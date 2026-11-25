ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਨੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਚਿੱਤ, ਵਰਲਡ ਰੈਕਿੰਗ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ
ਮਹਿਲਾ ਹਾਕੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਚੈਪੀਅਨਸ਼ਿੱਪ ਟਰਾਫੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੀਪਿਕਾ ਦੀ ਹੈਟ੍ਰਿਕ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਚੀਨ ਨੂੰ 6- 2 ਨਾਲ ਮਾਤ ਦਿੱਤੀ।
Published : November 25, 2026 at 2:19 PM IST
Indian Women's Hockey Rankings: ਮਹਿਲਾ ਏਸ਼ੀਅਨ ਚੈਪੀਅਨਸ਼ਿੱਪ ਟਰਾਫੀ (ACT) 2026 ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਵਿੱਚ ਭੁਪਾਲ ਵਿਖੇ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕੁੱਲ 6 ਟੀਮਾਂ (ਭਾਰਤ, ਚੀਨ, ਜਪਾਨ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਮਲੇਸੀਆ ਅਤੇ ਥਾਈਲੈਂਡ) ਆਹਮੋ- ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਸੈਮੀਫਾਇਨਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੱਕੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਮੌਜੂਦਾ ਚੈਪੀਅਨ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਲੀਗ ਚਰਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਚੀਨ ਨੂੰ 6- 2 ਨਾਲ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਥੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦੇ 12 ਅੰਕ ਹੋਏ ਪੂਰੇ
ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਦੀਪਿਕਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁਆਟਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈਟ੍ਰਿਕ ਲਗਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਾਲਰੇਮਸਿਆਮੀ, ਨੇਹਾ ਅਤੇ ਸਾਕਸ਼ੀ ਰਾਣਾ ਨੇ ਇੱਕ- ਇੱਕ ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਟੀਮ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ।ਇਸ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜੇਤੂ ਰਹੀ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦੇ 12 ਅੰਕ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ ਮਾਰਕ ਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਅਗਲਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਪਾਨ ਨਾਲ
ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਗਲਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਪਾਨ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ ਦੂਜੀ ਅਜਿਹੀ ਟੀਮ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਵੀ 12 ਅੰਕ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਪਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਫਾਇਨਲ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਨੂੰ 1- 0 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ।
ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਫਾਇਨਲ ਮੈਚ 28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਭੁਪਾਲ ਦੇ ਨਾਥੂ ਬਰਖੇੜਾ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸਥਾਨ
ਚੀਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ FIH ਵਰਲਡ ਰੈਕਿੰਗ ਵਿੱਚ 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਨੇ ਰੈਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਡਾ ਉੱਚਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸ਼ਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਰੈਕਿੰਗ 6 ਸੀ। ਅਕਤੂਬਰ 2003 ਵਿੱਚ FIH ਰੈਕਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਦੀ ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਰੈਕਿੰਗ ਹੈ।
ਮਹਿਲਾ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੀ ਰੈਕਿੰਗ
1- ਨੀਦਰਲੈਂਡ
2- ਅਰਜੀਟੀਨਾ
3- ਬੈਲਜੀਅਮ
4- ਸਪੇਨ
5- ਭਾਰਤ
6- ਜਰਮਨੀ
7- ਇੰਗਲੈਂਡ
8- ਚੀਨ
9- ਅਸਟ੍ਰੇਲੀਆ
10- ਅਮਰੀਕਾ
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