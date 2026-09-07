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ਭਾਰਤੀ ਅੰਡਰ-20 ਫੁੱਟਬਾਲ ਟੀਮ ਨੇ ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ, 20 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕੱਪ ਲਈ ਕੀਤਾ ਕੁਆਲੀਫਾਈ

ਭਾਰਤ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ 3-0 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ AFC U20 ਏਸ਼ੀਅਨ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਖਤਮ ਕੀਤੀ।

INDIA QUALIFY FOR AFC U20 ASIAN CUP
ਭਾਰਤੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਟੀਮ (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 7, 2026 at 2:57 PM IST

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Indian U-20 Football Team: ਭਾਰਤੀ U-20 ਫੁੱਟਬਾਲ ਟੀਮ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਤਾਸ਼ਕੰਦ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕੁਆਲੀਫਾਇਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ AFC U-20 ਏਸ਼ੀਅਨ ਕੱਪ ਲਈ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕੀਤਾ।

ਭਾਰਤ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਗਰੁੱਪ ਬੀ ਕੁਆਲੀਫਾਇਰ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ 3-0 ਨਾਲ ਹਰਾਉਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 3-0 ਨਾਲ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਪਲਬਧੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ।

ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ 2006 ਵਿੱਚ AFC U-20 ਏਸ਼ੀਅਨ ਕੱਪ ਦੇ ਮੁੱਖ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ 'ਚ ਲਿਆ ਹਿੱਸਾ

ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਗਰੁੱਪ ਬੀ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਿਹਾ ਅਤੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ AFC U-20 ਏਸ਼ੀਅਨ ਕੱਪ ਦੇ ਮੁੱਖ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਸੱਤ ਟੀਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ 2006 ਵਿੱਚ AFC U-20 ਏਸ਼ੀਅਨ ਕੱਪ ਦੇ ਮੁੱਖ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ।

ਭਾਰਤ ਨੇ 3-0 ਦੀ ਜਿੱਤ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਮੋਹਰ

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਡੈਨੀ ਮੀਤੇਈ ਲੈਸ਼ਰਾਮ ਨੇ 25ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗੋਲ ਕੀਤਾ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਯਾਦਵ ਨੇ ਫਿਰ 60ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ਾਟ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੀਡ 2-0 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਦਲਵੇਂ ਖਿਡਾਰੀ ਐਮਡੀ ਅਰਬਾਸ਼ ਨੇ 79ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਾਟ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ 3-0 ਦੀ ਜਿੱਤ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।

ਕੁਆਲੀਫਾਇੰਗ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦੂਜੀ ਜਿੱਤ

ਇਹ ਕੁਆਲੀਫਾਇੰਗ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦੂਜੀ ਜਿੱਤ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇ ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਟੇਬਲ-ਟੌਪ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੌਂ ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕੁਆਲੀਫਾਇੰਗ ਮੁਹਿੰਮ ਖਤਮ ਕੀਤੀ।

AFC U20 ਏਸ਼ੀਅਨ ਕੱਪ ਅਗਲੇ ਸਾਲ, 2027 ਵਿੱਚ, 24 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2027 ਤੱਕ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਟੀਮਾਂ 2027 ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਲਈ ਵੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨਗੀਆਂ।

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TAGGED:

INDIAN U20 FOOTBALL TEAM
AFC U20 ਏਸ਼ੀਅਨ ਕੱਪ
AFC U20 ASIAN CUP
ਭਾਰਤੀ U20 ਫੁੱਟਬਾਲ ਟੀਮ
INDIA QUALIFY FOR AFC U20 ASIAN CUP

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