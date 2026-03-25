ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਵਨਡੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਨੇ ਦਿਵਾਇਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਕਪਤਾਨ ਕੌਰ ਦਾ ਬਿਆਨ

ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਵਨਡੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਨੇ ਦਿਵਾਇਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਕਪਤਾਨ ਕੌਰ ਦਾ ਬਿਆਨ
ਕਪਤਾਨ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
Published : March 25, 2026 at 8:04 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੀ ਕਪਤਾਨ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਘਰੇਲੂ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤਣ ਨਾਲ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਰ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਆਈਸੀਸੀ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਟੀਮ 12 ਜੂਨ ਤੋਂ 5 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਹਿਲਾ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ।
'ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ'
ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਦਵਾਰਕਾ ਦੇ ਓਮੈਕਸ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਨਾਮਕਰਨ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ,"ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।,"
"ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਤੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਣਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ। ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ, ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਜੋ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।"-ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ,ਕਪਤਾਨ,ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ
'ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ'
ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਨਡੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਨਡੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।"
ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਬਹੁ-ਫਾਰਮੈਟ ਲੜੀ ਖੇਡੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ, ਇੰਨੇ ਹੀ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੁਲਾਬੀ ਗੇਂਦ ਵਾਲਾ ਟੈਸਟ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਲੜੀ 4-12 ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਿਆ ਪਰ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ। "ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਲਟੀ-ਫਾਰਮੈਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਫਾਰਮੈਟ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ। ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟੀ-20 ਜਾਂ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਖੇਡਦੇ ਸੀ ਪਰ ਇੱਕ ਹੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੋਂ ਫਾਰਮੈਟ ਖੇਡਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਸੀ।" ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡ ਦਾ ਨਾਮ ਉਸਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਭਾਵੁਕ ਸੀ।