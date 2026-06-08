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ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 'ਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਵਤਨ ਪਰਤੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਅੰਡਰ-18 ਹਾਕੀ ਟੀਮਾਂ, ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਵਾਗਤ

ਜਾਪਾਨ ਨੂੰ 4-1 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਮਰਦ ਟੀਮ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਸੋਨਾ, ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਨੇ ਚੁੰਮਿਆ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ,ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੋਲ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ

Historic victory in Asia Cup 2026
ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2026 ਵਿੱਚ ਹਾਕੀ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ (@TheHockeyIndia)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : June 8, 2026 at 4:01 PM IST

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ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਜਪਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅੰਡਰ-18 ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2026 ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੰਡਰ-18 ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਕੀ ਟੀਮਾਂ ਅੱਜ ਵਤਨ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਢੋਲ-ਧਮਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿਰੰਗਾ ਫੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਬੇਹੱਦ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਭਾਰਤੀ ਮਰਦ ਟੀਮ ਨੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਜਪਾਨ ਨੂੰ 4-1 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਤਗ਼ਮਾ ਜਿੱਤਿਆ, ਜਦਕਿ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਨੂੰ 3-0 ਨਾਲ ਮਾਤ ਦੇ ਕੇ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗ਼ਮਾ ਆਪਣੇ ਨਾਂਅ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਝਾਤ

ਜਪਾਨ ਦੇ ਕਾਕਾਮੀਗਾਹਾਰਾ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮਰਦ ਟੀਮ ਪੂਰੇ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਅਜੇਤੂ ਰਹੀ। ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ 5-3 ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਪਸੀ ਵਾਲੀ ਜਿੱਤ ਨੇ ਟੀਮ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ। ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰ ਫਾਰਵਰਡ ਆਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਨੀ ਪੂਰਤੀ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈਟ੍ਰਿਕ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਕਪਤਾਨ ਕੇਤਨ ਕੁਸ਼ਵਾਹਾ ਨੇ ਚੌਥਾ ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਜਪਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕਤਰਫ਼ਾ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਨੀ ਪੂਰਤੀ 13 ਗੋਲਾਂ ਨਾਲ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਵੀ ਬਣਿਆ।

Warm welcome for hockey teams returning home victorious
ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਤਨ ਪਰਤੀਆਂ ਹਾਕੀ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ (@TheHockeyIndia)
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਾਬਕਾ ਕਪਤਾਨ ਰਾਣੀ ਰਾਮਪਾਲ ਦੀ ਕੋਚਿੰਗ ਹੇਠ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਖੇਡ ਦਿਖਾਈ। ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਤੋਂ ਸ਼ੂਟ-ਆਊਟ ਵਿੱਚ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਮ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ। ਕਾਂਸੀ ਦੇ ਤਗ਼ਮੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਦੀਪਾ ਕੁਮਾਰੀ, ਕਪਤਾਨ ਸਵੀਟੀ ਕੁਜੂਰ ਅਤੇ ਨੁਸ਼ੀਨ ਨਾਜ਼ ਦੇ ਗੋਲਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਕੋਰੀਆ ਨੂੰ 3-0 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਪੋਡੀਅਮ ਫਿਨਿਸ਼ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ। ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਨੁਸ਼ੀਨ ਨਾਜ਼ ਮਹਿਲਾ ਵਰਗ ਵਿੱਚ 12 ਗੋਲਾਂ ਨਾਲ ਚੋਟੀ ਦੀ ਸਕੋਰਰ ਰਹੀ।

ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੋਚਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ

ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ‘ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 13 ਗੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਨੀ ਪੂਰਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਟੂਰ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਵੱਲੋਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸੋਨ ਤਗ਼ਮਾ ਜਿੱਤਣਾ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਸੱਚ ਹੋਣ ਵਰਗਾ ਹੈ।”

ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਦੀ ਕਪਤਾਨ ਸਵੀਟੀ ਕੁਜੂਰ ਨੇ ਭਾਵੁਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਸੋਨ ਤਗਮੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸੀ, ਪਰ ਚੀਨ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰੀ। ਕੋਚ ਰਾਣੀ ਰਾਮਪਾਲ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕਜੁਟ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਟੀਚੇ ਲਈ ਖੇਡਣਾ ਹੈ। ਨੁਸ਼ੀਨ ਨਾਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ 12 ਗੋਲਾਂ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ।”

ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਖਿਡਾਰਨ ਨੁਸ਼ੀਨ ਨਾਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਖੇਡੇ ਅਤੇ ਜਿੱਤੇ। ਮੇਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 12 ਗੋਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਮੈਂ ਰਾਣੀ ਰਾਮਪਾਲ ਮੈਡਮ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਾਂਗੀ ਅਤੇ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗ਼ਮਾ ਜਿੱਤਾਂਗੀ। ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਟੀਚਾ ਜੂਨੀਅਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਜੂਨੀਅਰ ਕੈਂਪਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂਗੀ।"

ਭਾਰਤੀ ਅੰਡਰ-18 ਮਹਿਲਾ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ 3–0 ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਪੱਕਾ ਕਰਨ 'ਤੇ, ਟੀਮ ਦੀ ਕੋਚ ਰਾਣੀ ਰਾਮਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "...ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿਡਾਰਨਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਕੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੈਡਲ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇਗਾ..."

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਸੋਨ ਤਗ਼ਮਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅੰਡਰ-18 ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਪਸੀਨੇ ਛੁਡਾ ਦਿੱਤੇ:


1. ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ – ਮਿਡਫੀਲਡਰ
ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਿਡਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਲਈ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਗੇਂਦ 'ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਪਾਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਫਾਰਵਰਡ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪਾਸ ਦਿੱਤੇ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ 4-1 ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬਣੇ।

2. ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ – ਡਿਫੈਂਡਰ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦੀ ਡਿਫੈਂਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਭੇਦ ਕੰਧ ਵਾਂਗ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈ-ਵੋਲਟੇਜ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਾਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ।


3. ਰਸ਼ਮੀਨ ਕੌਰ – ਮਿਡਫੀਲਡਰ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ
ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਸ਼ਮੀਨ ਕੌਰ ਨੇ ਮਿਡਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ। ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਂਸੀ ਦੇ ਤਗ਼ਮੇ ਵਾਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਮਲਾਵਰ ਰਣਨੀਤੀ ਸਦਕਾ ਭਾਰਤ ਨੇ 3-0 ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ।

ਕੋਚਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਬਦਬਾ

ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤੀ ਮਰਦ ਟੀਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੋਚ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਦੇ ਦਿੱਗਜ ਖਿਡਾਰੀ ਸਰਦਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਇਸ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਰਹੀ। ਦਿੱਲੀ ਪੁੱਜੇ ਕੋਚ ਸਰਦਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, " ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਖੇਡਣ ਦਾ ਅਥਾਹ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਿਡਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਖੇਡਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ।"

ਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਇਨਾਮਾਂ ਦੀ ਬਾਰਸ਼

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦਿੱਗਜਾਂ ਨੇ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਕੀ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਨਕਦ ਇਨਾਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਮਰਦ ਟੀਮ ਦੇ ਹਰੇਕ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ₹3-3 ਲੱਖ ਅਤੇ ਸਪੋਰਟ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ₹1.5 ਲੱਖ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਦੀ ਹਰ ਖਿਡਾਰਨ ਨੂੰ ₹1-1 ਲੱਖ ਅਤੇ ਸਪੋਰਟ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ₹50,000 ਦੇ ਕੇ ਨਿਵਾਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਵਾਗਤ ਦੌਰਾਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਇਹ ਪਿਆਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਧਾਈ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ 'ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ X ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਹਾਕੀ ਦੀ ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ।"

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