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ਭਾਰਤ ਮਹਿਲਾ T20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ 6 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਲਾਰਡਸ ਵਿਖੇ 172 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

IND W VS AUS W
ਭਾਰਤ ਮਹਿਲਾ T20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ 6 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ (ians)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 29, 2026 at 7:17 AM IST

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ਲੰਡਨ: ਆਈਸੀਸੀ ਮਹਿਲਾ ਟੀ 20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਲਾਰਡਜ਼ ਵਿੱਚ ਛੇ ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਫਲ ਦੌੜ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 171 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਔਖੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਐਲਿਸ ਪੈਰੀ ਅਤੇ ਐਸ਼ਲੇ ਗਾਰਡਨਰ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇੱਕ ਓਵਰ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

'ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੁਆਲੀਫਾਈ'

ਇਸ ਹਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਪੰਜ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਛੇ ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਗਰੁੱਪ 1 ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਅੱਠ-ਅੱਠ ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਅੰਤਿਮ ਚਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਹ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਟੀਮ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੁਖਦਾਈ ਵਿਦਾਇਗੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀ-20 ਕਪਤਾਨ ਵਜੋਂ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਕਰੀਅਰ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

'ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਮਾੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮਗਰੋਂ ਵਾਪਸੀ'

ਛੇ ਵਾਰ ਦੀ ਚੈਂਪੀਅਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 171 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਓਵਰ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਆਪਣੇ 10ਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਰਹੀ ਪੈਰੀ ਨੇ 38 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 56 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗਾਰਡਨਰ ਨੇ 29 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇਤੂ 53 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਚੌਥੀ ਵਿਕਟ ਲਈ 100 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ।ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਰਹੀ, ਦਸਵੇਂ ਓਵਰ ਵਿੱਚ 68 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਵਿਕਟਾਂ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਓਪਨਰ ਫੋਬੀ ਲਿਚਫੀਲਡ, ਜਾਰਜੀਆ ਵੋਲ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਬੇਨ ਮੂਨੀ ਸਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ। ਵੋਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਰੇਣੂਕਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

'ਪੈਰੀ ਅਤੇ ਗਾਰਡਨਰ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ'

ਪੈਰੀ ਅਤੇ ਗਾਰਡਨਰ ਨੇ ਫਿਰ ਭਾਰਤੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰੇ ਲਏ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਗਾਰਡਨਰ ਨੇ ਸਪਿੰਨਰਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਚਰਨੀ ਅਤੇ ਸ਼ੇਫਾਲੀ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਛੱਕੇ ਮਾਰੇ। ਪੈਰੀ ਨੇ 33 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗਾਰਡਨਰ ਨੇ 29 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ।

'ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਨ'

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਪਤਾਨ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀਆਂ 27 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 56 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਚਾਰ ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 170 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਜਲਦੀ ਸਕੋਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਸਲਾਮੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਧਾਨਾ (38) ਅਤੇ ਸ਼ੈਫਾਲੀ ਵਰਮਾ (34) ਨੇ 66 ਦੌੜਾਂ ਜੋੜੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਜੋੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਕੋਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਰਨ ਰੇਟ ਕਦੇ ਵੀ ਸੱਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ। ਸ਼ੈਫਾਲੀ ਨੇ ਆਫ ਸਪਿਨਰ ਐਸ਼ਲੇ ਗਾਰਡਨਰ 'ਤੇ ਦੋ ਛੱਕੇ ਮਾਰੇ, ਅਤੇ ਮੰਧਾਨਾ ਨੇ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਕਿਮ ਗਾਰਥ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਚੌਕੇ ਮਾਰੇ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਨ।

'ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਕਟ ਪਤਨ'

ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਵਰਪਲੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ 43 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ। ਫਿਰ ਸ਼ੇਫਾਲੀ ਨੇ ਹਮਲਾਵਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਕਪਤਾਨ ਸੋਫੀ ਮੋਲੀਨੇਕਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸ਼ਾਟ ਖੇਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਵਿਕਟ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ। ਮੰਧਾਨਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕੀ ਅਤੇ ਜੇਮੀਮਾ ਰੌਡਰਿਗਜ਼ (28 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 34 ਦੌੜਾਂ) ਨਾਲ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਕਾਰਨ ਉਹ ਦੌੜ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਿੱਚ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਨ ਆਊਟ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਜਾਰਜੀਆ ਵੇਅਰਹੈਮ ਨੇ ਡੂੰਘਾਈ ਤੋਂ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਲੂਸੀ ਹੈਮਿਲਟਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਸਟੀਕ ਥ੍ਰੋਅ ਸੁੱਟਿਆ।

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ਜੇਮੀਮਾਹ ਨੇ ਮੋਲਿਨੋ ਦੇ ਗੇਂਦ 'ਤੇ ਚੌਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਪਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਪਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਲੈਅ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੀ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਨਾਇਕਾ ਜੇਮੀਮਾਹ ਨੂੰ 27 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਜੀਵਨਦਾਨ ਮਿਲਿਆ। ਉਸਨੇ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਐਨਾਬੇਲ ਸਦਰਲੈਂਡ ਦੀ ਅਗਲੀ ਗੇਂਦ 'ਤੇ ਛੱਕਾ ਮਾਰਿਆ। ਉਹ ਆਖਰੀ ਓਵਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹਰਟ ਹੋ ਗਈ। ਹਮਲਾਵਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਰਿਚਾ ਘੋਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਗੇਂਦ ਖੇਡ ਸਕੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, 26 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਆਖਰੀ ਓਵਰ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਛੱਕੇ ਮਾਰੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 23 ਦੌੜਾਂ ਬਣੀਆਂ।

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ਮਹਿਲਾ T20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ
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ਭਾਰਤ ਮਹਿਲਾ T20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ
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IND W VS AUS W

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