸੋਨਾ ਜਿੱਤਣਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾਣਮੱਤਾ ਪਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਵਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਉੱਠਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਹਰ ਖਿਡਾਰੀ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।"
ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਈਵੈਂਟ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਉਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿੱਤ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਚ, ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਸਾਥੀ ਐਥਲੀਟਾਂ ਦਾ ਹਰ ਕਦਮ 'ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਸਮਰਦੀਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਂਚੀ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕ ਅਤੇ ਈਵੈਂਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਨ। ਝਾਰਖੰਡ ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਐਥਲੀਟਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਮਾਹੌਲ ਹਰ ਐਥਲੀਟ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਐਥਲੈਟਿਕਸ 'ਚ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਦਿਲਚਸਪੀ
ਸਮਰਦੀਪ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਤਗਮਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਲੀਡ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਹੁਣ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੋਨ ਤਗਮੇ ਨਾਲ, ਸਮਰਦੀਪ ਗਿੱਲ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਉੱਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਸਫਲਤਾ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਐਥਲੀਟਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਰਪਣ ਅਤੇ ਜਨੂੰਨ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਭਵ ਹੈ।