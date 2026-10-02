ਭਾਰਤ ਨੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਿਆ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੋਨ ਤਗਮਾ, ਝਾਰਖੰਡ ਦੀਆਂ ਕੀਰਤੀ ਅਤੇ ਅੰਕਿਤਾ ਨੇ ਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀਤਾ ਰੌਸ਼ਨ
ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਰਿਕਰਵ ਟੀਮ ਨੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਝਾਰਖੰਡ ਦੀਆਂ ਦੋ ਖਿਡਾਰਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਲਈ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ। ਚੰਦਨ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ...
Published : October 2, 2026 at 7:26 PM IST
ਰਾਂਚੀ (ਝਾਰਖੰਡ): ਝਾਰਖੰਡ ਦੀਆਂ ਦੋ ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ 2026 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਰਿਕਰਵ ਟੀਮ ਨੇ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ।
ਹਜ਼ਾਰੀਬਾਗ ਵਿੱਚ ਸਾਈ ਐਸਟੀਸੀ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਕੀਰਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਟਾਟਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਅੰਕਿਤਾ ਭਕਤ ਨੇ ਕੁਮਕੁਮ ਮੋਹੋੜ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੋਨ ਤਗਮੇ ਵੱਲ ਲੈ ਗਏ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਨੂੰ 5-3 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਰਿਕਰਵ ਟੀਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ।
ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਸੈੱਟ 54-54 ਸੀ। ਦੂਜੇ ਸੈੱਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕੋਰੀਆਈ ਟੀਮ 56-56 ਨਾਲ ਬਰਾਬਰੀ 'ਤੇ ਸਨ। ਦੋ ਸੈੱਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਚ ਇੱਕ ਕਰੀਬੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਹਰ ਤੀਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣ ਗਿਆ।
ਤੀਜੇ ਸੈੱਟ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ 55 ਅੰਕ ਬਣਾਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੋਰੀਆਈ ਟੀਮ ਸਿਰਫ਼ 52 ਅੰਕ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 4-2 ਦੀ ਬੜ੍ਹਤ ਮਿਲੀ। ਭਾਰਤੀ ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਚੌਥੇ ਸੈੱਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸੰਜਮ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਸੈੱਟ ਡਰਾਅ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਖਰੀ 5-3 ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ।
ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਕੀ
ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਰਤੀ ਅਤੇ ਅੰਕਿਤਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦੀ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਹਜ਼ਾਰੀਬਾਗ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ SAI STC ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ। 2022 ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰੀਬਾਗ ਦੇ SAI ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੇ ਕੋਚ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ, ਧਨੁਸ਼-ਬਾਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਿਆਰੀ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। 2026 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਚੋਣ ਟਰਾਇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਰਿਕਰਵ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਕੀ ਕੀਤੀ।
ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਹੁਨਰ
ਅੰਕਿਤਾ ਭਕਤ ਦਾ ਝਾਰਖੰਡ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਬੰਧ ਹੈ। ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਅੰਕਿਤਾ ਟਾਟਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅੰਕਿਤਾ ਨੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਕੀਰਤੀ ਅਤੇ ਅੰਕਿਤਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੇ ਝਾਰਖੰਡ ਲਈ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਖਾਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।
ਝਾਰਖੰਡ ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਧੂਕਾਂਤ ਪਾਠਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜ ਲਈ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਦੋ ਐਥਲੀਟਾਂ ਦਾ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਣਾ ਰਾਜ ਦੇ ਖੇਡ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਉਣਾ
ਹਜ਼ਾਰੀਬਾਗ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਕੀਰਤੀ ਅਤੇ ਟਾਟਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਅੰਕਿਤਾ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਖੇਡ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕੀਰਤੀ ਸ਼ਰਮਾ 13 ਜੂਨ, 2022 ਨੂੰ ਸਪੋਰਟਸ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ, ਪਦਮਾ ਹਜ਼ਾਰੀਬਾਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ। ਕੋਚ ਉਦਯਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਖੇਡ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਨਿਰੰਤਰ ਅਭਿਆਸ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ, ਕੀਰਤੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ ਹੈ।
ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ
ਕੀਰਤੀ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ 38ਵੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ, ਜੂਨੀਅਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਸੋਨ ਤਗਮਾ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ, ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ ਕਾਂਸੀ ਦੇ ਤਗਮੇ, ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
2026 ਵਿੱਚ, ਕੀਰਤੀ ਨੇ ਦੂਜੇ ਐਨਟੀਪੀਸੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੈਂਕਿੰਗ ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ 2026 ਵਿੱਚ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਪੇਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਪੜਾਅ 4 ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹੀ, 668 ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ।
ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਕੀਰਤੀ ਨੇ ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ 2026 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਰਿਕਰਵ ਟੀਮ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਉਸਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਡ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਖੇਡ ਅਥਾਰਟੀ, ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ, ਪਦਮਾ ਹਜ਼ਾਰੀਬਾਗ ਲਈ ਮਾਣ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਲਿਆਇਆ ਹੈ।