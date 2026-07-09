ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦਿਲਚਸਪ ਮੁਕਾਬਲੇ ! ਜਾਣੋ ਕਿੱਥੇ
ਭਾਰਤੀ ਦਰਸ਼ਕ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਦੇ ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ, ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਅਤੇ ਫਾਈਨਲ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।
Published : July 9, 2026 at 3:30 PM IST
FIFA World Cup 2026 Quarterfinals: 2026 ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 12 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲਿਸਟਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਫਰਾਂਸ, ਅਰਜਨਟੀਨਾ, ਬੈਲਜੀਅਮ ਅਤੇ ਸਪੇਨ ਵਰਗੇ ਪਾਵਰਹਾਊਸ ਆਖਰੀ ਅੱਠਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਮੋਰੋਕੋ ਅਤੇ ਨਾਰਵੇ ਵਰਗੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਖਿਤਾਬ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਊਂਡ ਆਫ਼ 16 ਮੈਚਾਂ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਕੁਝ ਰੈਫਰੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਮੌਜੂਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਅਰਜਨਟੀਨਾ - ਜੋ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਮਿਸਰ ਤੋਂ 2-0 ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਸੀ - ਨੇ ਆਖਰੀ 13 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਗੋਲ ਕਰਕੇ 3-2 ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ।
...and only one can win.#FIFAWorldCup pic.twitter.com/37gXYtdk9i— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 9, 2026
ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਦੇ ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ
- ਮੋਰੱਕੋ (ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ 3-0 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ)
- ਫਰਾਂਸ (ਪੈਰਾਗੁਏ ਨੂੰ 1-0 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ)
- ਨਾਰਵੇ (ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਨੂੰ 2-1 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ)
- ਇੰਗਲੈਂਡ (ਮੈਕਸੀਕੋ ਨੂੰ 3-2 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ)
- ਸਪੇਨ (ਪੁਰਤਗਾਲ ਨੂੰ 1-0 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ)
- ਬੈਲਜੀਅਮ (ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ 4-1 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ)
- ਅਰਜਨਟੀਨਾ (ਮਿਸਰ ਨੂੰ 3-2 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ)
- ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ (ਕੋਲੰਬੀਆ ਨੂੰ ਪੈਨਲਟੀ 'ਤੇ 4-3 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ)
ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਸ਼ਡਿਊਲ (IST)
- ਫਰਾਂਸ ਬਨਾਮ ਮੋਰੋਕੋ (10 ਜੁਲਾਈ, ਸਵੇਰੇ 1:30 ਵਜੇ)
- ਸਪੇਨ ਬਨਾਮ ਬੈਲਜੀਅਮ (11 ਜੁਲਾਈ, ਸਵੇਰੇ 12:30 ਵਜੇ)
- ਨਾਰਵੇ ਬਨਾਮ ਇੰਗਲੈਂਡ (12 ਜੁਲਾਈ, ਸਵੇਰੇ 2:30 ਵਜੇ)
- ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਬਨਾਮ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ (12 ਜੁਲਾਈ, ਸਵੇਰੇ 6:30 ਵਜੇ)
⚽ फीफा विश्व कप 2026 का रोमांच अब क्वार्टर फाइनल में! 🔥— Doordarshan Sports (@ddsportschannel) July 9, 2026
🇫🇷 फ्रांस 🆚 मोरक्को 🇲🇦
दो मजबूत टीमें, एक बड़ी चुनौती और सेमीफाइनल में जगह बनाने की जंग....कौन मारेगा बाज़ी और बढ़ाएगा खिताब की ओर अपना कदम? 🏆
📺 सीधा प्रसारण देखिए DD Sports (DD Free Dish) पर।#FIFAWorldCup… pic.twitter.com/C951DaOOGH
ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਅਤੇ ਫਾਈਨਲ
ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ 15 ਅਤੇ 16 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਆਰਲਿੰਗਟਨ ਅਤੇ ਅਟਲਾਂਟਾ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲਿਸਟ 19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮਿਆਮੀ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ਲਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਗੇ। ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਈਸਟ ਰਦਰਫੋਰਡ ਦੇ ਮੈਟਲਾਈਫ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਮੈਚ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ?
ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੈਚ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਾਈਨਲ ਤੱਕ ਦੇ ਮੈਚ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਸਪੋਰਟਸ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੈਚ 10 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 12 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ (ਫਰਾਂਸ ਬਨਾਮ ਮੋਰੱਕੋ) 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜਾ ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ (ਸਪੇਨ ਬਨਾਮ ਬੈਲਜੀਅਮ) 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ (ਨਾਰਵੇ ਬਨਾਮ ਇੰਗਲੈਂਡ) ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ (ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਬਨਾਮ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ) 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
Broadcast Schedule ⚡️ #FIFAWorldCup | Quarter Finals ⚽️— Doordarshan Sports (@ddsportschannel) July 8, 2026
Catch every crucial clash LIVE on DD Sports 📺 (DD Free Dish) pic.twitter.com/nJ14xiIubW
ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ZEE5 ਐਪ ਅਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੈਚਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਯੂਨਾਈਟ 8 ਸਪੋਰਟਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।