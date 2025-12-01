ETV Bharat / sports

ਭਾਰਤੀ ਅੰਡਰ-17 ਫੁੱਟਬਾਲ ਟੀਮ ਨੇ ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ, 1959 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ

ਭਾਰਤੀ ਅੰਡਰ-17 ਫੁੱਟਬਾਲ ਟੀਮ ਨੇ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ AFC ਅੰਡਰ-17 ਏਸ਼ੀਅਨ ਕੱਪ 2026 ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕੀਤਾ।

ਭਾਰਤੀ ਅੰਡਰ-17 ਫੁੱਟਬਾਲ ਟੀਮ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ (IANS PHOTO)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 1, 2025 at 2:47 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤੀ ਅੰਡਰ-17 ਫੁੱਟਬਾਲ ਟੀਮ ਨੇ ਐਤਵਾਰ, 30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੇ ਈਰਾਨ 'ਤੇ 2-1 ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ AFC ਅੰਡਰ-17 ਏਸ਼ੀਅਨ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਕੀ ਕੀਤੀ।

ਘਰੇਲੂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜਿੱਤ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 1959 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮਰ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿੱਤ ਹੈ।

ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਸੀ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ

ਫਲਸਤੀਨ ਵਿਰੁੱਧ 1-1 ਦੇ ਡਰਾਅ, ਚੀਨੀ ਤਾਈਪੇ ਵਿਰੁੱਧ 3-1 ਦੀ ਜਿੱਤ ਅਤੇ ਲੇਬਨਾਨ ਵਿਰੁੱਧ 2-0 ਦੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਈਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਮੈਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਸੀ। ਉਹ ਚਾਰ ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਗਰੁੱਪ ਜੇਤੂ ਹੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਈਰਾਨ ਦੋ ਜਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਡਰਾਅ ਨਾਲ ਅਜੇਤੂ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਡਰਾਅ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿੱਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ।

ਭਾਰਤ ਨੇ ਮੈਚ 2-1 ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ

ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਅਜੇਤੂ, ਈਰਾਨ ਨੇ ਖੇਡ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਗੋਲਕੀਪਰ ਰਾਜਰੂਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਬਚਾਅ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਈਰਾਨ ਨੇ 18ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਗੋਲ ਕਰਕੇ 1-0 ਦੀ ਲੀਡ ਬਣਾਈ।

ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੂਜੇ ਹਾਫ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਲੀਡ

ਭਾਰਤੀ ਕਪਤਾਨ ਡੱਲਾਮੁਓਨ ਗੈਂਗਟੇ ਨੇ ਪੈਨਲਟੀ ਨੂੰ ਗੋਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ ਸਕੋਰ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਹਾਫ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਸਕੋਰ 1-1 ਰਿਹਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਫਿਰ 51ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਲੀਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਲੀਡ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਈਰਾਨ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਲੀਡ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ।

ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਥੀ ਵਾਰ

ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਐਡੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨੌਂ ਵਾਰ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਟਰਾਫੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ ਹੈ।

ਏਐਫਸੀ ਅੰਡਰ-17 ਏਸ਼ੀਅਨ ਕੱਪ 2026 ਟੀਮਾਂ

ਕੁੱਲ 16 ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਜਾਪਾਨ, ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ, ਕਤਰ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਤਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ, ਯੂਏਈ, ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ, ਚੀਨ, ਯਮਨ, ਵੀਅਤਨਾਮ, ਭਾਰਤ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਥਾਈਲੈਂਡ ਅਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

