ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ
ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਇਸਨੇ ਅੰਡਰ-18 ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ।
Published : June 6, 2026 at 4:42 PM IST
ਰਾਂਚੀ: ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 29 ਮਈ ਤੋਂ 6 ਜੂਨ, 2026 ਤੱਕ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਕਾਕਾਮਿਗਾਹਾਰਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅੰਡਰ-18 ਮਹਿਲਾ ਹਾਕੀ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਨੂੰ 3-0 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਅੰਤ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਝਾਰਖੰਡ ਦੀ ਉੱਭਰਦੀ ਖਿਡਾਰਨ ਸੰਦੀਪਾ ਕੁਮਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਉਸਨੇ ਮੈਚ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੀਡ ਦਿਵਾਈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਪਲੇਅਰ ਆਫ ਦ ਮੈਚ ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ।
ਝਾਰਖੰਡ ਦੀ ਸੰਦੀਪਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਬੜ੍ਹਤ ਦਿਵਾਈ
ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪੈਨਲਟੀ ਸ਼ੂਟਆਊਟ ਵਿੱਚ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕਾਂਸੀ ਦੇ ਤਗਮੇ ਦੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾਵਰ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ। ਮੈਚ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ, ਝਾਰਖੰਡ ਦੀ ਸੰਦੀਪਾ ਕੁਮਾਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਫੀਲਡ ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 1-0 ਦੀ ਬੜ੍ਹਤ ਦਿਵਾਈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਗੋਲ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਵਧਾਇਆ, ਅਤੇ ਟੀਮ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰੀਆ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ।
ਕਪਤਾਨ ਸਵੀਟੀ ਅਤੇ ਨੌਸ਼ੀਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿੱਤ ਬੜ੍ਹਤ ਦਿਵਾਈ
ਦੂਜੇ ਕੁਆਰਟਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਕਪਤਾਨ ਸਵੀਟੀ ਕੁਜੁਰ ਨੇ 16ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਲੀਡ ਨੂੰ 2-0 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ, ਤੀਜੇ ਕੁਆਰਟਰ ਵਿੱਚ, ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੋਰਰ, ਨੌਸ਼ੀਨ ਨਾਜ਼ ਨੇ 33ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੀਡ 3-0 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਭਾਰਤੀ ਡਿਫੈਂਸ ਨੇ ਕੋਰੀਆ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਟੀਮ ਨੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮੈਚ ਅਤੇ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤ ਲਿਆ।
ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਛੇ ਖਿਡਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ
ਕਾਂਸੀ ਤਗਮਾ ਜੇਤੂ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਛੇ ਖਿਡਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਦੀਪਾ ਕੁਮਾਰੀ, ਪੁਸ਼ਪਾ ਮਾਂਝੀ, ਸ਼ਰੂਤੀ ਕੁਮਾਰੀ, ਸੁਗਨ ਸਾਂਗਾ, ਨੀਲਮ ਟੋਪਨੋ ਅਤੇ ਖਿੱਲੀ ਕੁਮਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਸੰਦੀਪਾ ਕੁਮਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰੂਤੀ ਕੁਮਾਰੀ ਨੇ ਦੋ-ਦੋ ਗੋਲ ਕੀਤੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਸ਼ਪਾ ਮਾਂਝੀ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਗੋਲ ਕੀਤਾ।
ਸੰਦੀਪਾ ਨੇ ਨਿਭਾਈ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ
ਸੰਦੀਪਾ ਕੁਮਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪੂਰੇ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਿਹਾ। ਉਸਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਗੋਲ ਨਾਲ ਟੀਮ ਨੂੰ ਲੀਡ ਦਿਵਾਈ ਬਲਕਿ ਮਿਡਫੀਲਡ ਅਤੇ ਹਮਲੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਨਿਭਾਈ। ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਮੈਚ ਦੀ ਸਰਵੋਤਮ ਖਿਡਾਰਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਸੰਯੋਗ ਹੈ
ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਸੰਯੋਗ ਹੈ। ਠੀਕ ਦਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, 2016 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਨੇ ਅੰਡਰ-18 ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਸੰਦੀਪਾ ਕੁਮਾਰੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ, ਸੰਗੀਤਾ ਕੁਮਾਰੀ ਵੀ ਉਸ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਕਾਂਸੀ ਦੇ ਤਗਮੇ ਦੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਪਲੇਅਰ ਆਫ ਦਿ ਮੈਚ ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲਿਆ।
ਸੰਗੀਤਾ ਕੁਮਾਰੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਸੀਨੀਅਰ ਮਹਿਲਾ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਲਈ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰਾਈਕਰ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕਾਂਸੀ ਦੇ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਪਲੇਅਰ ਆਫ ਦਿ ਮੈਚ ਬਣਨ ਦਾ ਇਹ ਮਾਣਮੱਤਾ ਪਲ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਲਈ ਖਾਸ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹਾਕੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ
ਹਾਕੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਭੋਲਾਨਾਥ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਸ਼ੇਖਰ ਜੇ. ਮਨੋਹਰਨ ਵੀ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਹਾਕੀ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਵਿਜੇ ਸ਼ੰਕਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਮਾਣ ਵਾਲਾ ਪਲ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਸੰਦੀਪਾ ਕੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਪਲੇਅਰ ਆਫ ਦਿ ਮੈਚ ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲਣਾ ਉਸਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ।"
ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖਿਡਾਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੀਨੀਅਰ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਾਕਤ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਕੀ ਝਾਰਖੰਡ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਫਲਤਾ ਉਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਝਾਰਖੰਡ ਵਾਪਸ ਆਉਣ 'ਤੇ, ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਝਾਰਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ, ਹਾਕੀ ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਖੇਡ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦੀ ਸਫਲਤਾ 'ਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਸਵਾਗਤ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।