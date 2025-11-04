ਟਰਾਫੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਚੜ੍ਹੀ 'ਵਰਲਡ ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼' ਦੀ ਸਵੇਰ, ਦੇਖੋ ਤਸਵੀਰਾਂ
World Cup 2025 Trophy:ਦੇਖੋ, ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਜੇਮੀਮਾ ਰੌਡਰਿਗਜ਼ ਅਤੇ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਧਾਨਾ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਟਰਾਫੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਵੇਰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ...
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਨੇ ਆਈਸੀਸੀ ਮਹਿਲਾ ਵਨਡੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2025 ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਿਆ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰਨਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸਨ। ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਰ ਕੋਈ ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਟਰਾਫੀ ਨਾਲ ਸਵੇਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ।
ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਕੋਲ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਦੇ ਕਈ ਹੀਰੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਧਾਨਾ, ਜੇਮੀਮਾ ਰੌਡਰਿਗਜ਼, ਦੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਸ਼ੇਫਾਲੀ ਵਰਮਾ, ਪ੍ਰਤੀਕਾ ਰਾਵਲ, ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਗੌੜ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਚਰਨੀ ਵਰਗੀਆਂ ਖਿਡਾਰਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ, ਇਸ ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਖਿਡਾਰਨਾਂ ਟਰਾਫੀ, ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨਾਲ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਪਲ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਕਪਤਾਨ ਦਾ ਟਰਾਫੀ ਨਾਲ ਕੋਟ
ਭਾਰਤੀ ਕਪਤਾਨ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਟਰਾਫੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਸੌਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਕੁਝ ਸੁਪਨੇ ਅਰਬਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖੇਡ ਹੈ।" ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਜਰਸੀ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, "ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਜੈਂਟਲਮੈਨ ਗੇਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੇਮ ਹੈ।"
ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਵਲੋਂ ਟਰਾਫੀ ਨਾਲ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਤੋਂ ਵੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜੋ ਕਿ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਉਂਟ ਉੱਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ।
ਜੇਮੀਮਾ ਰੌਡਰਿਗਜ਼ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਤਸਵੀਰ
ਜੇਮੀਮਾ ਰੌਡਰਿਗਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਟਰਾਫੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵਿੱਚ, ਜੇਮੀਮਾ ਆਪਣੇ ਬਿਸਤਰੇ 'ਤੇ ਟਰਾਫੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੌਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਵਿੱਚ, ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਉਪ-ਕਪਤਾਨ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਧਾਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੋਟੋ ਵਿੱਚ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰੈੱਡੀ, ਰਾਧਾ ਯਾਦਵ, ਜੇਮੀਮਾ ਅਤੇ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜੇਮੀਮਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਸ਼ੁਭ ਸਵੇਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ?"
52 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੇ ਫਾਈਨਲ
ਆਈਸੀਸੀ ਮਹਿਲਾ ਵਨਡੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 298 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ 246 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਚ 52 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਨੇ 52 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵਨਡੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣਗੀਆਂ।